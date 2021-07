El "nuevo" dólar de moda tras súper cepo: así opera el mercado al que sólo se entra con más de $1 millón

Este mercado mayorista funcionaba antes de la llegada de los nuevos controles, pero tomó vuelo propio esta semana. Es "el dólar legal más libre"

Las nuevas medidas del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre la operatoria para la adquisición de dólares en el mercado de Contado Con Liquidación (CCL) a comienzos de esta semana revitalizaron otros canales legales para comprar dólares y girarlos al exterior y, así, una nueva cotización del dólar se sumó a los valores de referencia para el mercado cambiario: el "dólar SENEBI" (Segmento de Negociación Bilateral).

Cabe recordar que, hasta la semana pasada, el máximo de bonos semanales que los clientes de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs), operadores bursátiles que no son de cartera propia, podían vender para comprar CCL era 100.000 por semana. Y ahora, sólo pueden comprar 50.000.

Asimismo, hasta la semana pasada, se podían operar alrededor de u$s30.000 con el bono AL30 y sin límite con el GD30. Pero, ahora, el tope ronda lo u$s30.000 semanales para ambos. Así, las regulaciones del BCRA y la CNV pusieron una traba más a la transacción del CCL y hay casos de personas que se quedaron con sus dólares "varados" en el limbo ya que no han podido concretar sus ventas porque los agarró en el medio de la operación la nueva medida.

"De hecho, un cliente mío que cobró una indemnización muy grande, pensaba comprar MEP y CCL y se quedó con los bonos trabados. Tendrá que esperar tres semanas para poder concretar sus planes a raíz de la reducción del cupo", cuenta Mauro Cognetta, asesor financiero y director de Big River.

Sin embargo, cuando se conoció la medida, algunos expertos explicaron que esto no implicaba que el cliente que quisiera no pueda vender bonos por el canal mayorista, a través del SENEBI, que, de hecho, siempre fue la plaza en la que se operaron los grandes volúmenes. ¿Qué implica esto? Que no todo el mundo pueda acceder a él, por los montos que se requieren para entrar.

Una característica del SENEBI es que el precio del CCL que se negocia allí es acordado entre dos partes.

¿Qué es y cómo funciona el SENEBI?

Según detallan fuentes oficiales a iProfesional, el SENEBI es una rueda de Bolsas y Mercados de Argentina (ByMA) y, por lo tanto, en líneas generales, operar ahí tiene las mismas condiciones que en el mercado abierto. "Esto implica, por ejemplo, que si un sujeto no está autorizado para operar CCL, tampoco puede hacerlo en este segmento", indican.

Asimismo, las operaciones que se cursen en ese segmento quedan registradas y deben ser informadas a BYMA al término de la rueda. Es muy importante señalar que no funciona con un precio de referencia (es decir que no es una cuestión de oferta y demanda), sino que se acuerda el precio en una negociación entre las dos partes involucradas, un oferente y un demandante.

Esto significa que se trata de un mercado cuyos precios no aparecen en las pantallas de los operadores y que suelen estar por arriba del promedio. Las partes acuerdan una cifra y cierran la operación, sin ningún límite ni información al mercado de cuál es el tipo de cambio. Pero, si hay diferencias sustanciales con el precio de pantalla (el precio del CCL minorista), cabe la posibilidad de que se dé inicio a una denuncia ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

"Para operar en esta plaza, hay un monto mínimo de transacción de $1millón, que equivalen alrededor de u$s6.000, no está prestablecida cuál es la comisión a pagar por las operaciones que se realizan en ese mercado y no están cubiertas por el fondo de garantía obligatoria de BYMA", señala una fuente del mercado.

Como se señaló anteriormente, este Contado Con Liquidación va a seguir operando con libertad y las sociedades de Bolsa no van a tener límites de nominales para operar con cartera propia.

El cliente minorista no tiene posibilidad de ingresar a SENEBI por los valores que maneja

Nueva regulación, nuevo rol para este dólar

Si bien funcionaba antes de las nuevas restricciones, este mercado no tenía difusión porque los precios promedio que se registraban en él eran muy similares a los del dólar CCL. Sin embargo, por estos días, el dólar "SENEBI" se está convirtiendo en un nuevo precio de referencia.

"Es el precio que mejor refleja la cotización de referencia de la divisa norteamericana porque surge del intercambio libre y privado entre una empresa del exterior y una empresa local", apunta Sergio Morales, CEO de Interfinance.com.ar.

El experto explica que "la búsqueda de exteriorizar patrimonio por las empresas argentinas no compensa en general el interés por ingresar divisas al país, por lo que su precio termina siendo muy similar al dólar informal, aunque con la diferencia de que nos referimos a una operación electrónica y completamente legal".

Así, mientras ayer el CCL cotizaba alrededor de $167, el SENEBI rondaba los $170. Sin embargo, Cognetta explica que es un problema que el SENEBI se empiece a despegar más del CCL y se convierta en una cotización de referencia para el mercado debido a que "su precio no se transparenta al público y, si bien que se puede conocer el monto que se operó al final del día, no es tan fácil saber cómo se calcula su valor".

Lo cierto es que los volúmenes operador también se vieron impulsados por la llegada de las nuevas medidas, dado que, hasta ese momento, se operaba un 30% en el mercado PPT (tradicional por pantalla) y 70% en SENEBI (over the counter-OTC), pero tras la llegada de la regulación, esta relación se vio alterada.

"En el primer día, la relación pasó a ser 85% SENEBI y 25% PPT, aunque en los tres días siguientes bajó casi al nivel promedio habitual (70/30)", describe el especialista. Señala, sin embargo, que "hay que darle más tiempo para ver cómo se acomoda el mercado porque son pocos días todavía", pero no descarta que se establezca alrededor de un 15%/85% hacia los próximos meses.

En este contexto, Morales anticipa que el dólar "SENEBI" seguirá existiendo como una referencia, siempre y cuando estas medidas se encuentren vigentes.

"Cabe recordar que esta estrategia por parte del Gobierno está orientada a tener un mayor control sobre los dólares financieros, que son públicos y causan mayor impacto para la población en vísperas de un proceso electoral", asegura.

Por este motivo, no descarta que las nuevas medidas continúen vigentes por lo menos hasta que se lleven a cabo los comicios.