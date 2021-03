Guzmán en Nueva York: reunión de apuro con inversores "amigos" y un viejo aliado que quebró

Después del culebrón que se generó por la ausencia de una agenda oficial, el ministro se juntará con algunos pocos bonistas en el consulado argentino

Después de muchas idas y vueltas, incluidas críticas por parte de un grupo de bonistas, Martín Guzmán sí tendrá "roce" con inversores en su viaje a Nueva York, previo a su importante pelea en Washington para verse las caras el Fondo Monetario Internacional.

El ministro de Economía tiene agendadas reuniones con "fondos amigos": en la lista aparece Fintech (de David Martinez, que tiene negocios en el país por Telecom), Greylock Capital -cuyo número uno es Hans Humes- y que recientemente tuvo que acogerse al famoso "chapter eleven" en EEUU (algo así como concurso de acreedores) y cerró sus fondos, y Monarch (uno de los que denunció públicamente que Guzmán no invitó a acreedores a las reuniones). "Fue todo a último momento", reseñó un ejecutivo de Wall Street a iProfesional, que advirtió que fondos con mucha tenencia de títulos no fueron contactados.

La confirmación de estas reuniones sucede después de que un grupo de ex acreedores de la Argentina, llamados Exchange Bondholder Group (donde está Monarch, entre otros), fuera muy crítico con el ministro de Economía. "Compartimos estos sentimientos por nuestra amarga experiencia. Sorprendentemente, el ministro Guzmán ni siquiera tuvo la amabilidad de invitar a sus reuniones con inversores en Nueva York a los bonistas del canje, quienes recientemente aceptaron reestructurar por segunda vez", publicaron en su cuenta de Twitter.

El ministro de reunirá con algunos pocos fondos que tienen muy poca tenencia de bonos

Reuniones a las apuradas en Nueva York

"Para mi lo hicieron todo a las corridas porque el papelón estaba saliendo en la prensa", indicaron desde un banco de Manhattan a este medio.

Ahora, y a las apuradas, Economía salió a buscar su famoso "investor meeting". Según algunas fuentes, los encuentros se llevarían a cabo en el consulado argentino en Nueva York. Sea como fuere, Guzmán se juntará con "fondos amigos" que, además, tienen muy poca tenencia de bonos argentinos. Tanto Greylock como Fintech fueron de los primeros que aceptaron el canje de Guzmán. Pero, claro, al no tener muchos bonos, su peso era irrelevante. De hecho, estos habían dado el visto bueno en abril del año pasado junto a otro conocido por el gobierno como Gramercy.

Greylock, con Humes a la cabeza fue uno de los más fervientes defensores de Guzmán y de la Argentina. Debido a su mala performance de los últimos años, tuvo que pedir el "chapter 11" en EEUU que se traduce en concurso preventivo. La previa a quebrar. Por eso, cerró sus fondos y actualmente no está operando.

iProfesional dialogó, en estricto off the record, con un CEO de uno de estos fondos que se verán con Guzmán. Pidió, porque las conversaciones no son públicas, que no fuera nombrado. "Tengo un gran respeto por Martin Guzmán y me alegra escuchar lo que tiene que decir cada vez que tengo la oportunidad. Creo que es muy constructivo que se esté tomando un tiempo para visitar Nueva York para hablar con los inversores", le dijo a este medio un ejecutivo que se reunirá con el ministro.

Con respecto a si un acuerdo con el FMI puede beneficiar a los bonos, que caen más del 25% desde que se emitieron, este inversor desde Nueva York indicó que "sucederá".

Otras fuentes en Manhattan, y tal como adelantó iProfesional, afirmaron que los fondos que más tenencia de deuda argentina tienen no fueron invitados. "Olvídate, imaginate si BlackRock o Fidelity o algún real money va a aceptar juntarse con Guzmán. ¿Para qué?", dijo a este medio otro gerente de un fondo que, precisamente, tampoco fue invitado por la comitiva oficial.

Los inversores más grandes siguen decepcionados con la Argentina. El panorama que trazan en privado es desolador. Muchos de ellos estuvieron participando recientemente de un "investor meeting" virtual que organizó la Ciudad de Buenos Aires.

BlackRock, el mayor fondo del mundo que batalló contra Guzmán, no fue invitado a las reuniones en Nueva York

Pesimismo y desinterés de los grandes

Los más de 25 ejecutivos de Wall Street, según supo iProfesional de fuentes ligadas a los inversores, repitieron que la visión sobre el país es muy mala y que no ven una salida ni siquiera luego de un programa con el Fondo (que creen no será muy demandante).

"No creemos que vaya a cambiar el sentimiento del mercado con la Argentina. No creo que el país vaya a tener financiamiento durante estos años. Los inversores se olvidaron de la Argentina y no están haciendo nada para atraer a los capitales", reseñó uno de ellos ante este medio.

Estos grandes inversores, ninguneados por Guzmán, están completamente desilusionados con las políticas oficiales y ya avisaron que no volverán a comprarle un bono al país en el mediano plazo. El fiel representante de estos inversores es BlackRock y su CEO, Larry Fink, ya lo dijo hace varios meses. Pasarán años quizás para que alguien quiera invertir en la Argentina. Y Fink sólo es la cara visible del sentimiento unánime en Wall Street.

Economía busca modificar la mala idea que tienen con respecto a la Argentina. Intentará decirles que el Gobierno quiere acelerar el acuerdo con el FMI, algo que tampoco asegura que los bonos en posesión del mercado vayan a valer mucho más. ¿Esperarán definiciones de política-económica? Pocas definiciones para que el mercado se entusiasme, por ahora, con el país.