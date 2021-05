Fueron inversiones imbatibles durante la cuarentena del 2020: ¿vuelven a ser negocio tras fuertes restricciones?

Acciones que brillaron el año pasado por la cuarentena, son miradas ahora con atención por las mayores restricciones a la circulación. ¿Son buen negocio?

Las nuevas medidas de mayor confinamiento por la pandemia llevan a los inversores a remontar su mirada al año pasado, cuando un grupo de acciones de empresas, en su mayoría líderes, tuvieron incrementos destacados en sus precios, que llegaron a acumular hasta 257% en pocos meses.

Es decir, con un aislamiento sanitario más estricto a la vista, para algunos analistas del mercado puede volver a revivirse el "veranito" bursátil que tuvieron varios papeles durante la cuarentena estricta del 2020, en el que se vieron favorecidas por el mayor consumo hogareño y/o las exportaciones.

Si bien en los primeros meses del 2021 la mayoría de las empresas tuvo un rendimiento muy flojo en la Bolsa de Comercio, se considera que siguen siendo alternativas interesantes para ahorrar. Sobre todo en este nuevo contexto.

Para recordar, las "acciones estrella" del año pasado estuvieron encabezadas por:

Morixe: subió 257% en todo 2020

subió 257% en todo 2020 Mirgor: 118,6%

118,6% Grupo Financiero de Valores: 116,8%

116,8% Byma: 98,3%

98,3% Ternium Argentina: 80,3% en 2020

La radiografía actual marca que mayo está siendo un buen mes para varias acciones argentinas, impulsadas por los precios récord de los commodities, como la soja.

De hecho, el Merval sube sólo este mes más de 15%, y varias del listado de las "ganadoras de la cuarentena", superan por lejos a la inflación mensual, como son los casos de Byma y Grupo Financiero de Valores, que en mayo superan el 12% de incremento en su cotización.

Las acciones que se destacaron el año pasado por la cuarentena, en todo el 2021, en su mayoría, pierden respecto a la inflación.

Cómo les va a las "acciones estrellas" en 2021

La actualidad de las acciones que encabezaron el ranking de las firmas más ganadoras en el 2020 en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se mueve en sintonía con la volatilidad que sufre todo el mercado.

A pesar del buen impulso que tiene en mayo, el Grupo Financiero de Valores es el papel más dañado en los más de 5 meses que pasaron del año, ya que desciende 10% en ese período.

Le siguen las acciones de la empresa que fue considerada como la ganadora absoluta del año pasado, Morixe, que en todo 2021 suma una caída de 2,6%.

Por otro lado, Mirgor (5%), Byma (13,60%) y Ternium Argentina (29,7%) muestran alzas en todo el corriente año, pero, salvo el último papel mencionado, el resto pierde frente a la inflación (20% estimado) y el dólar oficial (12%) que se registra en el mismo plazo.

Al analizar el rendimiento de estas acciones en toda la pandemia (últimos 14 meses), las ganancias arrojadas son interesantes.

Desde la cuarentena hasta ahora, ganadoras

A la hora de analizar el comportamiento de estas acciones "estrella" durante toda la pandemia, es decir, desde que comenzaron las restricciones en Argentina, a mediados de marzo del 2020, hasta la actualidad, se puede decir que el incremento de sus precios fue ganador.

La más ganadora es Ternium Argentina, con un alza de 248% en estos últimos 14 meses. Le siguen Morixe (193%), Byma (163,7%), Mirgor (156,8%) y Grupo Financiero de Valores (131%).

"Lo primero a entender es que el mercado reacciona fuertemente ante eventos que son sorpresivos. Cuando el ahora conocido virus Covid-19 llegó al país y se impuso la cuarentena total, allá por marzo del año pasado, el mercado reaccionó primeramente con una baja violenta y general en el equity argentino, porque ese evento era algo nuevo, y su impacto no estaba reflejado en los precios", dice a iProfesional Luis Manuel Sandberg Haedo, agente productor de Invertir en Bolsa (IEB).

Así, empresas como Morixe, Mirgor, Grupo Financiero de Valores, ByMA, Ternium, no fueron la excepción y mostraron bajas de entre 30% y 60% durante el primer trimestre de 2020.

"Con el correr de los meses, el mercado fue digiriendo la noticia y acostumbrándose a la situación, y entendió que algunas empresas argentinas podían, incluso, hasta verse beneficiadas con la ´nueva normalidad´. Por ejemplo, Morixe vió volar sus ventas durante la pandemia, por un incremento significativo en el consumo de sus productos", grafica este analista.

Por ende, esta nueva realidad se tradujo en subas muy selectivas dentro de las acciones argentinas.

¿Tendrán revancha las "acciones de la cuarentena"?

Tras afrontar los primeros meses de 2021 de forma moderada, e incluso con incrementos en sus cotizaciones por debajo de la inflación, para algunos analistas consultados por iProfesional, las nuevas restricciones por la pandemia pueden marcar una revancha para las acciones ganadoras durante la cuarentena y casi todo el 2020.

"Dada la profundización del aislamiento por el Covid 19, las acciones que tuvieron el mejor desempeño en la cuarentena del año pasado podrían volver a experimentar un rendimiento mejor que la del resto del mercado. Aunque las restricciones son más reducidas que en ese entonces y, por ahora, por un tiempo limitado", reflexiona a iProfesional el economista Gustavo Neffa, analista de Research For Traders.

Por lo que proyecta que las empresas de alimentos seguirán teniendo una "buena performance", como es el caso de Morixe.

"En especial, aquellas ligadas al agro y que exportan, como Cresud o Molinos Agro", agrega.

Por el lado de Sandberg Haedo, también considera que al mirar hacia adelante, "no podemos esperar exactamente el mismo comportamiento que antes, porque la situación sanitaria ya se conoce, no es una sorpresa, y está contemplada en los precios. En otras palabras, no podemos extrapolar hacia adelante lo sucedido el año pasado".

Igualmente, completa que esto "no quiere decir que no podamos ver nuevas subas a futuro en el equity local. De hecho, creemos que hay motivos para esperar mejoras en los precios, pero esta suba podría no ser selectiva como lo fue hasta ahora, sino más bien general, porque el mercado ha sido muy golpeado".

Lo cierto es que la City estará a la expectativa de una mejora en la actividad económica, el anuncio de un nuevo acuerdo con el FMI o una postergación de los vencimientos con el Club de París, en un clima incierto por las elecciones.

Morixe fue la acción estrella de la cuarentena, por el mayor consumo de harinas y alimentos básicos, y su diversificación en el mercado

En resumen, iProfesional consultó a los analistas bursátiles qué esperan para las empresas "estrellas de la cuarentena" en el marco de las nuevas medidas restrictivas anunciadas.

Morixe

La alimenticia Morixe, que se especializa en harinas y cotiza en el Panel General, donde subió de precio durante todo 2020 un 257%, durante 2021 se encuentra en terreno negativo.

"Morixe ha tenido prácticamente un relanzamiento de la mano de la pandemia, que priorizó el sector de alimentos como clave, pero sobre todo por la estrategia de presencia en las góndolas y el lanzamiento de nuevos productos al mercado", detalla Neffa.

Respecto a lo que se espera para adelante, Mauro Mazza, portfolio manager de Bull Market, indica que ve potencial principalmente a las molineras.

"Creemos que esto seguirá, al menos, todo junio y la primera parte de julio. Es decir, aperturas de dos semanas como tenemos hoy en restricciones, cierre duros de una semana. Ese esquema es el que aplicaron en Francia y España, y es el modelo que tomará el Gobierno", resume Mazza.

Y finaliza: "Bajo este esquema y con los problemas que hay en la carne, la decadencia alimenticia lleva a Morixe al esplendor, porque sus productos, principalmente vinculados a la harina de maíz, serán la estrella. Y en menor medida la harina de trigo. Es para nosotros una empresa ganadora por los cierres por la pandemia".

Para José Ignacio Bano, gerente de Research en invertirOnline, el sector de consumo, como las acciones de Morixe, Molinos, Mirgor, entre otras, "son compañías que les ha ido bien".

"En general, hay un buen nivel de consumo de esos productos, ya que son básicos. Junto con la pandemia, vinieron también anuncios de ayuda por parte del Estado a las clases más necesitadas, y esto se traduce directamente al consumo de este tipo de productos, tales como la polenta, harina, fideos, entre otros", opina Bano.

Mirgor

Por el lado de las firmas del Panel Líder (Merval), se destaca Mirgor (118,6% en 2020), especializada en producir equipos de climatización para automóviles y productos electrónicos, como televisores y teléfonos celulares.

"Su estrategia de diversificación, como en el mercado de consumo de celulares, y una política de transversalidad, mediante la incursión en otros sectores, será clave, así como la extensión del régimen de promoción industrial para Tierra del Fuego", resume Neffa.

Por su parte, Santiago Ruiz Guiñazú, head de equity sales y trading de AdCap, indica a iProfesional que Mirgor, al igual que en 2020, "puede ser una de las compañías con mejor performance del Panel Líder".

Las causas esgrimidas por este experto son que, al encontrarse esta firma alcanzada por el régimen de promoción industrial, "que es el motor de la economía de Tierra del Fuego y que regirá, al menos, hasta el año 2023, la empresa gozará de beneficios impositivos y aduaneros para llevar adelante sus actividades industriales".

Además, se menciona que, desde finales de 2019, la firma cuenta con el segmento de negocios agropecuarios que proporciona cobertura de tipo de cambio y mejora el balance de monedas en el acceso al mercado de cambios.

"Por otra parte, creemos que el 2021 puede ser un año donde el consumo comience a recuperar terreno, teniendo en cuenta la fuerte caída de la actividad en el año anterior por las restricciones de la pandemia", cuenta Ruiz Guiñazú.

En ese sentido, agrega: "Creemos que Mirgor, al tener una posición financiera saludable, puede capturar market share de competidores que tuvieron más dificultades financieras", y atravesar de la mejor manera un año de incertidumbre electoral y pandemia.

Por la mayor cantidad de transacciones en la plaza bursátil, acciones como Byma y Grupo Financiero de Valores se vieron favorecidas.

Grupo Financiero de Valores

El Grupo Financiero de Valores (Valo) es el controlante del 99,99% del Banco de Valores, entidad que estructura y emite títulos de deuda de privados, y que actúa también como agente fiduciario financiero. Su acción trepó de precio un 117% el año pasado en el Merval.

"Esta ha sido una empresa que había descendido mucho y recuperó bastante terreno perdido, se potenció con Byma para el relanzamiento del mercado bursátil argentino integrado. También captó el mercado de custodia de fondos comunes de inversión y de estructuración de productos financieros", describe Neffa.

Y agrega: "Creo que hemos visto lo mejor de Grupo Financiero de Valores y Byma, pero he detectado un renovado interés por los bonos y acciones domésticas a nivel internacional, luego de las violentas caídas en dólares que llevaron al S&P Merval a ubicarse, en diversas oportunidades, por debajo de los 300 dólares (implícitos, al contado con liquidación), que podrían hacer del mercado doméstico como un todo, un atractivo adicional".

Byma

Respecto a Bolsas y Mercados Argentinos (Byma), que representa a la acción del principal mercado bursátil local, escaló 98% en todo 2020.

"El Byma será también ganadora porque los cierres de circulación favorecen al trading. Además, esperamos una mayor depreciación del peso, y esta acción tiene una abultada caja en efectivo en dólares", resume Mazza.

Asimismo, Ruiz Guiñazú sostiene que es "una buena apuesta al desarrollo del mercado de capitales argentino y, actualmente, presenta una valuación muy baja".

Como parámetro, la empresa reportó en el primer trimestre del año una caja de $56.700 millones, mientras que la capitalización bursátil (valor de mercado) de Byma es de $53.150 millones.

"En el contexto actual, creemos que la compañía se seguirá beneficiando de la continua emisión del Tesoro Nacional a través del mercado de capitales local, así como también de la alta volatilidad actual de los activos del mundo y, particularmente, los argentinos, lo que impulsa al alza los volúmenes operados", concluye Ruiz Guiñazú.

En el mismo sentido, Bano, opina: "A Byma y Grupo Financiero de Valores, prácticamente, lo que les importa son los volúmenes transaccionados en la Bolsa. Byma, por ejemplo, con lo que logró a través del impulso de Cedears, hizo un muy buen negocio".

Y finaliza: "Si a esto le sumamos el plus que puede llegar a tener si se despierta el mercado de acciones argentinas, y empiezan a recuperar los bonos, se verán aún más beneficiados. A Byma la imagino con muy buenos resultados".

Acciones de empresas vinculadas a las exportaciones, como las del campo y metales, se vieron favorecidas en la pandemia por mejores precios.

Ternium Argentina

La acción de la siderúrgica Ternium (ex Siderar), cuyas ganancias son en dólares por la exportación de acero, y además provee insumos al reactivado sector de la construcción, subió de precio un 80% durante todo el año pasado.

"Ternium Argentina junto con Aluar siguen encontrándose entre nuestras preferencias para los inversores domésticos, por contar con activos extranjeros en el primer caso y una recuperación de la demanda de bienes de consumo durables. También por la orientación a las exportaciones", sintetiza Neffa.

En tanto, Ruiz Guiñazú, sentencia que esta empresa cuenta con un perfil de ventas bien diversificado por industrias, con foco en valor agregado y servicios al cliente, que le permite diferenciarse de competidores regionales.

"Además, en un contexto como el actual, donde tenemos incertidumbre respecto a la recuperación económica y la pandemia, la compañía tiene deuda neta negativa y reúne condiciones adecuadas para aquellos inversores que busquen exposición a moneda dura", explica a iProfesional.

Esto último es porque tiene una participación del 29% en Ternium México, una empresa que tuvo resultados récord en el primer trimestre y que se espera que sean aún mejores en el segundo trimestre, dados los precios del acero en México y Estados Unidos.

"Creemos que es lógico pensar que el acero seguirá siendo demandado a nivel global, entre otras cosas, producto de los planes de infraestructura anunciados por los gobiernos", termina Ruiz Guiñazú.-