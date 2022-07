Fuerte suba de tasas: para calmar al dólar, el BCRA elevó el rendimiento del plazo fijo al 61%

Tal como esperaba el mercado, este jueves, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) subió 8 puntos porcentuales, desde el 53% al 61% (TNA), la tasa de los depósitos a 30 días para personas humanas de hasta $10, lo que se conoce como plazo fijo tradicional. Este ajuste equivale a una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 81,3% y está en línea con la decisión que anunció esta tarde el BCRA a los bancos de ajustar la tasa de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días del 52% al 60%.

En tanto, se informó que, para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado la tasa mínima garantizada se establece en 54%, lo que representa una TEA de 69,6%.

Asimismo, el Directorio del BCRA dispuso que los financiamientos de resúmenes hasta $200.000 mensuales mantendrán la tasa máximafijada por el BCRA de 62%.

"En la anterior suba de tasas, el Central había posicionado la del plazo fijo tradicional por encima de la LELIQ", recuerda el economista de Eco Go, Sebastián Menescaldi. Así, mientras hasta junio venía subiendo en la misma medida casi todas las tasas pasivas (las de los depósitos), que incluyen las de las Leliqs y pases y las de plazo fijo, esa vez no fue así. Sino que aplicó lo que se puede definir como "subas diferenciadas" y en esta ocasión resolvió no subsanar esa decisión, sino que la mantien, se modo tal que los rendimientos de los distintos instrumentos quedaron fijados así:

*LFIP se refiere a las Líneas de Financiamiento a la Producción / *TC refiere a Tarjetas de crédito

Plazo fijo: así paga ahora por mes

La noticia confirma la expectativa de subas de tasas que esperaba el mercado para esta jornada, pero aún falta conocer los detalles y cómo impactará la noticia en el plazo fijo tradicional, aunque el mercado espera que se dé una suba superior a la esperada y entre los 5 y 7 puntos porcentuales tras esta noticia, lo que llevaría la Tasa Nominal Anual a entre 58% y 60%.Con este ajuste, la tasa de rendimiento mensual del plazo fijo tradicional pasa a ser del 5,1%.

Según señaló el BCRA, esta decisión responde "al incremento en la volatilidad de precios en un contexto de fluctuación financiera", buscan contribuir a "un descenso consistente de la inflación" y está en línea con los Objetivos y Planes 2022 de la autoridad monetaria, que prevé llevar las tasas de interés de la economía a un terreno positivo en términos reales.

En las últimas semanas se han profundizado los esfuerzos de coordinación con el Ministerio de Economía de la Nación a los efectos de establecer una estrategia financiera que posibilite ir disminuyendo de manera progresiva el financiamiento monetario al Tesoro. Dentro de esta coordinación se destaca el establecimiento de una estructura de tasas de interés o «corredor» con spreads razonables entre los instrumentos del BCRA (Leliq y pases) y las letras del Tesoro (LEDES).

Te puede interesar Plazos fijos: cuánto se gana con $100.000 tras la nueva suba de la tasa de interés

(Noticia en desarrollo)