El dólar y el cepo cambiario: las dos incógnitas del futuro económico del gobierno de Javier Milei

Luego de lo que la mayoría de los operadores financieros del mercado local y de Wall Street coinciden en llamar la mejor semana política económica y financiera del gobierno de Javier Milei, las principales incógnitas están centradas en dos temas puntuales: el futuro de la política cambiaria y el nuevo acuerdo con el FMI.

Ambas están relacionadas con un sólo aspecto. Es tal vez es la única nube financiera en el horizonte del gobierno: la eliminación del cepo cambiario o dicho de otra manera,el ingreso a un nuevo modelo cambiario donde aparecen la libre elección de monedas o una dolarizacion.

El martes pasado en un seminario internacional el ministro de Economía Luis Caputo, anunció que se comenzó a debatir un nuevo programa de nuevos ingresos con el FMI y esos fondos "new money" se podrían utilizar para salir del cepo cambiario.

El Gobierno no tiene una fecha para salir del cepo cambiario

En ese aspecto hay que señalar que tanto el Presidente de la Nación Javier Milei como Caputo han manifestado que el gobierno no tiene fijada una fecha para levantar el cepo cambiario, pero esta semana hubo muchos rumores en el mercado financiero local acerca que el gobierno estaría tras la búsqueda de un nuevo acuerdo con el FMI.

Esta nueva negociación le podría garantizar fondos frescos por una suma cercana a los 10.000 millones de dólares para eliminar definitivamente el cepo cambiario.

Caputo dio la sorpresa el martes pasado cuando anticipó que sobrevenía, una vez que el organismo diera el visto bueno a la octava revisión del acuerdo, algo que comenzó luego el jueves. Una negociación formal para firmar un nuevo programa para reemplazar al Extended Fund Facility (EFF) todavía vigente, y manifestó la intención de que ese acuerdo eventual tenga además financiamiento neto adicional.

"Lo que nos fijamos es una estrategia para salir del cepo y se tienen que cumplir esencialmente cuatro condiciones. Una es el equilibrio fiscal. Dos, tener solucionado la reducción del stock heredado de pasivos monetarios remunerados del BCRA , haber solucionado el flujo y por último, que haya una relación razonable entre reservas y pasivos remunerados" es la explicación que dio Caputo el martes en ese evento y que ya había adelantado en el programa La Cornisa por LN+ el domingo anterior.

Luego y tras ese primer aviso de Caputo, el FMI respondió el jueves dando al anunciar el ok a la octava revisión de metas fiscales y de reservas, las que correspondieron al primer trimestre del año que se sobrecumplieron algo que no se daba desde hace varios años.

En el comunicado del FMI hubo una especie de apoyo general al plan económico, pero también una serie de advertencias hacia adelante

La primera fue la del Board del organismo y la segunda fue de la subdirectora Gerente la economista,Gita Gopinath la candidata a suceder a Kristalina Giorgieva.

Los temas para la discusión que se viene parecen ser, centralmente, las características que tendrá el sendero de ajuste fiscal en los próximos meses tras el primer impacto de la licuación y el recorte de partidas presupuestarias de la primera parte del 2024.

El FMI suele llamar la calidad del ajuste, y esta remite a la sostenibilidad y a un reparto equitativo para que no recaiga sobre sectores vulnerables.

El FMI resaltó el resultado fiscal en lo que va del año, pero dijo que "ahora se debe dar prioridad a seguir mejorando la calidad de la consolidación fiscal". Esa calidad se refiere a mejorar la recaudación del Impuesto a las Ganancias, la reducción de subsidios económicos.

"Más allá de este año, será fundamental profundizar las reformas de los sistemas tributario, de pensiones y coparticipación, para así gradualmente eliminar los impuestos distorsivos" expresó el comunicado.

Por su parte el Gobierno, el jueves por la noche tras la declaración del Board, defendió su visión del ajuste para negar que haya tenido impacto social.

"El equilibrio fiscal se alcanzó sin descuidar a la población más vulnerable, reforzando en forma significativa los programas sociales que, sin intermediarios, llegan en forma directa a los beneficiarios" y enumeró que la AUH subió 90% real en los últimos meses y las jubilaciones sin bono 3 por ciento.

En otro párrafo el equipo económico prometió baja de impuestos, que operarían desde el segundo semestre de este año, si se cumplen ciertas condiciones.

Pero, el organismo a través de Gita Gopinath, fue concreto en lo que buscará en la negociación que se viene. Entre esas advertencias, aseguró que "el Gobierno deberá moverse a un esquema de tasas de interés positivas", tras la fuerte licuación desde fines de 2023.

"Para apoyar la transición hacia un nuevo régimen monetario, en el que la estabilidad financiera y de precios sigan siendo los objetivos primordiales del BCRA y donde el uso de divisas sea de libre elección, la tasa real de política monetaria se mantendría positiva para sostener la demanda de pesos y seguir reduciendo la inflación", dijo la número 2 del FMI, que también sorpresivamente habló de un modelo bimonetario.

En el marco de su participación como invitado a la cumbre del G7, el presidente Javier Milei se reunió este viernes con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, con quien volvió a conversar sobre el plan económico que lleva adelante y la meta del Gobierno de liberar el cepo, algo que también reclamó la entidad financiera "fue muy buena".

La semana pasada el ministerio de Economía y el BCRA fueron menos específicos sobre lo que buscarán hacer en ese aspecto, pero prometieron una hoja de ruta de acá a fin de año.

"La política cambiaria también debería hacerse más flexible para reflejar los fundamentos económicos, salvaguardar la desinflación, y el proceso de acumulación de reservas, sobre todo a medida que las medidas de gestión de los flujos de capital se levanten gradualmente en la medida que las condiciones lo permitan", concedió Gopinath dando a entender que el Gobierno tendría que eliminar el cepo cambiario.

Pero lo que más llamó la atención la última semana que fue que a pesar de la aprobación de la Ley Bases en el Senado, el anuncio de la renovación por dos años del swap con China por 5000 millones de dólares, la aprobación de la 8 va revisión del acuerdo con el FMI junto al reembolso de unos 800 millones de dólares, la reducción del riesgo país a 1.385 puntos y la fuerte baja de la tasa de inflación mensual al 4,2 % los valores de los dólares finacieros y del dólar paralelo hayan subido.

En ese aspecto el último informe de la consultora Consultatio Plus destaca que "lo que leemos en la reacción de mercado es el valor presente de varios mensajes que tienen impactos distribuidos en el tiempo".

El informe describe que "a riesgo de sobresimplificar: los precios dicen que la perspectiva del sector privado mejora, que el beneficio para la solvencia del sector público todavía no es del todo clara y que haber postergado la salida delcepo/profundizado la estrategia de licuación (última baja de tasa) desde esos niveles no fue gratis".

Lo que queda en evidencia es que en las victorias que obtuvo el gobierno, a partir de la semana próxima que será muy corta, con un feriados el lunes, jueves y viernes se juega una gran parte de la perspectiva hacia adelante.

La victoria política que significa la media sanción de la Ley de Bases es un logro del gobierno que no se debe subestimar. La aprobación de la misma funciona como una bocanada de aire a la una gobernabilidad débil. El partido de Fobierno cuenta con solo 7 de 72 senadores y 38 de los 257 diputados.

En términos macroeconómicos hay que comparar beneficios inmediatos contra beneficios de mediano plazo.

El rechazo de la restitución del Impuesto a la ganancias a la cuarta categoría y de Bienes Personales propone un desafío al objetivo de consolidación fiscal, que es el ancla de todo el programa económico.

La aspiración oficial es que por el hecho que en ningún caso el rechazo fue con menos de dos tercios, el gobierno volvería a insistir en Diputados con el proyecto original del Paquete Fiscal donde solo requiere mayoría simple para se aprobado.

La restitución de Ganancias también resulta clave para estabilizar el equilibrio político con las provincias, cuyas cuentas fiscales se vieron afectadas por el desplome de las transferencias discrecionales.

En el caso de Bienes Personales, los ingresos potenciales del pago adelantado aliviarían las cuentas fiscales nacionales y provinciales en 2024, pero la reducción de las alícuotas para los próximos años deberá compensarse con una baja del gasto.

El acuerdo técnico con el FMI se había cerrado a mediados de mayo. Al respecto en el comunicado conjunto dado a conocer el jueves del BCRA y el MECON se afirmó que no había ni medidas ni fechas concretas acordadas con el FMI para el levantamiento de las restricciones cambiarias.

El equipo económico no fue específico con los tiempos, pero aseguró que procurará mantener la estabilidad macro. Esto es: el cepo no tiene fecha de vencimiento concreta y su eliminación estará atada a que no ponga en peligro un ritmo de inflación controlado y estable pero por el lado del FMI se le pide flexibilizar rápidamente la política cambiaria.