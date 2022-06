El dólar blue está barato: revelan la impactante suba que debería tener para igualar el récord "real"

La cotización del dólar blue escaló $10 durante esta semana, lo que lleva el impulso mensual a un acumulado de $19. Con una inflación proyectada en el 5% para este mes, ningún inversor puede sentirse sorprendido. Ni siquiera del hecho de que los $226 que ahora vale el dólar paralelo sea un récord para el año.

Está claro que la nominalidad, en una economía que corre con una inflación interanual superior al 60%, con una proyección arriba del 70% para todo este 2022, da cuenta de muy poco. En todo caso, cabe preguntarse cómo se comparan estos $226 con las cotizaciones de los últimos años. Y ahí puede haber sorpresas.

Básicamente, porque el récord nominal se diluye sensiblemente en comparación con el pico de $195 que registró el dólar blue allá por octubre del año 2020. Traído al día de hoy, inflación mediante, aquel récord se compara con un dólar equivalente de $409 de ahora. No de $226, que en términos históricos es una cotización que evidentemente "se queda chica".

No ocurre lo mismo si se hace la vinculación con la cotización de enero de 2020, cuando Alberto Fernández llevaba pocos días de gobierno. En ese momento, el "blue" costaba $77 para la venta. A precios de hoy, esa cotización equivaldría a $201. Unos $23 por debajo del cierre de ayer miércoles.

Es decir que los $226 de ahora evidencian una dosis mayor de inestabilidad que en aquel momento, cuando la explosión cambiaria ya se había consumado pero persistía la incertidumbre por las medidas que tomaría el entonces flamante Presidente.

Dólar blue: pese a la suba, el precio está lejos todavía de su valor máximo histórico real.

Dólar blue: cuál es el verdadero drama

Una rápida comparación con el dólar blue a lo largo del año pasado da cuenta que la cotización "real" se mantuvo casi siempre por encima de los $226 de ahora. Con un pico de $268 durante el mes de noviembre.

Para algunos operadores, la suba reciente del "blue" se vincula con el despegue de la cotización del contado con liquidación, que trepó hasta los $240, aunque en la rueda de este viernes quedó por debajo de los $235.

El grave inconveniente que tiene la economía argentina es que la brecha cambiaria, con sus más y sus menos, se ha mantenido a lo largo de todos estos años de cepo. Y las consecuencias fueron cada vez más problemáticas.

La brecha entre el oficial y los dólares alternativos, que volvió a situarse en torno al 80%, es la responsable de que el Banco Central no pueda acumular reservas en plena temporada alta de liquidaciones por la cosecha gruesa.

La brecha entre el dólar oficial y los paralelos, un grave problema para intención de acumular reservas.

Importaciones récord se quedan con los dólares

Tal cual el anticipo de iProfesional, mayo cerró con un crecimiento del 53% en las importaciones, que alcanzaron un valor récord de u$s7.870 millones. Y para junio se espera que marquen un nuevo máximo histórico al alcanzar los u$s9.000 millones.

El salto notable no se vincula únicamente con la inflación internacional -sobre todo en el rubro energético- sino también con lo que Cristina Kirchner mencionó como "un festival de importaciones". Ese "deporte" por apropiarse de los dólares baratos del Banco Central tiene directa relación con la brecha cambiaria, que da cuenta de la expectativa negativa sobre la marcha de la economía.

Una racha tan floja podría derivar, muy probablemente, en un pedido de perdón al FMI por el incumplimiento de la próxima meta trimestral, la que finaliza el próximo día 30.

Pero no todo es el Fondo: lo más relevante en el actual contexto es que el Banco Central no logra apropiarse de las liquidaciones de las cerealeras, que vienen creciendo en relación a lo sucedido un año atrás. Lo dicho más arriba, el hecho de que el BCRA no logra capturar divisas altera a los inversores.

De hecho, en la Casa Rosada reina el nerviosismo por esta cuestión. Los llamados a Guzmán y a Miguel Pesce se cruzan a diario para conocer al detalle lo que está sucediendo en el tensionado mercado de cambios.

Te puede interesar Se profundiza caída de acciones y bonos argentinos: por qué y cuál es ahora el pronóstico del mercado

Para evitar males mayores, esta dinámica debería cambiar rotundamente en las próximas semanas.