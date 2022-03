Mejoró la tasa del plazo fijo y crece la duda: ¿cómo impactará en el precio del dólar blue?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) subió 200 puntos (un 2%) las tasas de interés de los depósitos a plazo fijo de 30 días a comienzos de esta semana en el marco del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y fijó el nuevo piso en 43,5% anual, lo que representa un rendimiento de 53,3% de rendimiento efectivo anual y, ahora, la gran pregunta es si eso incide en el mercado del dólar blue.

Recordemos que el 17 de febrero, el BCRA había dispuesto el segundo ajuste de 2022 de las tasas de rendimiento de los depósitos a plazo fijo y fue de 200 casi puntos. Así, el nuevo piso se había fijado en 41,5% anual para las colocaciones a 30 días, lo que representaba un rendimiento de 50,4% de tasa efectiva anual (TEA).

En consecuencia, esta sería la tercera suba de tasa de interés de política monetaria en lo que va del año. Y, una vez más, la mayoría de los analistas económicos asegura que el alza implementada es escasa en virtud del 4,7% de inflación de febrero y las expectativas de la suba de precios de marzo, que estaría en torno al mismo nivel.

Todo indica que el principal objetivo del BCRA es redirigir el destino de los ahorros hacia el peso y no hacia el dólar, pero algunos advierten que en realidad, la única misión es bajar la inflación con esta medida. Entonces, para el ahorrista común, que tiene que decidir qué hacer con sus pesos, la gran pregunta es ¿qué efectos tienen ambos elementos en el mercado del dólar y, especialmente, en el blue?

El BCRA buscaría direccionar los ahorros hacia el peso y no al dólar.

Plazo fijo más rendidor: ¿incide en el dólar blue?

Según explica el economista Federico Glustein a iProfesional, "hasta ahora, se observa que la suba de tasas no tuvo fuerte incidencia en el mercado cambiario, principalmente en los dólares financieros, ya que se observó en los últimos días una suba del MEP y el CCL, que superaron nuevamente los $200 y tienen una tendencia alcista".

En tanto, respecto del blue, considera que la influencia es aún menor dado que la tasa de plazo fijo aún es inferior a la inflación y sigue sin ser atractiva para quienes operan en el informal, aunque explica que "recién podremos analizar más detalladamente en estos días si hay una baja en demanda como consecuencia de la elección en instrumentos financieros".

Esto se debe a que es un mercado con diferentes tiempos de reacción al de los financieros, sin embargo, señala que la suba de tasa se inclina para reducir la liquidez, por lo que, más allá de que no se vea reflejada la medida en una baja de la cotización de ese dólar, considera que sí disminuye las posibilidades de que se dé un salto del blue, "a excepción de que suceda alguna medida económica que agite el avispero".

El mercado parece eternamente insatisfecho con el nivel de tasas.

La suba de tasa no convence, ¿por qué?

Pero, ¿por qué no hace la diferencia la tasa según el mercado? Y es que, tal como lo ve el director de Analytica, Claudio Caprarulo, "estos movimientos de la tasa están siendo acomodaticios y corren de atrás a las expectativas inflacionarias", por lo considera que no influyen fuertemente en la tendencia de los dólares ni en la brecha.

Así, Caprarulo observa que esas dos variables están más supeditadas al riesgo de implementación del programa con el FMI, que por estos días parece temblequear un poco tanto por la crisis política de la coalición gobernante como por el escenario internacional.

En la misma línea, para el economista de Epyca Consultora, Joel Lupieri, "en un esquema sin restricciones, probablemente la suba de tasas de los depósitos a plazo fijo no sería más que ‘un gesto de buena voluntad’ porque, hoy, el nivel del rendimiento que ofrecen sigue siendo fuertemente negativo con respecto a la inflación.

En un escenario en el que el dólar fuera más accesible, entonces, considera que "las subas no deberían tener un efecto innegable ni inmediato sobre la depreciación del tipo de cambio", no obstante advierte que, dadas las restricciones a la compra de divisas que rigen en el mercado local, la mayor tasa puede ser atrayente para parte de la población que no sabe qué hacer con sus pesos por la imposibilidad de comprar dólares.

El BCRA quiere que los instrumentos en pesos sean más atractivos.

Salir del dólar: ¿logrará BCRA redireccionar los pesos?

También Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), opina que la medida no tiene mucha incidencia en el mercado del blue por un simple hecho de condiciones regulatorias. "No creo que tenga mucha relevancia en esa plaza informal porque es plata que tendría que blanquearse para colocarse a tasa en pesos", señala.

Sin embargo, el efecto podría venir a más largo plazo por una cuestión de arbitraje o expectativas que trazan los otros tipos de cambio. En este punto, Pertierra señala que en los tipos de cambio financieros sí incide más la actualización de tasas, aunque también considera que es marginal porque "hay una demanda estructural de dólares a esta altura después de las devaluaciones de 2018-2019".

También ve un escaso efecto del alza de tasas de plazo fijo en el dólar el economista de la Universidad de Buenos Aires Estanislao Malic, quien sostiene que "la cotización del mismo no ha mostrado históricamente una relación relevante con la tasa" y advierte también que, al estar poco apalancada la economía argentina, que se mantienen en un nivel real estable y bajo, esta medida del BCRA tampoco debería impactar fuertemente en la actividad.

Donde sí espera que sea un poco más relevante el impacto es en inflación, donde explica que "puede tener cierto impacto vía costos". Así, señala que lo que está haciendo el BCRA de acompañar, de alguna manera, la evolución de esa variable para evitar especulaciones con la tasa activa, acompañada de herramientas como los UVA, que permiten a los ahorristas cubrirse de la inflación.