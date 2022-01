¿Qué hacer con los pesos frente a la inflación?: inversiones con algo de riesgo que sugieren expertos

La planificación patrimonial es definida por los especialistas como el desarrollo de un plan exhaustivo en el que cada persona determina sus objetivos financieros y escoge la mejor estrategia para alcanzarlos. Su meta es conseguir un equilibrio entre recursos futuros y las necesidades del mañana.

El primer paso para obtener unos cimientos sustentables es realizar un cuadro de situación sobre el presente, donde se tiene en cuenta la capacidad de ahorro, y una previsión del futuro, donde no se deben dejar afuera los gastos y riesgos.

En base a todos estos datos, los profesionales establecen pautas y estrategias con el objetivo de asesorar a cada perfil de usuario para comenzar a trabajar en el hoy y alcanzar los mejores resultados.

Y como Argentina es un escenario marcado por su imprevisibilidad, con reglas de juego que cambian constantemente, concretar una exitosa planificación para que los ahorros y futuros ingresos no pierdan valor no es una tardea sencilla

Qué esperan los expertos para el futuro

Walter Morales, presidente de Wise Capital, no cree que la inflación de 2022 vaya a ubicarse por debajo a 58% anual.

"Ahora, si se comienzan a usar Precios Máximos / Cuidados para medir el IPC, no tiene que extrañarnos que la inflación en los próximos doce meses se ubique en torno al 51%", aclara el experto.

Pero el especialista de Wise Capital remarca que "si bien ningún gobierno quiere devaluar -y el de los Fernández no va a ser la excepción-, esto no quiere decir que no habrá ajuste cambiario".

Al respecto, Morales ve dos alternativas para el valor del dólar:

Salto en torno al 20% + ajustes mensuales del 2%, lo que arroja un aumento de 49% en el año.

Ajustes mensuales cercanos al 3,5%, lo que da un incremento de 51% en 2022.

El especialista de Wise Capital no cree que la inflación de 2022 vaya a ubicarse por debajo al 58%

En qué se pueden apostar los pesos

En diálogo con iProfesional, Regina Martínez Reikes, directora ejecutiva y fundadora de la firma Amauta Inversiones Financieras, pone el foco en los peligros que cada persona debería estar dispuesta a asumir.

"Si hablamos de largo plazo, entonces es un riesgo alto. Con lo cual, se puede invertir en empresas locales que están muy baratas, por ejemplo, compañías de energía. Si hay un reacomodamiento de las tarifas es una buena apuesta, con el componente de altísima volatilidad que tienen todos lo que son activos argentinos", analiza la especialista en finanzas personales.

Además, la experta recomienda sumar a la cartera los certificados de depósitos argentinos (Cedears): "Al ser acciones de empresas extranjeras o una fracción de estas, se está comprando en pesos al tipo de cambio contado con liquidación. En cierta forma, de este modo, estás comprando dólares sin adquirir el billete".

Maximiliano Bagilet, asesor financiero de TSA Bursátil, suma otra opción para añadir al portafolio de inversiones: las obligaciones negociables, que son títulos de deuda emitidos por empresas privadas que necesitan financiarse y que se comprometen a cancelarlos en el plazo pactado junto con el pago de un interés.

De esta manera, quienes opten por cambiar sus pesos por dólares, en lugar de dejarlos durmiendo debajo del colchón, pueden utilizar esas divisas norteamericanas en este tipo de bono de compañías grandes que rinden un promedio anual de 8% en esta moneda dura.

"El principal atractivo es que se puede ingresar en pesos al tipo de cambio libre, y se cobran en dólares tanto los intereses como las amortizaciones. Los plazos varían entre los 2 y los 4 años", subraya.

Las obligaciones negociables son títulos de deuda emitidos por empresas privadas que necesitan financiarse

Para quienes tengan un perfil más moderado, Martínez Reikes aconseja recurrir a un fondo común de inversión (FCI) que ajuste por inflación.

Al respecto Bagilet, explica que este tipo de herramienta es recomendable para plazos no menores a dos años.

"Para colocaciones netamente en pesos, recomendamos posicionarse en activos ajustados, como, por ejemplo, los bonos ligados a la tasa BADLAR (plazo fijo) o bonos atados a CER, que hoy están rindiendo alrededor de un 2% sobre la inflación oficial", explica el especialista.

Pero Morales aconseja que si el Indec muestra una inflación menor a la real, "ante la necesidad de ajustar el dólar a un ritmo de 3,15% mensual o más, debemos tener Dollar Linked en nuestro porfolio y reducir la posición en Bonos CER. Es clave tener una baja duration por la volatilidad que el Gobierno le imprime al mercado".

Además, el experto trae a escena un aspecto clave que marcará el futuro económico de la Argentina: las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

"Si el acuerdo con el FMI es light, tal como esperamos, va a beneficiar más a la deuda en pesos que a los bonos en dólares, porque no va a servir para alejar al fantasma del default que aparecerá en 2025 por la no acumulación de Reservas ante los vencimientos de compromisos elevados y crecientes en relación con los dólares en poder del BCRA", sentencia.

El escenario es complejo, pero afortunadamente existen alternativas para paliar los duros embates de la economía local y poder pensar una estrategia a corto, mediano y largo plazo. La elección de la conformación de la cartera de inversiones dependerá del gusto de cada usuario.