El dólar blue cae a $1265 y para una importante consultora de la city "el peso atraviesa su semana de mayor debilidad"

Los dólares libres tuvieron fuertes subas durante toda la semana y no encuentran su punto de equilibrio. De esta manera, la brecha cambiaria supera el 40%.

En el final de una semana de alta volatilidad, el dólar blue se vende este viernes con una baja de quince pesos, a $1.265 en las cuevas del microcentro porteño, con lo que se aleja nuevo máximo histórico nominal de $1280 alcanzado en la víspera. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.256 y el MEP se ofrece en $1234.

Para la consultora 1816, el peso atraviesa su semana de mayor debilidad desde principios de enero, que llevó a la brecha a su nivel más alto desde mediados de febrero tras meses de estabilidad y "no tuvo un catalizador evidente". En este sentido, interpretaron que se trató de una reacción del mercado al último recorte de tasas del Central (seguido de una caída de la BADLAR a 32% TNA) y a la dilación del trámite de la Ley Bases y de Medidas Fiscales en el Senado (todavía no está emitido el dictamen que modificaría el proyecto aprobado en Diputados).

"La licitación del jueves pasado del Ministerio de Economía había salido muy bien, con los bancos achicando significativamente su stock de pases pasivos. Pero el dólar financiero no tardó en repuntar, lo cual podría considerarse un llamado de advertencia sobre los límites (o al menos los riesgos) de seguir achicando las tasas overnight a medida que se acercan al ritmo del crawling peg", advirtieron.

Según los expertos, lo que se vio en los últimos días es que las tasas de cuentas remuneradas y caución continuaron moviéndose al compás de la tasa de pases pasivos del BCRA, que sigue siendo la tasa marginal del sistema y, por ende, también la que determina la tasa de los plazos fijos. En este sentido, los analistas precisaron que el lunes que viene el Palacio de Hacienda anunciará el llamado a la licitación del miércoles y el mercado estará especialmente atento a cuatro cosas: cuáles Lecap se ofrecen, si hay tasa mínima sobre las Lecap, si hay límite de emisión, y si el BCRA vuelve a recortar las tasas de pases en la antesala o, a las luces de lo que pasó esta semana, decide pausar el ciclo para ver cómo se acomoda el dólar antes de retomar.

Dólares libres, sin freno

De acuerdo con el bróker Portfolio Personal Inversiones, el dólar que usan las empresas todavía es inferior al $1.347 implícito en la primera licitación de Bopreal Serie 3 que se permitió la participación de empresas para el giro de dividendos y utilidades pendientes al exterior. Este valor podría tratarse de un "techo", ya que en la última subasta hubo muy pocas compañías que estuvieron dispuestas a convalidar un tipo de cambio implícito de $1.275 para girar dividendos.

Para el bróker, la vertiginosidad del rebote hace que los inversores se pregunten qué cambió en tan poco tiempo, por lo que barajaron cuatros hipótesis que se complementan.

Dólar: para una consultora de la city "el peso atraviesa su semana de mayor debilidad"

"Un menor spread tasa-crawling podría haber empezada a desincentivar la liquidación de los exportadores ante un costo de apalancamiento mucho más bajo; los productores del agro podrían estar especulando con la suba del precio de la soja y el maíz por las inundaciones en Brasil; desarme estrategias de carry trade; y las idas y vueltas en el Senado por la Ley de Bases y el paquete fiscal ponen en duda si los proyectos van a aprobarse", indicaron.

En este sentido, desde la ALyC señalaron que, si se llegase a trabar el mercado de cambios, no descartamos que eventualmente desaceleren el crawling peg para restablecer el spread con la tasa, incentivando una mayor liquidación tanto por el MULC como por el mercado financiero debido al blend 80/20, lo que podría contener el CCL a costa de una mayor apreciación.

"Para traer calma al dólar financiero, el equipo económico también podría optar por modificar la composición del blend, aumentando el porcentaje de la liquidación que se canaliza vía el CCL. No obstante, esta opción dejaría una menor oferta en el MULC, condicionando aún más el ritmo de compras del BCRA y, por ende, el objetivo de acumulación de reservas", concluyeron.

El canje CCL-MEP

Según 1816, un detalle no menor sobre la dinámica del dólar financiero es que la suba del CCL se dio con una clara compresión del canje CCL-MEP, lo que sugiere que el movimiento tiene un origen local y que no son los corporativos ni los no residentes los que están corriendo contra la moneda.

"El tipo de cambio informal se adelantó a la suba del MEP y del CCL, por lo que podría inferirse que la disparada del blue (¿acaso más sensible a la tasa de plazo fijos o al retraso en la aprobación de la Ley Bases?) generó mayor demanda por parte del inversor minorista en el MEP, dinámica que se retroalimentó en las siguientes ruedas", precisaron.

Desde su punto de vista, El CCL sigue muy por debajo de los niveles de fin de año pasado en términos reales, por lo que el movimiento en sí mismo a simple vista no debería lucir preocupante poniéndolo en perspectiva histórica.

No obstante, indicaron que no hay que dejar de seguir a la plaza cambiaria por dos motivos: si la suba de la brecha alimenta la inercia inflacionaria podría poner en riesgo un proceso de desinflación que hasta ahora viene superando las expectativas de los analistas (tomando en cuenta los REM pasados) y, sobre todo, si la volatilidad cambiaria hace mella en la deuda soberana en dólares.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1265 para la venta y a $1245 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.256 y el MEP se ofrece en $1234.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $909,50.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $891.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.455,20.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera: