El dólar blue está cada vez más lejos de los $200, ¿se sostendrá la tendencia o volverá a saltar?: esto prevén expertos

El blue llegó a tocar un nivel récord hace pocas semanas para después bajar. La gran pregunta que ronda la City es cuánto valdrá el paralelo a fin de año

La City tembló semanas atrás, cuando el dólar informal trepó varios días sin parar hasta rozar los $200. Ahí el Gobierno tomó medidas para calmar al mercado, y de a poco se recuperó a tensa calma con el notorio descenso de ese precio.

Claro, los anuncios oficiales fueron vistos por varios economistas como parches coyunturales, por lo que estos expertos hoy se preguntan con cierto temor si podría volver el blue a alcanzar nuevamente este nivel record o, incluso, superarlo.

La coincidencia general es que mientras no se generen reformas estructurales, y siga la falta de atractivos para ahorrar en pesos, el argentino seguirá volcándose al dólar para cuidar sus ingresos.

Por ende, la tendencia de los expertos es creer que la actual baja coyuntural del dólar libre es justamente eso: algo transitorio.

Esto se enmarca en un contexto en que la inflación sigue con tendencia ascendente, por lo que el poder de compra de los pesos es cada vez inferior.

Ahora bien, para analizar al mercado informal, también se debe tener en cuenta que el blue representa un mercado muy chico y con poco volumen de operaciones, que influye relativamente en las expectativas de los agentes económicos.

"Si bien su valor influye en las expectativas de los agentes económicos, en la medida que se alivien las restricciones externas, es fácilmente controlable", afirma a iProfesional Alejandro Kaplan, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Belgrano (UB).

La cuestión de fondo es que mientras haya inconsistencias en la economía y un cepo cambiario cada vez más apretado que impide adquirir divisas en la plaza oficial, nada deja de pensar que el precio del billete informal siga en ascenso.

"Los desequilibrios macro de la Argentina y su alta inflación (con devaluación), han hecho que los individuos y empresas busquen en el dólar un refugio de valor para proteger sus ahorros e inversiones", dice a iProfesional Roberto Geretto, economista jefe del banco mayorista CMF.

Y completa: "Así, periódicamente, en la Argentina se establecen controles cambiarios, los cuales evitan una mayor depreciación del tipo de cambio oficial, pero alimentan la aparición o expansión de otras formas alternativas".

En este sentido, también el analista Salvador Di Stefano, vinculado al sector agrícola, resume la situación actual en que las medidas adoptadas a fines de octubre calmaron la suba del dólar blue. Sin embargo, "no son sustentables en el tiempo".

Por eso, enumera que limitar las importaciones, vender bonos a tasas del 17% anual en dólares y subir la tasa en pesos "no invitan a invertir" en el país, porque la economía "languidece", sentencia.

Al respecto, Lorena Giorgio, economista principal de la consultora Econviews, dice a iProfesional que, pese a que el Gobierno logró que la brecha se ubicara en el 100%, esto tuvo un costo elevado.

"El Central siguió vendiendo reservas en el mercado de cambios oficial, continuó interviniendo en el mercado de futuros y, junto con la ANSES, volvieron a desprenderse de bonos para darle liquidez al contado con liquidación", detalla.

A eso, le suma Giorgio, que las restricciones a las importaciones siguen firmes y se agregan los rumores sobre controles y "oferentes amigos" en el mercado informal, que ayudaron a bajar el precio del blue.

"Como se esperaba, el bono dólar-linked y la letra que ajusta por CER con vencimiento a fin de año, resultaron ser los instrumentos más atractivos para el sector privado en la licitación de días atrás y le quitaron presión a los mercados de dólar financiero", concluye esta economista.

El dólar blue llegó a tocar un nivel cercano a los $200, cifra que ya marca un antecedente de que puede volver a ese nivel.

Luego de tocar los $195 el 23 de octubre, el dólar blue sufrió una baja posterior, y su precio actual se encuentra en torno a los $162. Más allá de este notorio retroceso, igual mantiene una brecha superior al 100% respecto al tipo de cambio oficial mayorista. Un nivel que sigue siendo demasiado elevado.

Desde esta perspectiva, a la hora de evaluar las alternativas que le quedan al Gobierno para domar la importante brecha, para Giorgio estos desfasajes en los valores del dólar paralelo con los del oficial, son "resultado, principalmente, de la falta de credibilidad y del derrumbe de las expectativas".

Y acota: "El mercado no le cree al Gobierno cuando dice que no va a devaluar. Ve a la devaluación como inevitable, y por lo tanto el dólar libre, para el cual no hay limitaciones de acceso, voló arrastrado por las mayores expectativas de devaluación".

Existe un dato no menor, según los economistas consultados por iProfesional, el dólar a $78 "está en línea con sus valores históricos".

"Es difícil definir si está caro o barato en un contexto donde se pierden referencia de los precios. Objetivamente, si uno lo mira a nivel histórico, está caro el dólar, pero no hay razones para pensar que eso sea un impedimento para que siga subiendo", sostiene a este medio Guido Lorenzo, economista jefe de la consultora LCG.

El problema que aqueja al tipo de cambio es "el contexto económico actual, que es extraordinario y está necesitando de un dólar mucho más débil", indica Giorgio.

Por lo que considera que, pese a la insistencia del Banco Central de no querer devaluar, en algún momento "será inevitable un salto discreto" de su valor.

Un antecedente similar en la historia recienta argentina es el de principios de 2014, cuando el presidente de ese momento del BCRA, Juan Carlos Fábrega, tenía una sangría de reservas y tampoco encontraba un fin a ello. En ese episodio, el traspaso a precios fue del 30%.

Ante la consulta si en lo inmediato el dólar blue puede volver a subir, Giorgio resume: "Si el Gobierno convalida las tasas más altas de mercado en las próximas licitaciones de instrumentos en pesos, y se avanza en el acuerdo con el FMI, que tal vez implique fondos frescos, lo más probable que es no volvamos a ver brechas descontroladas como en los últimos días".

El dólar blue expresa el valor que está dispuesto a pagarse por la moneda estadounidense por fuera del cepo cambiario.

¿El blue puede seguir subiendo?

La pregunta que surge en medio de esta tensa calma cambiaria, en donde el precio del blue ha retrocedido en su valor, es qué puede ocurrir en las próximas semanas.

"El dólar blue va a seguir subiendo. No caben dudas de que vamos a una devaluación y no se descarta que se produzca antes de fin de año", afirma a iProfesional Natalia Motyl, economista de la fundación Libertad y Progreso.

Para agregar que el valor y la demanda del peso siguen cayendo, por lo que "no se observa ninguna señal de que se revierta dicha tendencia".

Su diagnóstico es que el Gobierno debe dar señales claras al mercado, que revierta la crisis de confianza que se comenzó a profundizar desde las elecciones PASO del año pasado.

"Las restricciones cambiarias que se impusieron son cortoplacistas, no solucionan el problema de fondo y requieren de un programa monetario y fiscal consistente que brinde tranquilidad a los mercados", resalta Motyl.

Y subraya: "En la historia argentina no ha habido una restricción en el mercado de cambios que resuelva los problemas que acarrea la pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional. Es más, la devaluación siempre fue el segundo paso a seguir optado por todos los gobiernos".

Según sus proyecciones, espera para fin de año un dólar informal cerca de los $195 y para diciembre de 2021 un valor en torno a los $392. "Desafortunadamente, ese es el escenario más optimista", finaliza Motyl.

Para Geretto, de CMF, "en esta historia llamada ´crónica de una devaluación anunciada´, hay tres posibles escenarios: devaluar, desdoblar, o reprimir".

Y detalla: "Al momento, el Gobierno ha elegido esto último donde sistemáticamente se han puesto trabas a la compra de dólares, y bajo este escenario, en el mejor de los casos, se puede esperar un dólar blue acompañando la inflación, para así cerrar el año en torno a los $205".

En tanto, en el caso de un desdoblamiento cambiario, el valor del blue podría ser "algo menos", dice Geretto, ya que se podría arbitrar entre el blue y el dólar financiero, "unificándose ambos en un valor intermedio entre el contado con liquidación y el blue".

De todos modos, analiza que para dar más precisiones es necesario saber cuánta flexibilidad tiene el Gobierno para darle al dólar financiero.

Finalmente, en un escenario de devaluación, este economista indica que el valor del blue dependerá de si la depreciación se realiza de forma ordenada o no.

"Con una devaluación ordenada dentro de un programa macro consistente y creíble, el dólar blue debería perder contra la inflación, dado el alto tipo de cambio real al cual se encuentra", concluye Geretto.

Así, bajo este caso, sostiene que es posible que aún devaluando, por ejemplo un 30%, el blue no acompañe esa suba.

Por otro lado, si se da una devaluación desordenada, donde se activa una espiral inflacionaria, "el dólar blue no tiene techo".

"La historia Argentina muestra que para que ocurra este escenario tan negativo, es necesario un mix de crisis política y macroeconómica. Por tanto, si bien no es un escenario base a considerar, tampoco otorgaría nulas probabilidades de ocurrencia", finaliza Geretto.-