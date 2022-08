Gobierno implementará nuevo "dólar soja" a $200: apunta a alcanzar un ingreso de u$s5.000 millones para reforzar reservas

El Gobierno evalúa la implementación a partir de septiembre de un régimen especial y extraordinario de liquidación de divisas a un tipo de cambio de $200, únicamente aplicables para la compra de soja, durante el mes de septiembre. De esta forma, espera tener un ingreso total de divisas cercano a los 5 mil millones de dólares para engrosar las alicaídas reservas del Banco Central (BCRA).

Además, el gobierno también incluiría la necesidad de registro de DJVEs de soja y subproductos bajo la Ley 21453. Esta condición especial durante septiembre seria de aplicación voluntaria para exportadores que adhieran al régimen de forma escrita via comunicación a la AFIP, según indicó Gustavo Idigoras, presidente de la Camara argentina de la industria aceitera y centro de exportadores de cereales CIARA CEC.

Además, se señaló que no haría falta tener cuentas especiales en dólares o corresponsales bajo la ultima comunicación del BCRA.

Si bien aún no hay detalles de la norma, trascendió que habría una mesa de trabajo donde CIARA CEC trabajaría con AFIP, BCRA y otros organismos en los siguientes temas: Revisión de la RG 3577/2014 para su mitigación, ajuste del financiamiento en pesos de los techos establecidos por el BCRA (igualación de montos), ampliación de volumen de equilibrio para maíz (posiblemente 4 millones de toneladas, es decir 2.5 millones de tons en DJVEs 360).

El economista Salvdor Di Stéfano destacó que el gobierno desea incentivar al campo para que venda soja y de esa forma ingresen divisas: "Desde nuestro punto de vista hay poco dinero por ingresar. Durante el año 2022 las declaraciones juradas de ventas al exterior ascenderían a 18 millones de toneladas de soja".

"En la campaña 2020/21 se exportaron 40,3 millones de toneladas, este año no creemos que se llegue a dicha cifra, con mucha suerte podrían venderse hasta fin de año unas 17 millones de toneladas adicionales, que a un precio internacional de U$S 600 la tonelada, podrían generar un ingreso de U$S 10.200 millones, esto con todo el viento a favor", explicó Di Stéfano.

Ademas, el especialista indicó que "como el mercado cambiario es muy restrictivo, con un precio del dólar en torno de $ 140 y retenciones del 33%, el dólar soja hoy se ubica en $ 93,80", mientras que ahora buscaría incrementarlo un "103% respecto del dólar soja actual".

Según Di Stéfano, si el gobierno pone un dólar soja a $200 "no dudaría en recomendar a los productores que vendan toda la soja que tienen, esto podría hacer caer la soja en el mercado internacional, ya que vender en menos de 1 mes 17 millones de toneladas sería de gran impacto. Tampoco habría una logística que resista. Con semejante premio, el productor vendería su soja, pasando a guardar maíz y trigo, lo que elevaría el precio de estos productos y generaría más inflación".

Este miércoles, el dólar soja llega a su fin, ya que el jueves pasado se realizó la última reunión de directorio de agosto en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y no hubo ninguna novedad respecto del futuro de este Programa 70/30, cuya vigencia finaliza este miércoles 31 de agosto. ¿Cómo le fue en estos días y qué análisis hacen en la City de esta herramienta?

Ese beneficio para los productores de soja, que los habilitó a realizar un depósito a la vista en las entidades financieras por hasta el 70% del valor de la venta, con una retribución diaria atada a la evolución del tipo de cambio oficial y, por el 30% restante, permitió la Formación de Activos Externos al valor del dólar solidario, arrancó con poco movimiento el pasado 10 de agosto y comenzó a fortalecerse durante los últimos cinco días.

Así, la utilización de la cuenta 70/30 para los productores que vendan soja se potenció después de conocerse registró su pico de operaciones el viernes pasado, con 35 en total y por casi $900 millones, duplicando lo acumulado hasta ese día.

Y siguió creciendo, ya que este lunes hubo 48 operaciones y el martes, nada menos que 83. Así, se potenció el uso del instrumento, hasta alcanzar casi 240 operaciones por un total de $2.600 millones. En tanto que los productores solo compraron divisas por un 25% de la posibilidad con el 30% restante.

Este incremento en el volumen a lo largo de los días responde, por un lado, a que, a diferencia de lo que se rumoreaba, no se dispuso ninguna prórroga de la modalidad ni tampoco alguna mejora de la oferta y durante este mes de vigencia. Y, por el otro, a que a medida que fueron pasando los días, el mecanismo se fue afianzando. Este miércoles o jueves se conocerán finalmente los datos totales del proceso.

¿Fue una herramienta positiva? Para el economista Federico Glustein, "es un instrumento bueno, pero la realidad es que los productores quieren un dólar especial y eso hizo que, aunque aumentaron las liquidaciones, los volúmenes no fueran tan importantes".

El ingreso de dólares al BCRA mejoró desde la implementación del dólar soja, pero no compró grandes volúmenes.

Glustein explica que los exportadores son grandes pools que tienen la capacidad de guardar los granos, por lo cual liquidaron algo porque tenían necesidad de dinero para pagar gastos y es le sirve al BCRA para paliar el momento, pero no lo ven como un gran beneficio.

Tal como dejó entrever, "consideran que no alcanza con este beneficio porque el dólar oficial está muy bajo, tiene una brecha del 100% con el contado con liquidación, que ronda los $300, y eso hace que no sea tan tentador".

En tanto, el economista Salvador Di Stéfano calcula que las ventas de soja al exterior este año rondan los 18 millones de toneladas, mientras que en la campaña anterior se exportaron 40,3 millones y prevé que, en lo que queda del ciclo se pueden vender unos 17 millones, con ingresos por u$s10.200 millones, pero señala que para eso se requiere "mucho viento a favor".

Según su visión, "no fue para nada exitosa la propuesta" y asegura que lo más probable es que el Gobierno haya decidido no prorrogarla porque está buscando una nueva estrategia para poner en marcha que incentive las liquidaciones del campo.