Fondos comunes de inversión: 6 opciones que hoy se imponen en el mercado

Los fondos comunes de inversión son uno de los canales preferidos por los ahorristas para resguardar su dinero, y hubo novedades en el sector en las últimas semanas, donde 6 opciones de este instrumento se transformaron en las más rendidoras.

De hecho, el mes pasado, los crecimientos registrados en el volumen operado durante el mes pasado fueron más que interesantes. Es decir, para los expertos del sector, febrero fue un período "intenso" para la industria de fondos, donde, según un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), se produjo el lanzamiento de un fondo (T+0) de una nueva Sociedad Gerente independiente (Ualintec Inversiones).

También se presentaron dos nuevos fondos de finanzas sustentables, calificados como ASG, en base a criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

De esta manera, el patrimonio de la industria de los fondos comunes de inversión (FCI) ya supera los $3,9 billones, y en todo febrero tuvo un crecimiento del 7%, acumulando un 12% en el año.

Medidos en dólares fueron más elevados estos incrementos, ayudados por los descensos de los precios de las divisas financieras. Así, el crecimiento fue del 16% el mes pasado, alcanzando un monto administrado total de unos u$s19 mil millones.

El patrimonio neto de los fondos comunes de inversión aumentó un 7% en pesos y un 16% medido en dólares en todo febrero.

"Estos niveles son similares a los registrados en la previa a las PASO 2019, pero lejos de los máximos de u$s34 mil millones de marzo 2018", detallan desde PPI.

Cómo están compuestos los fondos comunes de inversión

En cuanto a la composición de las mayores colocaciones, los fondos de liquidez (money market) inmediata explican el 48% del market share total, mientras que los fondos de renta fija crecen y ya representan el 37% de la industria.

Según el informe, febrero fue el cuarto mes consecutivo en donde la tasa de crecimiento del posicionamiento nominal en money market (7%) aumentó por debajo de los de renta fija (+8%).

"No obstante, hacia adelante, la nueva suba de tasas por parte del Banco Central vuelve a poner en juego a esta estrategia (puramente transaccional), que viene perdiendo terreno contra los fondos que buscan ofrecer tasas reales positivas, o estar lo más cerca posible de ellas. Pero, si hablamos de cantidades, la relación es inversa", grafican desde PPI.

En base a ello, se especifica que de los más de 660 fondos de la industria, la mitad son fondos de renta fija, seguidos por un 20% por los fondos de renta mixta.

Más atrás, y con apenas 44 opciones, se ubican los money market (MM), que sólo representan un 2% del total de los fondos comunes de inversión.

Así, la preferencia por esos segmentos puede verse claramente reflejado en los flujos, ya que de los más de $198 mil millones de suscripciones (netas de rescates) que recibió la industria en el último mes, el 20% y 22% fue captado por fondos catalogados como "CER" y "Renta Fija en Pesos T+1" (con rescate en 24 horas), respectivamente.

Los fondos comunes de inversión permiten inversiones con distintos niveles de riesgo y son administrados por expertos.

Fondos de inversión y rendimiento

En cuanto a performance, en línea con el mercado, los fondos CER mantuvieron el liderazgo en el segmento de renta fija en febrero, con un 3,2% promedio de rendimiento directo. Es decir, un nivel por debajo de la inflación de dicho período, estimado en torno al 4%.

Detrás se ubicaron los fondos T+1 agresivos con un 3%, seguidos por las opciones más conservadoras (2,8%).

"Aquí, la suba de tasas por parte del Banco Central comenzó a reducir el spread entre los distintos segmentos bajo análisis, mientras que las licitaciones primarias del Tesoro siguen siendo generosas con las tasas, con un rango de entre 25 y 75 puntos básicos por encima de la tasa que mostraban en el mercado secundario", subrayan desde PPI.

En tanto, los money market lograron un 2%, teniendo en cuenta los menos días del mes que devengaron interés.

Los fondos con más dinero invertido son los de money market (mercado de dinero), que representan el 48% del volumen total del mercado.

Asimismo, la performance otorgada por los dólar linked a los ahorristas se colocó, en promedio, en un 0,8%, a pesar de la aceleración del crawling peg (devaluación lenta), donde se pasó de una tasa efectiva anual (TEA) del 26% promedio en enero, hacia el 32% a 34% en febrero.

Cuáles son los 6 fondos comunes de inversión

En resumen, según los expertos de PPI, el mercado hoy se está posicionando en 6 tipos de estrategias de fondos comunes de inversión para los pesos, que se sustentan en las expectativas de dólar e inflación.

1. Fondos de mercado de dinero (T+0)

La nueva suba de tasas por parte del Banco Central hasta el 42,5%, "comienza a impactar positivamente en los retornos de este segmento", afirman los expertos.

Esta tendencia se espera en el mercado que "continué", como resultado de la política que estaría implementando el BCRA a futuro por el acuerdo con el FMI.

Entonces, los plazos fijos apuntaron a tasas ya arriba de 39% en febrero (en marzo ya son del 41,5%), mientras que las cuentas remuneradas mantienen retornos aún en torno al 30% o 31%.

"Las tasas nominales de estos FCI se ubican más cercanas al 32% promedio, levemente por arriba de los últimos meses. Puntualmente, febrero cerró con un retorno directo del 2%, considerando que son menos los días que devengaron interés", por la menor duración del mes, afirman desde PPI.

Por lo que consideran que son fondos que "siguen siendo una opción para los pesos transaccionales (menos de 7 días) con bajo riesgo".

Su volatilidad apenas supera el 1%, y su dispersión entre máximos y mínimos dentro de la categoría se redujo a la zona 20 puntos.

La suba de tasas comienza a impactar de manera positiva en algunas inversiones.

2. Los fondos (t+1), conservadores

Para aquellos perfiles que buscan ganarle a los money market (liquidez), y desean asumir un poco más de riesgo, los fondos de renta fija con rescate en 24 horas "pueden ser una opción válida", sostienen desde PPI.

Cabe aclarar que se define como "conservadores", a aquellos fondos con una combinación de disponibilidades y letras de liquidez, en más de un 20% de la cartera. "Esta porción tiende a anclar la volatilidad de las mismas", se aclara.

Estos fondos incorporan en cartera activos de corto plazo, como lelites, letras a descuento o ajustables por CER, obligaciones negociables o fideicomisos financieros, entre otras.

Así, logran rendimientos indicativos de casi 40% promedio, con una volatilidad tan sólo de 30 puntos básicos por encima de los fondos de liquidez inmediata (1,4%).

En cuanto a rendimiento mensual, en febrero obtuvieron un 2,8%.

Los fondos comunes de inversión que buscan las opciones de liquidez (money market), apuntan a cubrirse por tasas de interés.

3. Los fondos (t+1), agresivos

Estos fondos más agresivos en su estrategia, buscan rendimientos reales positivos, es decir, tasas por encima de la inflación. Para ello, reducen la liquidez de sus carteras, e incorporan mayor riesgo de mercado con bonos con ajuste por inflación de corto plazo. O, incluso, sintéticos de tasa o dólar, según el contexto.

Claro que esto lleva a que su riesgo de mercado, y su volatilidad, también es mayor.

"Además, esto suele traducirse en una mayor duration de las carteras. Hoy estas promedian un 0,40, contra un 0,2 de los más conservadores", indican desde PPI.

Con mayor foco en instrumentos CER, estos fondos lograron, en promedio, una suba del 3,1%. Una cifra por debajo del 3,6% alcanzada en enero, pero arriba del promedio de los últimos seis meses del 2021.

Los rendimientos (tires) indicativos hoy se ubican en promedio en 42% a 44%, con máximos superando el 50%.

"Estos niveles pueden resultar atractivos para una cartera, entendiendo igualmente que la volatilidad por la actual curva del mercado puede resultar bastante más elevada que las opciones ya analizadas, que son del orden del 2%", resumen desde PPI.

4. Los fondos CER

Estos fondos buscan exponerse a activos que ajusten por inflación. Por eso, se sostiene que es clave entender la composición y duración promedio de cada cartera, producto de que ello determinará la exposición al riesgo del inversor.

"De hecho, a diferencia de otras alternativas, la dispersión entre los FCI CER de mejor o peor perfomance puede llegar a ubicarse en un punto y medio porcentual", grafican desde PPI.

Por el lado de los rendimientos, luego del 4,2% de enero, este segmento avanzó en promedio un 3,2% en febrero, acumulando una suba del 7,5% en lo que transcurrió del año.

Apenas por debajo de la inflación proyectada de poco más el 8% para el mismo período.

"Mantenemos nuestra visión que en el escenario actual estos fondos pueden ser una buena alternativa para inversores minoristas que busquen cobertura ante la inflación, considerando las expectativas de una presión sobre los precios que se mantendrá", proyectan desde PPI.

De hecho, según el relevamiento de expectativas del mercado (REM) que realiza el Banco Central entre economistas, la inflación pronosticada se ubicaría entre 3,5% a 4,1% mensual en los próximos seis meses.

"No obstante, esto no invalida que de corto plazo estaremos monitoreando la posición del Tesoro respecto al bono en pesos al 18 de marzo de 2022 (TX22), considerando que el 25% de la emisión está en manos de los fondos de la industria y un 8%, en particular, en los FCI de este segmento. En concreto, cómo un potencial canje puede afectar o modificar las estrategias de estos fondos", alertan desde PPI.

Los fondos comunes de inversión dólar linked son una cobertura frente a la devaluación del tipo de cambio oficial.

5. Fondos dólar linked

Recordemos que estos fondos pueden armarse sobre dos estrategias diferentes, o una combinación de ambas.

Es decir, a través de sintéticos, o incorporando activos con ajuste dólar Linked, ya sea en bonos soberanos o corporativos. O también, en algunos casos, dentro de lo permitido por la regulación (hasta el 25%), pueden sumar participaciones en instrumentos hard dólar o cedears.

La ponderación en la cartera de los distintos instrumentos determinará su duration, como la relación riesgo y rentabilidad del fondo.

"Respecto a su performance, en el último mes estos fondos sólo sumaron una suba del 0,8%. Esto representa un punto porcentual por debajo de enero y del 2,3% que se depreció el tipo de cambio", especifican desde PPI.

Y acotan: "Creemos que mantener o incorporar en cartera ajuste dólar linked sigue siendo una opción válida. Siempre entendiendo que este tipo de estrategias buscan seguir (cubrirse) a la variación del tipo de cambio oficial. En consecuencia, creemos que seguirán capturando el avance del dólar, si el crawling peg (devaluación lenta) sigue acelerándose".

De hecho, se sostiene que la bicicleta financiera (carry trade) de apostar a inversiones en pesos para pasarse luego a dólares, puede tener mejores perspectivas en los próximos meses.

"Consideremos igual que estas estrategias son muy dinámicas, y altamente sensibles a cualquier cambio en las expectativas de devaluación, y el movimiento de la brecha. Preferimos así no sólo concentrarnos en los rendimientos pasados, sino en la estrategia actual, el patrimonio del fondo, la duration y otros datos técnicos a la hora de analizar cada opción", recomiendan desde PPI.

6. Fondos de renta variable

Este tipo de inversión es para perfiles agresivos, dada la naturaleza del instrumento en sí (renta variable) y la coyuntura local.

Incluso, aun cuando algunas carteras han incorporado cedears, donde la regulación permite hasta el 25% del portfolio en estos certificados de depósitos argentinos.

"De hecho, esto queda claro a la hora de analizar la dispersión de rendimientos que se observa en el mes, y que puede llegar a ser de varios puntos entre el mejor y el de peor performance", advierten desde PPI.

Los fondos comunes de inversión pueden seguir a los rendimientos de instrumentos que siguen a las tasas del mercado, al dólar y/o a la inflación.

En cuanto a los rendimientos, estos fondos rompieron en febrero la racha positiva que mantenían desde noviembre, con una baja del 3,1% promedio, en línea con la performance del índice de referencia, que es el S&P Merval, que cayó un 3,2% en igual período.

No obstante, estos fondos acumulan en el año una suba del 5%.

"Para inversores que quieran exponerse a la renta variable, estos fondos permiten diversificar el riesgo con un monto de inversión bajo. A pesar de que su mayoría sigue como benchmark al índice líder, es importante entender la dispersión que pueden llegar a tener respecto al mismo", finaliza PPI.

Esta diferencia respecto a otros fondos llevó en febrero a que, por ejemplo, exista un fondo que ganó hasta 3,5% y otro que perdió hasta 6% dentro de la misma categoría.