Tras la caída de la Ley ómnibus, el dólar blue se disparó $25 y saltó a $1.170: que escenarios anticipó la city

En una jornada al rojo vivo, el dólar blue se vendió este miércoles con una suba de veinticinco pesos, a $1.170, en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $1.263 y el MEP se ofreció en $1.200.

En el primer fracaso para el gobierno de Javier Milei, la Cámara de Diputados devolvió a comisión el dictamen de mayoría de la ley de Bases, que había logrado media sanción general y se estaba tratando en particular, y desde el Gobierno nacional acusaron a los gobernadores de "destruir" la iniciativa del Poder Ejecutivo. Así, se levantó la sesión debido a que el oficialismo no tenía los votos para aprobar los artículos referidos a las privatizaciones de las empresas públicas, las reformas a la ley de sostenimiento de la deuda y el agravamiento de penas para limitar las protestas sociales.

El Gobierno está en minoría en el Congreso, ya que en Diputados tiene solo 38 diputados de los 257 y había podido construir una mayoría con 144 votos para aprobar en general el proyecto, y preservó esa ventaja con 134 votos para aprobar en particular los artículos de emergencia y la mayoría de las delegaciones de facultades. Pero ese consenso se empezó a caer cuando se trató el inciso h sobre las facultades para modificar, unificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos.

Fuentes de mercado apuntaron a iProfesional que ahora "habrá mucho espacio" para que se incremente la brecha cambiaria, en un contexto de falta de certidumbre política, tasas en pesos negativas y en un período de fuerte caída estacional de la demanda de dinero. Además, anticiparon que con nulas opciones de inversión para resguardarse frente a los mayores niveles de nominalidad, la cobertura con el dólar será la opción más lógica para los inversores.

Qué escenarios espera la city tras el revés de la Ley ómnibus

Para el bróker Portfolio Personal Inversiones este traspié afectará negativamente a los activos locales, que habían descontado que la Ley Ómnibus se aprobaría sin mayores inconvenientes en Diputados y en esta línea estimaron que el dólar contado con liquidación revierta la baja de mostrada en las últimas dos ruedas, impulsada por la aprobación general del proyecto de ley el viernes pasado.

"Gracias a este recorte, el principal dólar financiero se encontraba ayer más cerca del promedio de los últimos diez años de $954 en términos reales que del récord histórico de $1.914 de hoy alcanzado en octubre 2023 en la víspera de las elecciones generales, por lo que tiene espacio para rebotar y desandar el camino de los últimos días", estimaron.

Para la city, la falta de músculo político de Milei incrementará la incertidumbre sobre la sostenibilidad de su política económica.

En este sentido, consideraron que, en el corto plazo y hasta que no se disipe el ruido político, la evolución del dólar CCL estará principalmente influenciada por lo que suceda en el Congreso en relación con la Ley de Bases, por lo tanto esperan tensión en el dólar financiero hasta que no merme la incertidumbre política.

"¿Hasta dónde? Habiendo quedado muy lejos el precio de "pánico" de octubre 2023 de $1.914 en pesos de hoy, vemos espacio para la suba, pero no un dólar desbocado. Para poner las cosas en su justa medida: así como el revés de la ley denota falta de músculo político y de capacidad de negociación, 3,3% del PBI del ajuste fiscal propuesto inicialmente de 5,2% no requiere aprobación del Congreso para ejecutarse. No obstante, esto implicará un mayor ajuste en partidas no vinculadas con leyes para alcanzar el equilibrio financiero o negociar con la oposición "dialoguista" si se opta por la vía legislativa.", señalaron.

¿Por qué Milei dio la "orden" de "levantar proyecto"?"

El presidente Javier Milei dijo hoy desde Israel que dio "la orden de levantar el proyecto" de ley "Bases" que la Cámara de Diputados devolvió a comisión, luego de que "un conjunto de delincuentes", en referencia a los legisladores que votaron en contra, "empezara a descuartizar" la iniciativa en la sesión especial de ayer.

"Ayer en la sesión de la Cámara de Diputados, la casta política -como llamamos a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder privilegios- empezó a descuartizar nuestra ley de Bases para poder sostener sus distintos mecanismos por los cuales le roban a los argentinos. En ese sentido, di la orden de levantar el proyecto", dijo Milei en un encuentro con empresarios organizado por Fuente Latina.

Durante la madrugada argentina, Milei publicó en sus redes sociales una lista de diputados "leales y traidores" según el voto que realizaron ayer en la sesión para tratar el proyecto de ley "Bases", expresó que los que votaron en contra "usaron el discurso del cambio para poder rapiñar una banca" y luego -desde Israel- los calificó de "lobos con piel de cordero".

El Presidente analizó además que "el motivo por el cual ayer fue saboteado el proyecto es porque las partidas discrecionales a las provincias cayeron en un 98%, lo cual explica la traición de los gobernadores, que te dicen que quieren el cambio siempre y cuando lo suyo no se toque". Y agregó que los que votan en contra de estas reformas "se llenan la boca hablando de los pobres y de la ayuda a los pobres, por eso digo que los progresistas de izquierda hablan tanto de los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos, es como el rey Midas, pero al revés: el rey Midas todo lo que tocaba lo hacía oro, todo lo que toca un zurdo lo convierte en pobreza".

Caputo desdramatizó lo sucedido

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó hoy que el Gobierno de Javier Milei alcanzó el "equilibrio financiero" en enero, a la vez que ratificó que "la no aprobación en particular de la Ley de 'Bases' no afecta en lo más mínimo" el programa económico. "En enero, que es un mes financieramente más sensible porque está el pago de los intereses de la deuda, ya estamos en equilibrio financiero, y sin ley", indicó Caputo a La Nación +, y explicó que "por eso" retiró el paquete fiscal del proyecto de Ley de Bases.

En esta línea, el titular del Palacio de Hacienda remarcó que "todo lo planeado" por el Gobierno y el equipo económico "está pasando y definitivamente mejor de lo que la mayoría de los analistas esperaba". Consultado por el levantamiento de la sesión ayer en Cámara de Diputados cuando se trataba el megaproyecto de reformas impulsado por el Gobierno, Caputo enfatizó: "La no aprobación en particular de la ley no afecta en lo más mínimo nuestro programa económico, nuestro compromiso de estabilizar las cuentas fiscales".

"De hecho, yo había retirado el paquete fiscal de la ley, pero no sólo eso, sino en el armado de ese paquete la mayor parte del ajuste de las cuentas fiscales ya estaban por fuera de la ley", sumó.

Asimismo, reconoció que "la posibilidad de que esto pasara, estaba" porque -aseveró- "estamos luchando contra un puñado de legisladores, la casta, que no quiere ningún cambio en la Argentina".

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubicó en $1.170 para la venta y a $1.150 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $1.263 y el MEP se ofreció en $1.200.

Cuál es el precio del dólar oficial

El tipo de cambio minorista se vendió hoy a $849 para la venta.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense se consiguió a $830,20.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubicaron en $1.358,40.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar minorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera: