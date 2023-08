El dólar que tiene en alerta a inversores: por qué se disparó el contado con liqui y qué esperan hasta octubre

La dolarización de carteras continuó acelerándose en la última semana por la incertidumbre electoral y se evidenció en la escalada del dólar Contado Con Liquidación, que se usa para girar las divisas al exterior. El CCL cerró el viernes en $770,24 con lo cual la brecha con el oficial alcanzó a 120%, la más alta desde el 19 de agosto de 2022. Y los analistas afirman que es un valor "caro", de crisis, y vaticinan que seguirá con tendencia alcista dado que "no hay anclas a la vista".

El especialista en finanzas, Salvador Vitelli, destacó que es un nivel de brecha "que no veíamos desde la salida del ex ministro de Economía, Martín Guzmán", en julio de 2022. En tanto, Emiiliano Anselmi,. economista jefe de PPI puntualizó que es la brecha más alta desde el 19 de agosto de 2022, cuando se ubicó en 122%.

Un informe de PPI advirtió que "la rapidez con que la brecha volvió a niveles críticos es alarmante". Y evaluaron: "Es más que elocuente que la devaluación sin plan mediante no sirvió para recomponer expectativas, sino más bien tuvo un impacto directo en precios y una baja muy transitoria de la brecha cambiaria".

En ese marco, indicó que "un spread cambiario por encima de 118% no fue sostenida por mucho tiempo en el pasado, por lo que la estrategia del oficialismo de mantener inalterado el tipo de cambio oficial hasta por lo menos el 30 de octubre se torna cada vez menos probable".

El dólar Contado con Liquidación cerró el viernes en $770, y la brecha llegó a 120%

"Mirando en retrospectiva, el mayor tiempo que se sostuvo la brecha por encima del nivel actual fue durante el breve paso de Batakis por el Ministerio de Economía entre el 04/07/22 y el 04/08/22, cuando osciló entre 119% y 161% durante 23 ruedas consecutivas", detalló el informe. Y recordó que "en aquel entonces, la brecha cedió velozmente una vez que Massa fue confirmado para el cargo, desplomándose de 150% a 119% en apenas ocho días, sin devaluación mediante" pero afirmaron que "hoy en día, no se vislumbran anclas".

Dólar CCL: semana clave tras días de tensión

El analista financiero Christian Buteler afirmó que "cuando el CCL se dispara es porque la gente está sacando la plata afuera o hay mucha cobertura en acciones, a través de la compra de ADRs, es una forma de cubrirse ante la incertidumbre que hay". Y añadió que "hay una escapada del CCL, en parte porque el gobierno pone todo el foco de intervención en el MEP".

En sintonía, el analista financiero Gustavo Ber sostuvo que "el proceso de dolarización sigue claramente vigente, y dado que las intervenciones se concentran especialmente en el MEP, es que el CCL viene ampliando su spread (brecha)".

Vitelli también relacionó el despegue del CCL al hecho de que "no es una plaza tan líquida, debido a las restricciones que hay, y a que no interviene tanto del BCRA que donde más está interviniendo en los últimos días, y previo a las PASO, es en el MEP".

El dólar blue subió en la semana $10 al cerrar en $730, y prevén que se mantendrá estable en los próximos días

El economista Federico Glustein planteó que "el CCL es el dólar más libre, es el que permite sacar los dólares a una cuenta en el exterior, en blanco, pero también es el que no tiene intervención oficial"."Y señaló que "se nota que la demanda de divisas para dolarizar carteras se canaliza por esa vía, a pesar de su valuación, que si bien se encuentra un 5/6% por encima del blue, es legal, en blanco y permite operar casi sin riesgos".

Pedro Siaba Serrate, estratega de PPI, vinculó la escalada del CCL "al contexto de deterioro macro, a lo que se le suma la incertidumbre política después del resultado de las PASO. Al mercado no le disgustan las ideas de La Libertad Avanza, (LLA) pero castiga la baja probabilidad de éxito en la ejecución de estas. Incluso haciendo una gran elección en octubre, LLA no poseerá un gran músculo legislativo y no tendrá ningún gobernador".

Dólar CCL :¿está caro o barato?

Los analistas afirman que el precio del CCL está caro, en función de los fundamentos monetarios que se suelen tomar como parámetro para calcular su valor teórico. Al respecto, Vitelli indicó que "en relación al stock de pesos, el CCL debería estar en $710, teniendo en cuenta ya el aumento de la tasa y de cómo se van incrementando los pasivos remunerados".

Ber también dijo que "el CCL debería estar algo por debajo de los valores actuales, alrededor de $720, según el stock de pesos, pero cotiza con una ‘prima’ por el incierto contexto y la fuerte búsqueda de cobertura". Y enfatizó que "en términos de historia reciente es un valor elevado a raíz del contexto político-económico".

En ese sentido, un informe de PPI afirmó que .valor del CCL refleja que "es un tipo de cambio de crisis, cargado de incertidumbre y sin anclas a la vista

Al respecto, Siaba Serrate precisó que "en términos constantes, el CCL prácticamente emparda los niveles de estrés de la gestión (de la ex ministra de Economía Silvina) Batakis ($774), aunque todavía permanece por debajo del pico de octubre 2020 ($856)".

Para analistas, el valor del CCL está caro en relación al valor teórico medido por el stock de pesos en la economía

" Por el contrario, el CCL actual superó ampliamente el CCL teórico tomando como referencia la evolución del M3 privado desde que asumió Alberto Fernández ($666)", puntualizó.

Para Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, "hemos pasado ya de que el movimiento de los dólares financieros tenga que ver con la masa de dinero existente a una situación donde eso casi queda en un segundo plano y lo que prevalece es el escenario político incierto que se abrió" tras las PASO.

Dólar MEP: ¿por qué la intervención oficial se enfoca en esa divisa?

Siaba Serrate sostuvo que "de acuerdo con los volúmenes operados en la Bolsa, creemos que el BCRA estuvo activo interviniendo en el dólar MEP, acumulando ventas por u$s1.240 millones desde el 11 de julio". Sin embargo, recalcó que "notamos una reducción fuerte en la cantidad de dólares que se están usando desde las PASO; a modo de comparación, la semana previa de las elecciones, se venían utilizando u$s97 millones diarios, frente a los u$s22 millones diarios desde el lunes de la semana pasada (post PASO)"

Consultado sobre el motivo por el cual el Gobierno focaliza la intervención en el MEP, y no en el CCL, el analista comentó que "en primer lugar, intuimos que el motivo yace en que estos dólares se mantienen por más tiempo en el sistema financiero a diferencia de los CCL, que salen del sistema y ya no forman parte de los encajes".

"Por otra parte, el MEP es más relevante a la hora de evaluar el impacto de los dólares financieros en los precios", argumentó.

Buteler alegó que " la idea de contener el MEP es que sea una especie de regulador para todo aquel que quiera dolarizarse por las otras vías, como el blue, por un tema de arbitraje".

FMI dijo que las intervenciones en dólares financieros serán limitadas y temporales para corregir condiciones de desorden

Asimismo, Ber esgrimió que "se ha decidido focalizar la intervención en el MEP, posiblemente porque opera sobre la plaza local, y se debe priorizar en vista a los limitados recursos disponibles para transitar esta etapa electoral". En tanto, para Glustein, "el gobierno no interviene en el CCL porque para su línea ideológica, es fuga de divisas".

Dólares paralelos: ¿cómo seguirán?

Buteler evaluó que el blue, y el CCL "están caros, y creo deberían tomar un descanso" pero "la realidad es que están presionados al alza por la desconfianza y mucha incertidumbre, y se siguen cubriendo a estos valores por más que no parezcan lógicos".

"Hoy el dólar libre debería estar más acorde al valor del MEP, que es más razonable, que a lo que está el blue o el CCL", opinó.

Para Siaba Serrate, el CCL "puede tener un poquito más de presión" y acotó que "dependerá de las novedades provenientes de la política, pasado el periodo de evaluación de las PASO, ahora tocará esperar las estrategias de cada fuerza política de cara a las elecciones generales".

Glustein planteó que el blue se mantuvo estable esta semana en gran parte porque "al haber un MEP intervenido, y a un valor del 8% abajo del blue, le marca los límites" y además "permite hacer rulo al menos una vez al mes y llevarse una diferencia considerable".

"El precio del blue parece ser el valor razonable que están dispuestos a pagar, con cierta estabilidad y baja demanda, por un tiempo, al menos, hasta que salgan los datos de inflación y activen una nueva movilidad", señaló.

Analistas prevén que el CCL seguirá presionado al alza

En ese marco, Glustein prevé que el dólar blue se mantenga estable en la última semana del mes en un rango de entre "$720 y $740" mientras que estimó que "el CCL probablemente escale más rápido y se acerque a $780, y el MEP está más cerca de $690".

Reservas: BCRA sigue con racha positiva

El BCRA inicia la semana tras un viernes en el que registró saldo neto comprador de u$s38 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial. De esta manera, la entidad monetaria alargó por novena jornada consecutiva la racha compradora iniciada con el salto devaluatorio.

La acumulación de divisas del BCRA alcanza a casi u$s1.940 millones desde el lanzamiento del renovado dólar agro a $340 el 24 de julio, y a u$s 884 millones desde la devaluación del 22%.

El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, precisó que "el acumulado del mes a u$s 1.020 millones de compras netas en el mercado, es por ahora, la mejor performance mensual desde comienzos de año.

"El mantenimiento de las restricciones para acceder al mercado para el pago de importaciones y obligaciones con el exterior siguen generando un camino despejado para la recuperación de reservas pero con costos para la actividad económica, un dato que no alienta expectativas positivas en el corto plazo", señaló.

El BCRA registró en la semana compras netas por u$s226 millones y en el mes supera los u$s1.020 millones

Con el ingreso del desembolso del FMI por u$s7500 millones, los analistas de PPI estimaron que las reservas netas esta semana quedaron negativas en u$s 4.043 millones, frente a los -u$s10.407 millones previos

"No obstante, los pagos de capital por u$s 3.534 millones hasta el 30 de octubre y el de intereses por u$s711 millones el 1 de noviembre que suman u$s 4.245 millones, harán que el incremento sea transitorio y el mercado descuente que en breve pasarán a estar por debajo de los -u$s8.000 millones", puntualizaron.

Por su parte, el stock de reservas internacionales brutas alcanzó se ubicó el viernes en u$s27.944 millones, con lo cual bajaron u$s1.047 millones contra la jornada previa, y en el año caen más de u$s 16.600 millones.

Pese a la recomposición de reservas, la consultora LCG advirtió que "el panorama hacia delante sigue complicado porque queda atravesar meses en el que la oferta de divisas no crecerá y de dolarización de carteras presionarán al dólar libre", por lo cual auguró que "las importaciones siguen surgiendo como la variable de ajuste".