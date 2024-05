El FMI monitorea en alerta máxima la suba del dólar y hay contactos con el equipo económico

La suba de los dólares financieros, que este mediodía se mantenía por cuarta jornada consecutiva, provocó un ida y vuelta entre el equipo económico y técnicos del Fondo Monetario Internacional, según pudo saber iProfesional.

En las últimas horas, la preocupación en el organismo por la volatilidad cambiaria ya es notoria.

Para el Fondo, la estrategia cambiaria ideada por Luis Caputo luce inconsistente desde hace tiempo y el temor es que esa realidad provoque una corrida de proporciones en el mercado financiero.

En los despachos oficiales también crece el nerviosismo. Lejos de la euforia presidencial de las últimas horas en los actos oficiales, que culminaron en la noche del miércoles en el Luna Park, los funcionarios técnicos -que siguen el día a día de las variables financieras- coincidían en la preocupación.

EL BCRA monitorea el panorama en los mercados

Desde el Banco Central monitoreaban desde temprano el volumen de divisas que iban a liquidar los productores y las cerealeras en el MULC.

Desde hace algunas semanas a esta parte se nota una ralentización en esas liquidaciones de dólares. Ya no se trataba de los problemas por inundaciones en los campos sino, más bien, por la precaución de los chacareros y de las cerealeras en medio de la trepada del tipo de cambio.

En lo que va de mayo, las liquidaciones promedian los u$s120 millones diarias, por debajo de los u$s190 millones de la temporada anterior, que estaba jaqueada por la sequía histórica.

Wall Street bajo alerta

Grandes fondos de inversión, que en las últimas semanas ya habían puesto en pausa sus apuestas por los bonos de la deuda argentina, seguían con atención los movimientos en el mercado.

El índice de "riesgo país", que bajó a 1.200 puntos hace algunas semanas, ahora superaba los 1.400.

Los papeles de la deuda registraban un retroceso adicional del 1,5% en promedio.

Y el FMI también

El ministro de Economía acaba de revelar que el objetivo de un nuevo acuerdo con el FMI pasará por la liberación de fondos frescos por parte del organismo.

¿Qué pedirá a cambio el Fondo? Obviamente la liberación del cepo. Pero el Gobierno no quiere acelerar los tiempos, y no está dispuesto a conceder esa cuestión mientras no disponga de reservas en el Banco Central.

El problema a la vista es que, con un dólar que empieza a atrasarse y una brecha que se agrandó, la posibilidad de juntar las divisas se hará cuesta arriba. ¿Y entonces?

El FMI monitorea en alerta máxima la suba del dólar y hay contactos con el equipo económico

Habrá seguramente una pulseada ardua, que muy probablemente se saldará mientras el Gobierno asegure la permanencia del equilibrio fiscal.

Por eso, la clave es si -como cree el oficialismo-, la actividad empieza a recuperarse y la recaudación no desentona.

¿Se les fue la mano con la tasa?

Durante la tarde del martes, Luis Caputo defendió la rebaja de la tasa de interés, que se profundizó en las últimas semanas.

La baja fue de 30 puntos en total en apenas tres semanas y la tasa de referencia del BCRA quedó en el 40% nominal anual.

Para algunos analistas, y también en los bancos, creen que Caputo exageró con la caída de esa tasa de interés. Ahora, dicen, el precio de bajar la tasa tan abruptamente es el agrandamiento de la brecha cambiaria. Al menos por ahora.

En un intento por recomponer el escenario, Caputo dijo anoche que la nueva tasa de referencia es la del Tesoro y no la del Banco Central, que es más elevada. Si los bancos toman esa señal, entonces el rendimiento de los plazos fijos debería ser algo más elevada.

"Esta baja de la tasa la teníamos estudiada desde hace tiempo, desde que estábamos en la consultora. Acá, una suba de la tasa es inflacionaria porque la Argentina es un caso particular, donde no hay crédito", explicó el ministro de Economía frente a los empresarios del IAEF.