Cada año se publican en nuestro país cientos de libros. Muchos de ellos apenas llegan a pasar por las librerías y aún menos pueden llegar a encontrarse un par de años después de su salida al mercado. Por eso resulta tan llamativa la historia de ‘El monje que vendió su Ferrari’, un libro de autoayuda escrito en 1999 por el canadiense Robin Sharma, basado en sus experiencias personales tras dejar su carrera como abogado a la edad de 53 años, y que sigue siendo furor en la actualidad y a su vez, puede ser aplicado perfectamente en las finanzas personales.

De qué se trata ‘El monje que vendió su Ferrari’

El libro es una fábula espiritual basada en las experiencias de su autor, narra la historia de Julian Mantle, un exitoso abogado que, en pleno cenit de su carrera, sufre un ataque al corazón que le hace reflexionar sobre el vació de su existencia.

Julian no sabe qué hacer y se le ocurre hacer un giro radical en su vida. El abogado venderá todas sus pertenencias, incluido su flamante deportivo de la marca italiana, y marcharse a la India. Allí, acabará en un monasterio del Himalaya donde aprenderá de los monjes sabias lecciones sobre la felicidad, el coraje, el equilibrio y la paz interior.

Finanzas personales: Qué nos enseña ‘El monje que vendió su Ferrari’

Como fábula que es, el libro en realidad es un relato que sirve para exponer las ideas de su autor, en este caso en torno a llevar una buena vida. En concreto el libro se ocupa de lo siguiente:

La importancia de cuidar la mente

Es posible cuidar la mente de la misma manera que se cuida un jardín, plantando los vegetales que queremos que crezcan y eliminando las malas hierbas. Por lo tanto, lo que el autor recomienda es cuidar los pensamientos que circulan por nuestra mente, dedicándole más tiempo a aquellos que son más positivos para nosotros y menos a los negativos.

Hacer lo que a uno le gusta

Aunque parezca una perogrullada, a menudo no nos paramos a pensar en si las cosas a las que dedicamos nuestro tiempo son realmente lo que queremos hacer o no. ¿Nos producen placer y felicidad o todo lo contrario? Nuestro tiempo en este mundo es limitado y deberíamos escoger actividades que nos den placer y no nos hagan sentir desgraciados.

Animarte a aquello que siempre quisiste hacer

Precisamente por lo que acabamos de decir. Según el autor, todos deberíamos pensar: ¿qué es aquello que siempre he querido hacer y nunca he hecho? Hobbies, viajes, proyectos empresariales… Dedica tu tiempo a hacerlos realidad porque la vida pasa muy rápido.

Crea nuevos hábitos positivos

Sharma dedica espacio en el libro a hablar sobre cómo crear nuevos hábitos positivos. Algo que en ocasiones no resulta muy fácil y que necesita de constancia y disciplina.

Optimizá tu tiempo

Como habrás podido darte cuenta el autor dedica mucho espacio en el libro a aprovechar el tiempo. Por lo tanto, la organización del mismo es fundamental en todos los ámbitos de la vida. Es posible que a algunos les resulte extraño organizar, por ejemplo, su tiempo de ocio, pero resulta una forma perfecta para evitar que acabemos desaprovechando ese tiempo.

Obviamente, el autor también recomienda organizar las tareas pendientes en el trabajo, planificar el ejercicio físico e incluso los momentos de contacto con nuestros seres queridos.

La salud es lo más valioso

‘El monje que vendió su Ferrari’ arranca con el ataque al corazón de su protagonista, que había dedicado su vida a trabajar descuidando su salud. Solo es tras el ataque que comienza a valorar la importancia de la salud física, mental y espiritual frente a los bienes materiales.

Aunque no se centre exclusivamente en las finanzas, ofrece valiosas lecciones sobre cómo alcanzar un equilibrio y bienestar integral, incluyendo la dimensión económica. A través de la historia de transformación personal del protagonista, el libro enseña principios como la importancia de la disciplina, la gestión del tiempo, la claridad de metas y la práctica de la gratitud, todos los cuales son fundamentales para una gestión financiera exitosa.

Al adoptar estas prácticas, una persona puede desarrollar una mentalidad más consciente y disciplinada que le permitirá tomar decisiones financieras más sabias, priorizar el ahorro, y buscar un equilibrio entre la prosperidad económica y la satisfacción personal. En resumen, el enfoque holístico del libro puede inspirar a las personas a gestionar sus finanzas personales de manera más efectiva y alinearlas con sus valores y objetivos de vida.