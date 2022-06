¿Cómo puedo saber si estoy habilitado para comprar dólares?

Históricamente, el dólar junto al plazo fijo son las formas de "ahorro" preferida por los ciudadanos argentinos. El motivo principal es la poca o nula confianza en la moneda local, el peso argentino, que día a día pierde poder adquisitivo, haciendo que muchas personas quieran comprar dólares.

¿Cómo saber si puedo comprar dólares?

Debido a los múltiples problemas en Argentina, sobre todo la escasez de divisas, surgieron distintas medidas para evitar que las personas puedan comprar dólares y tratar de "fortalecer" a la divisa nacional, es decir, al peso argentino.

Actualmente existen tres tipos de cambio con requisitos distintos para comprar la divisa estadounidense.

Dólar solidario

El dólar solidario surge de las medidas tomadas por el BCRA en 2020. Este dólar se conforma por el valor del oficial más el 30% correspondiente al Impuesto PAIS (Impuesto por una Argentina Inclusiva y Solidaria) más una percepción en concepto de adelanto del Impuesto a los Bienes Personales y del Impuesto a las Ganancias del 35%.

Además, esta opción está limitada a u$s 200 mensuales incluyendo los gastos con tarjeta de crédito y débito (en el caso de que se abone con pesos argentinos).

El dólar solidario se encuentra limitado a u$s200 mensuales

Si bien es el tipo de cambio más económico del mercado, este cuenta con muchas restricciones, por lo que, si estás pensando en comprar dólares de esta forma, es importante repasar los requisitos.

¿Quiénes no pueden comprar dólar solidario?

Beneficiarios de planes sociales o programas de ANSES como la Asignación Universal por Hijo.

o programas de ANSES como la Asignación Universal por Hijo. Personas sin ingresos declarados o consistentes, por lo que incluye tanto a personas que no tienen trabajo o trabajan de manera informal/en negro.

o consistentes, por lo que incluye tanto a personas que no tienen trabajo o trabajan de manera informal/en negro. Cotitulares de cuentas bancarias.

Personas que trabajen en relación de dependencia donde sus empleadores se hayan beneficiado del programa ATP.

donde sus empleadores se hayan beneficiado del programa ATP. Quienes refinanciaron algún saldo de la tarjeta de crédito en los últimos 12 meses.

de crédito en los últimos 12 meses. Monotributistas que pidieron préstamos a tasa 0.

Las personas que accedieron al tipo de cambio "MEP".

Los titulares de créditos UVA que se beneficiaron del congelamiento de tarifas durante la pandemia.

que se beneficiaron del congelamiento de tarifas durante la pandemia. Los dueños de pequeñas y medianas empresas que hayan accedido a préstamos a tasas preferenciales.

Es importante recordar que el tipo de cambio real en este caso baja considerablemente si tenemos en cuenta que la percepción del 35% correspondiente al Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales se deduce de dicho impuesto y, si no estamos alcanzados por el tributo, se puede pedir la devolución del dinero siguiendo un procedimiento sencillo.

Dólar MEP o bolsa

Este tipo de cambio es significativamente más alto, además de que no se puede solicitar ninguna devolución ni hacer deducciones. Este tipo de cambio se opera en el mercado de capitales, por lo que no solo es un tipo de cambio "libre", sino también legal.

Este tipo de cambio forma parte de comprar un activo financiero en pesos para posteriormente venderlo en dólares. La división producto entre el precio pagado en pesos y los dólares recibidos nos dará como resultado un tipo de cambio implícito. Si bien el precio varía según los activos seleccionados, por lo general se recurre a los bonos "GD".

Sin embargo, a pesar de ser un tipo de cambio "libre", ya que no tiene muchos de los limitantes del tipo de cambio solidario, también cuenta con una serie de restricciones.

¿Quiénes no pueden comprar dólar MEP?

Hayan comprado dólar solidario en los últimos 90 días

en los últimos 90 días Empresas que recibieron el ATP, es decir, no haber cobrado un sueldo de una empresa que se benefició del programa ATP.

es decir, no haber de una empresa que se benefició del programa ATP. Beneficiarios de programas sociales como el IFE, AUH o cualquier otro plan social.

como el IFE, AUH o cualquier otro plan social. Cotitulares de cuentas bancarias , ya que solo puede comprar dólar MEP una persona por cuenta bancaria.

, ya que solo puede comprar dólar MEP una persona por cuenta bancaria. Quienes no pudieron pagar vencimientos de cuotas o quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses.

o quienes hayan refinanciado el saldo de la a 12 meses. Deudores UVA que se beneficiaron del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022

que se beneficiaron del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022 Toda persona que no posea ingresos declarables ni documento respaldatorio para justificar la transacción. En caso de operar igual, corre el riesgo de que el bróker le solicite un justificativo del origen de fondos y, en caso de no poder hacerlo, que elaboren un ROS (informe de operación sospechosa).

Quienes no pertenezcan a esos grupos podrán acceder libremente a comprar dólar MEP. Si bien este tipo de cambio tuvo una tendencia alcista, según los expertos es un valor "bajo" ya que se encuentra en valores similares al año pasado.

En línea con esto, conversamos con Laura Pereyra, asesora financiera, que nos comentó lo siguiente: "El dólar en diciembre del año pasado se encuentra en valores cercanos al actual, por lo que es una de las variables que no está ajustada".

"En el caso de esa variable en particular, más con una inflación que está acabando con el ahorro en pesos, yo creo que es un momento oportuno de dolarización de cartera. Si bien no podemos saber a ciencia cierta cuánto ni cuándo va a subir, podemos coincidir en que no va a estar en estos valores de acá al 31 de diciembre de este año. Con lo cual si hay una variable a ajustar es el tipo de cambio", agregó la especialista

El dólar MEP se accede con la compra de un activo en pesos para su posterior venta en dólares

Dólar cripto

Este tipo de cambio surge de la compra de criptomonedas con pesos argentinos. Este tipo de activos cotizan en dólares, por lo que se puede acceder a un tipo de cambio implícito como surge con el dólar bolsa o MEP.

Para esto, se debe crear una cuenta en un exchange. Se puede seleccionar uno local, para poder hacer la compra con pesos argentinos, o internacional, en este caso para realizar la transacción en pesos se debe hacer la operación mediante el método "P2P", es decir, persona a persona.

Generalmente se selecciona alguna stablecoin, es decir, criptomonedas estables que siguen el valor del dólar. Las más conocidas son el tether (mejor conocido como USDT) y binance USD (BUSD).

El tether o el USDT es la criptomoneda estable más conocida del mundo

Los requisitos para acceder a este tipo de cambio son bastante sencillos. En el caso de los exchange locales, se debe poder justificar el origen de fondos. Por otra parte, en el caso de los exchanges internacionales, como es el caso de Binance, no existen requisitos.

Sin embargo, al tener que transferir el dinero a la contraparte que nos envía las criptomonedas, ese dinero tuvo que pasar por el sistema financiero tradicional, por lo que los requisitos como tal son casi iguales.

A través de las criptomonedas se puede acceder fácilmente al dólar

La principal desventaja de este "método" es que el precio que se suele adquirir el "dólar" es significativamente más alto que los métodos descriptos anteriormente.