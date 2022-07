Voló el dólar blue: ¿un nuevo tipo de cambio exclusivo para turistas es la solución para calmarlo?

El dólar blue pegó este miércoles 20 de julio un salto de $16 y cerró en un récord de $317 en una jornada de nerviosismo en el mercado financiero que llevó a que durante la rueda tocase un pico de $320. Los dólares financieros -contado con liquidación y MEP- también acentuaron la tendencia alcista en un clima expectante sobre los anuncios que hará la ministra de Economía Silvina Batakis hacia el fin de semana.

En este contexto, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, reveló que estudian junto a Batakis medidas para fijar un tipo de cambio diferenciado para turistas, en busca de esos dólares que hoy se venden en el blue ingresen al mercado formal.

A su vez, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti informó que Batakis mantendrá el jueves una reunión con el gabinete económico en la que "se van a analizar diferentes medidas que podrían ser comunicadas hacia el fin de esta semana o la semana que viene", al tiempo que relativizó la escalada del dólar informal al asegurar que "el blue no tiene impacto en la economía real".

Los analistas minimizaron el efecto que podría tener un tipo de cambio diferenciado para el turista para calmar la presión cambiaria y evaluaron que en el actual escenario de desconfianza esa medida es "una curita", una "aspirineta" que no soluciona el problema de fondo.

El dólar blue escaló este miércoles $16 y cerró en un valor récord de $317

Dólares: ¿por qué el blue dio otro salto y los financieros siguen subiendo?

El analista financiero Christian Buteler señaló que "sigue la misma corrida que se inició hace seis semanas y no pueden controlarlo". Y, encima, "la vocera presidencial anunciando que va a haber anuncios, en un contexto como el actual, crea más incertidumbre". Y agregó: "El presidente Alberto Fernández diciendo que tiene que luchar contra los especuladores, no suma para nada a tranquilizar el mercado".

Sobre la nueva disparada del dólar informal, Buteler explicó que "se corrió totalmente la oferta en el blue y es lógico: si ves algo que va subiendo y no necesitas venderlo, esperas que siga aumentando a ver hasta dónde llega".

"Hay un corrimiento total de la oferta y un Banco Central que no reacciona, no sube las tasas, no sale a absorber pesos", cuestionó. En ese marco, Buteler resaltó que el valor del blue "por primera vez en mucho tiempo se pone arriba del MEP y del CCL".

La economista Natalia Motyl sostuvo que "lo que está presionando la corrida contra el peso es una política monetaria expansiva con las últimas medidas tomadas del nuevo corredor de tasas, además de una caída de la demanda del peso por una cuestión de expectativas ante la crisis de gobernabilidad".

En cuanto a la suba del CCL y MEP, el analista Gustavo Ber dijo que "en medio de rumores sobre gestiones y eventuales restricciones, los dólares financieros siguen sostenidos por demanda por cobertura que sigue vigente a partir de un escenario de más pesos, menos dólares junto a una más acelerada nominalidad en la economía".

Por su parte, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, explicó además que "parte de la escalada que estamos viendo es que muchas empresas que antes compraban en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambio) o en el blue, ya se están animando al dólar financiero. Buscan dolarizarse de esa manera, por eso está teniendo esta tensión y esta suba".

"Tenes más jugadores que antes comprando dólares. Las empresas tenían mucha plata de las ganancias que no transferían afuera. Ahora se fueron de las inversiones en títulos (de deuda) porque tienen miedo que se los reestructuren, se trasladaron a depósitos pero pierden plata. Entonces, una parte de las ganancias las transforman en dólares y las mandan afuera. Es algo a lo que antes no se animaban, sea porque no podían acceder a créditos más baratos o porque no podían acceder al MULC", comentó.

Alberto Fernández en medio de la suba del blue dijo "tengo que luchar contra los que especulan"

Dólar diferenciado para turista: ¿qué impacto puede tener?

El ministro Lammens afirmó que "la Argentina necesita los dólares de los turistas" y admitió que "por la brecha cambiaría, esos dólares no ingresan al BCRA, así que estamos trabajando con la ministra de Economía en un sistema para que los turistas liquiden esos dólares para que ingresen al mercado formal de cambio".

En ese sentido, Menescaldi planteó que "puede mejorar el balance cambiario en u$s500 millones de acá a seis meses, pero no es un monto que cambie la visión actual de desconfianza, es una curita". Y especuló: "Incluso podes tener problemas porque como una parte importante de todo lo que es blue se abastece con los dólares del turismo que viene de afuera, vas a tener menos dólares de esa oferta, con lo cual puede empiojar más en el corto plazo".

En sintonía. Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, estimó que "cuando no hubo cepo el ingreso de divisas por turismo y tarjetas promediaba u$s160 millones por mes, hoy entran por ese mecanismo u$s40 millones". Y auguró: "Para el BCRA si lograran quedarse con ese extra es como una aspirineta para atacar al COVID. Para el mercado del blue puede implicar presión alcista".

De igual diagnóstico, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas consideró que "no creo que por el lado de los turistas genere oferta neta, puede traer algo pero no de manera significativa que cambie el signo en la cuenta turismo en el MULC".

Por su parte, Emiliano Anselmi, líder del equipo de macroeconomía de PPI evaluó que ve "bastante riesgoso mandarle una nueva demanda al dólar MEP sin mandarle nueva oferta". Y advirtió: "Para un turista, sigue siendo más fácil venderle los dólares al conserje del hotel, por lo que no irían por un canal formal como MEP o CCL. Si lo hacen de esa manera, te empuja la brecha para arriba".

Para Buteler, "hoy la cuenta turismo es uno de los goteos de dólares, podría ayudar a cerrarlo, pero no resuelve el problema de fondo". De todos modos, el analista recordó que el año pasado cuando implementaron una caja de ahorro bimonetaria para que turistas extranjeros que visiten Argentina tuvieran la posibilidad de vender sus divisas al valor del dólar financiero MEP "fue un fracaso".

Por su parte, Javier Timerman, socio de Adcap Grupo Financiero a través de su cuenta de twitter criticó: "es tan infantil toda la discusión sobre el dólar turista que asusta, se necesitan medidas que generen credibilidad, oferta genuina de dólares, inversión y varios años de un gran esfuerzo colectivo". Y enfatizó: "Dejen de fantasear con soluciones facilistas, porque no las hay".

El Gobierno advirtió la intención de realizar cambios en la cotización del dólar para turistas.

Dólar para turistas: ¿puede calmar la presión cambiaria?

Anselmi alegó: "No veo que sea el tipo de medida que calme a los dólares paralelos, más bien todo lo contrario, es una señal de mal diagnóstico, de creer que el problema está en lo cambiario y no en lo fiscal". Según su visión, "un compromiso serio y creíble de fuerte consolidación fiscal (avalado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner) es lo único que puede ponerle calma a esta corrida".

Motyl aseguró que "no creo que en el contexto actual un tipo de cambio diferenciado logre calmar a los dólares paralelos, muy probablemente, tenga un efecto contrario al garantizar una devaluación en los próximos meses, van a terminar incrementando la brecha".

Por su parte, Juan Pablo Albornoz, economista de Ecolatina, recordó que ya el año pasado "intentaron algo similar, quizás esta segunda alternativa para el turismo tenga algo más de efectividad pero no cambia el problema de fondo".

"El BCRA sigue sin dar una respuesta en materia de tasas: si bien es entendible que recién comenzándose a normalizar la deuda en pesos el BCRA siga apuntando a canalizar liquidez hacia títulos del Tesoro -por eso anunció el corredor y aún no subió la tasa de la Leliq-, detrás de esa decisión están las empresas y los minoristas que ven la tasa en pesos de plazo fijo, Badlar, rinde 4,2% o 4,3% efectivo mensual contra una inflación que superó el 5% en junio y que rondaría el 7%/8% en julio. Claramente el incentivo a quedarte en pesos es muy bajo. Va a ser necesario que el BCRA de alguna señal en materia de tasas", argumentó.

Baer concordó que para frenar la escalada de los dólares alternativos el gobierno debería implementar un "apretón monetario, subir fuerte la tasa de interés, dejar de emitir, y reducir el déficit fiscal".

Motyl también juzgó que "cualquier medida más restrictiva o de desdoblamiento es totalmente insuficiente" , para tranquilizar la tensión cambiaria.

"Cuando tenés una corrida contra el peso hay que sacar y quemar los pesos que nadie quiere de circulación para incrementar el valor del peso, junto con una suba de tasas de interés para incentivar el ahorro en activos locales", concluyó.