¿Qué podés hacer con la plata del aguinaldo?: esto es lo que te recomiendan los expertos

La suma de dinero adicional de diciembre puede utilizarse para generar una inversión de mediano o largo plazo. Cuáles son las alternativas del mercado

Por estos días los asalariados argentinos reciben la segunda parte del sueldo anual complementario: el medio aguinaldo de diciembre. Ante este ingreso adicional, la cuestión es ¿qué conviene hacer con el dinero?

Para saber en qué invertir, primero hay que hacer un diagnóstico de la situación actual del mercado, evaluar el contexto y ver el perfil de cada inversor. Además, hay que analizar el tema impositivo justo de cara a fin de año.

Rodrigo Terre, Director de First Capital Group, desglosa algunas alternativas enfocadas a cada perfil de inversor.

"Hoy en día, el escenario global es favorable para todo lo que es equity y particularmente mercados emergentes. Las vacunas permiten pensar en un escenario de recuperación pos-pandemia", afirma.

Y agrega: "Asimismo, se espera que los apoyos fiscales continúen en el corto plazo y que los bancos centrales de los países desarrollados continúen llevando adelante políticas monetarias expansivas para licuar la enorme deuda emitida".

Esto último genera que el dólar se debilite, lo que se traduce en un escenario favorable para los países emergentes. De manera histórica, el dólar correlaciona negativamente con activos de emergentes y commodities, por lo que un dólar débil ayuda a incrementar las valuaciones de los activos mencionados.

El efecto de la mega emisión de pesos

"Argentina, de cara al 2021 tiene los problemas propios de un país sin crédito que emitió 2 trillones para financiar la pandemia. Eso es mucha liquidez que se inyectó a la economía, que habrá que ver como se absorbe. Seguramente, será paulatinamente y en varios años", advierte Terre.

"Por tanto, estaremos frente a un peso depreciándose y habrá que ver de qué manera el Gobierno toma el mensaje y la necesidad de un mayor ajuste fiscal. Con todo lo que emitió y sin crédito es muy difícil que siga con déficit de 4,5% como fue el presupuesto que mostraron. Incluso cuando ese déficit termine siendo un poco más bajo debido a la negociación con el FMI. De todas maneras, son números que siguen siendo altos sobre todo viendo el contexto en el que venimos", aseguró el analista de First Capital Group.

¿En qué invertir los pesos del aguinaldo? Expertos recomiendan dolarizar.

Entonces, ¿qué hacer con el aguinaldo?

Las posiblidades de inversión y el nivel de los eventuales retornos tienen mucho que ver con cuánto riesgo es capaz de tomar el inversor. En vistas de esto, se plantean diversas recomendaciones.

Para inversores agresivos

Para quienes tengan un perfil de riesgo más agresivo, no hay opciones en pesos, todas las oportunidades están dolarizadas y los Cedears son una opción muy atractiva. Se trata de Cedears de empresas brasileras o de Estados Unidos.

"Esta opción de inversión se alinea con el escenario mencionado, en donde los mercados emergentes van a estar más favorecidos. Y en Estados Unidos los sectores más cíclicos también se van a ver favorecidos por el escenario post covid: sectores industriales, de materiales, financieros, etc. Este rebote cíclico post covid, convierte a los Cedears en una opción válida, porque se compra con un mercado en tendencia positiva y a un precio del tipo de cambio que también está atractivo, con el contado con liqui alrededor de los $142 por dólar", explicó Terré.

Otra opción son los bonos soberanos argentinos en dólares. Hoy, con paridades de 35/40% y de cara a un gobierno que hasta el próximo 2024 no tiene grandes pagos que hacer y el riesgo a caer default es muy bajo.

En este contexto, cualquier recupero de estos precios, que hoy son prácticamente de default, puede generar rendimientos atractivos para el inversor.

Para inversores conservadores

Para un perfil de inversor más conservador, las opciones en pesos tampoco son muy atractivas, ya que la tasa BLADLAR en 34% no alcanza para compensar la inflación.

Los Bonos CER y particularmente los FCI en dólar linked, son una buena alternativa. La depreciación del tipo de cambio nominal está siguiendo a la inflación, entonces, el dólar linked puede llegar a rendir similar a la inflación y además participar en cualquier depreciación que pueda ocurrir con la moneda; ya que enero y febrero suelen ser meses difíciles.

Otra alternativa en dólares para un perfil conservador, son las carteras de ONs corporativas. Muchas compañías privadas tienen una situación incluso más sólida que la del soberano.

Armar una cartera diversificada de ONs en dólares, que puede llegar a rendir entre un 10 y 15% anual en dolares, se convierte en una alternativa para los más conservadores.

Los inversores deberán considerar el aspecto tributario de cada opción que ofrece el mercado.

Impacto del factor impositivo

Finalmente, estando a fin de año el inversor deberá evaluar el impacto del impuesto a los Bienes Personales. Actualmente, la única inversión exenta, son los Títulos o Bonos soberanos (a pesar de que existe un un proyecto de ley que elimina algunas exenciones).

"Para todo lo demás, las alícuotas van del 0,5 al 1,25% para todos activos radicados en Argentina. Entonces el inversor deberá poner en su balanza: timing de la compra. Es decir, tendrá que evaluar la alicuota que le corresponde y si vale la pena realizar la inversión ahora y pagar bienes personales y los anticipos correspondientes o esperar 15 días. SI la alicuota es baja el impacto será casi imperceptible entonces seguramente sea mejor aprovechar el timing de la compra porque realmente es un buen momento para hacer todas estas inversiones", finaliza Terré.

Lo tradicional y lo innovador: ¿conviene invertir en oro y bitcoin?

Si la decisión sobre el aguinaldo es generar un rendimiento a largo plazo, el oro y el bitcoin son hoy activos que están bajo la lupa de muchos en todo el mundo. ¿Convienen al inversor argentino?

El oro ronda actualmente los u$s1.870 la onza y fue, a lo largo de este 2020, una de las inversiones ganadoras, con picos que superaron los u$s2.000 y que, pese a las fluctuaciones a las que suele estar sometida cualquier tipo de inversión, se erige como una de las mejores de cara a 2021.

El oro es una de las inversiones estrella de 2020 y promete dar buenos resultados también en 2021

El bitcoin, en tanto, supera los u$s23.000, con lo que viene superando marcas de manera continua. De hecho, había cerrado la primera semana de diciembre apenas por encima de los u$s19.094. En la Argentina son varias las billeteras virtuales que permiten operar con bitcoin y otras criptomonedas.

Hay que recordar que, así como hoy vuelve a estar cerca de ese umbral, esto sucedió después de tres años. En 2017, la moneda llegó a tener cotizaciones similares a las actuales aunque luego ingresó en un derrumbe constante, hasta perder más del 80% de ese valor histórico que había alcanzado en ese momento.

Entre la tradición y la innovación

"¿Invertir en oro o en bitcoin? La clave es la diversificación. El oro es una buena herramienta porque, ante las crisis la mayoría de las personas se resguarda en él. A mí me gusta un ETF (fondo de inversión cotizado) que sigue la cotización del oro porque no compran directamente el oro en sí sino que se puede entrar y salir cuando uno quiere", dijo a iProfesional, Sabrina Castelli, CEO de Mujer Financiera, el portal de educación financiera.

Para la experta, el bitcoin también tiene su atractivo aunque se trata de un instrumento de inversión de alto riesgo. "El bitcoin es un instrumento relativamente nuevo y está en el mercado desde 2009. Tiene una alta volatilidad porque el precio se define entre la oferta y la demanda de los compradores, y si bien una acción también está sujeta a la oferta y la demanda la diferencia es que en acción también se define en función del comportamiento de la empresa. Se trata de lo que el mercado sienta, que es muy emocional", agregó Castelli.

En ese sentido, sostuvo que "nunca se recomienda tener más del 10% de portfolio en bitcoin a largo plazo, en riesgo tan alto como el bitcoin. Pero si el inversor tiene un perfil más arriesgado se puede tener algo más pero no más del 20%.de la cartera". Por el contrario, señaló que "el oro siempre es un buen instrumento para tenerlo".

Si bien el oro mantuvo el interés en alto durante todo el año, comenzó a generar mayor expectativa a partir de la segunda mitad del año en el mundo. A tal punto que a nivel local también comenzaron a aparecer alternativas para invertir en ese metal.

Comprar por internet

Desde el banco Supervielle advirtieron que, en el marco de la pandemia, se había convertido en una valor de resguardo por excelencia para los inversionistas. A tal punto que diseñó un producto para los clientes y no clientes de la entidad interesados en comprar lingotes de oro de máxima pureza.

El bitcoin llegó en los últimos tiempos a los máximos de 2017 y los inversores más arriesgados se vuelcan a la criptomoneda

Los interesados pueden adquirir tamaños chicos, de 31,1 gramos (una onza), medianos, de 50 gramos, y grandes, de 100 gramos a través de una cuenta en dólares de manera on line. Y luego retirarlos por la sucursal habilitada para esta operatoria.

"El atractivo de esta inversión radica en que el oro es un metal que sostiene su valor a largo plazo, y por tal se vuelve rentable. Tenemos que seguir acompañando con educación financiera a aquellas personas que estén en la búsqueda de invertir su capital, a través de nuevas experiencias de servicios y propuestas innovadoras adaptadas a sus necesidades", dijo Fernando Pepe, gerente de Cambios de Supervielle.

En cualquier caso, sea oro, bitcoin u otro instrumento de inversión, Castelli indicó que lo ideal es conocer el perfil de riesgo de cada persona y entender la composición. Para los más conservadores recomendó tener un 40% de la cartera en renta variable y el 60% en renta fija. Otra opción puede ser tener el 40% en renta variable, el 40% en fija y un 20% dividido en criptomenda como el bitcoin y otros instrumentos.

Ante la pregunta, oro o bitcoin, la economista aseguró que "las dos opciones son buenas en sí pero no se aconseja completamente utilizar esa opción sino diversificar y entender cada producto".

E insistió en que "el bitcoin es mucho más volátil, tiene más riesgo que el oro, pero si miramos la evolución en los últimos años creció muchísimo. De hecho, en el 2020 fue una de las mejores opciones de inversión, pero eso no se repite todos los años. Tal vez te toca un año en donde baja muchísimo. Por eso no conviene tener toda la inversión en un mismo lugar". Lo que se llama en el barrio, no tener todos los huevos en la misma canasta.