Con junio, llega un momento del año que todos los trabajadores esperan: el cobro del aguinaldo. Se trata de un dinero extra que representa, para muchos, una oportunidad de ahorro, ya sea para iniciarse en el mundo de las inversiones o bien para cumplir metas de corto y mediano plazo, como cambiar el auto.

El tema en cuestión es que aquellos que no están acostumbrados a invertir, no saben bien por dónde empezar o lo hacen a través de inversiones que no tienen u excedente significativo mes a mes.

Una inversión simple y segura del aguinaldo

Es por eso que existen diversas alternativas para poder invertir la plata del aguinaldo. "Cuando te llega un dinero que no viene todos los meses y no tenés ningún plan para él, una gran idea es invertirlo", comenta Gonzalo Abalsamo, co fundador y CEO de Simplestate, una plataforma que permite acceder a un portafolio de propiedades internacionales, ofreciendo una experiencia similar a manejar una billetera virtual.

"La palabra invertir puede sonar muy grande, pero no hay que ser millonario para poder hacerlo. Hoy en día existen muchas alternativas fáciles para que los ahorros no pierdan valor e incluso le ganen a la inflación", agrega el ejecutivo.

La nueva opción de inversión que ofrecen los fondos comunes de inversión, que rinden más que un plazo fijo

Bajo esta premisa y pensando en estos pequeños ahorristas, Simplestate propone una manera fácil y práctica para invertir. Hoy, con una inversión mínima desde $10.000 y una tasa de rendimiento desde el 8% anual en dólares, los ahorristas pueden invertir a través de esta plataforma en propiedades en Estados Unidos y Uruguay. Los usuarios pueden recibir ganancias mensuales en dólares desde el primer mes de su inversión y retirarlas a partir de entonces. De esta manera, se pueden potenciar los ahorros con la facilidad de una billetera. "Simplificamos el concepto de carga de saldo y retiro de ganancias, ofreciendo un portfolio de cientos de desarrollos inmobiliarios en Estados Unidos y Uruguay accesibles con un simple clic", agrega Abalsamo.

Lecaps: una opción para invertir los ahorros

Frente a la caída de las tasas de interés, los plazos fijos ya no son una opción que resulte interesante. Acá es donde aparece la inversión en Lecaps. Se trata de las letras capitalizables emitidas por el Tesoro y que se licitan en forma periódica.

Son instrumentos de financiación cuyos fondos van directamente al Tesoro Nacional. Es por ello que están respaldadas por el Ministerio de Economía y no por el Banco Central. Están diseñadas para ofrecer un rendimiento fijo en un período determinado, generalmente a corto plazo.

Claro está que los pequeños ahorristas también pueden participar en las licitaciones que realiza semanalmente el Tesoro y comprarlas en forma directa. Para el inversor que las desea suscribir directamente, presentan una serie de ventajas, entre las que se destaca que se trata de una opción diferente para quienes buscan una inversión segura y con retorno previsible.

A ello se suma que tienen una menor volatilidad que otros activos financieros de mayor duración. Por otra parte, los montos para ingresar son accesibles para pequeños y medianos inversores.

Finalmente, en lo que hace a los riesgos, estos pasan por el hecho que los rendimientos pueden quedar por debajo de la inflación y que el Tesoro incumpla con el pago al vencimiento.