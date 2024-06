Tras superar los $1.300, Eduardo Fracchia, economista y profesor del IAE, no espera que el billete informal tenga un salto importante en su valor

En un escenario que restan conocerse definiciones oficiales respecto a cómo se encararán los desafíos económicos y políticos, el precio del dólar concentra el centro de la escena de los analistas, tanto para el ascendente blue que pasó los $1.300 como para el tipo de cambio oficial.

En este contexto, sorprende una proyección de Eduardo Fracchia, economista y profesor del IAE Business School de la Universidad Austral, que en una entrevista con iProfesional sentencia: "No parece que el precio del blue vaya a crecer de modo importante mientras esté vigente el cepo".

En cuanto al dólar oficial, considera que "se está retrasando", por lo que alerta que si no se hace una devaluación, "el atraso cambiario se va a profundizar con el impacto natural en la competitividad".

Además, este experto detalla cuáles son los principales desafíos del Gobierno y qué puede ocurrir con la inflación.

-¿Cómo definiría el desempeño del Gobierno?

-En lo que va de la gestión, el Gobierno ha conseguido lograr objetivos relevante en la reducción del déficit fiscal y cuasifiscal. Esto ha influido en el descenso marcado de la tasa de inflación desde diciembre hasta la actualidad. La filosofía de una economía más abierta al sector privado y con mayor eficiencia influyó en la mejora de los indicadores financieros de riesgo país, bonos y acciones argentinas.

Por otra parte, la contracción de la economía es importante y esto hace crecer los niveles de pobreza, que actualmente es muy elevada. A su vez, la caída de los ingresos reales, tanto a nivel de jubilaciones como de salarios formales e informales, influyó directamente en el descenso del consumo.

-¿Cuál es el impacto que trae en la economía la aprobación inminente de la Ley Bases?

-En relación a la aprobación de la Ley Bases, podemos suponer una nueva época para la gestión de Milei. Hay instrumentos disponibles, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), por ejemplo, que permiten allanar el camino para implementar medidas tendientes a concretar los objetivos del Ejecutivo. Todavía hay cuestiones que deben dirimirse en Diputados que están vinculadas, en parte, al régimen tributario.

-El precio de los dólares libres se despertó desde mayo hasta ahora, ¿qué puede ocurrir con esta referencia y con el tipo de cambio oficial en el corto plazo?

-Los dólares libres han aumentado mucho menos que la inflación. Las subas recientes son marginales. Por eso, la brecha con el dólar oficial se ha reducido y no parecería que el blue vaya a crecer de modo importante mientras esté vigente el cepo.

En cuanto al dólar oficial, diría que se está retrasando y esto influye en una menor liquidación del campo en tiempos de cosecha. A esto se agrega que no han entrado tantos dólares al Banco Central, en particular, en las últimas semanas. Por lo tanto, si no se hace una devaluación, el atraso cambiario del billete oficial se va a profundizar con el impacto natural en la competitividad.

-Algo mencionó recién, se observa que el Gobierno ya no suma tantas reservas a diario, ¿cómo lee estas señales?

-Efectivamente, no se suman tantas reservas por la señal de tipo de cambio disponible frente al precio de dólar esperado. Esto complica una eventual salida del cepo y una deseada unificación cambiaria. Es que es relevante disponer de un conjunto significativo de reservas netas para enfrentar corridas cambiarias potenciales ante la liberación del cepo. Además, el apoyo del FMI no es para nada seguro, ya que ponen condiciones para efectuar el desembolso necesario.

-El índice de precios fue de 4,2% en mayo, ¿cómo puede seguir evolucionando la inflación en este escenario económico?

-La inflación seguirá a la baja si no hay devaluación del dólar comercial. Sin embargo, la suba de tarifas puede alterar algún mes este proceso. Se estima una inflación hasta fines de año del orden del 4% mensual. Esto significa para el año 2024 una fuerte reducción, pero sigue siendo un índice de precios muy elevado. Igualmente, creo que si se mantiene la misma línea económica, la inflación va a ceder hasta final de mandato de Javier Milei.

-¿Cómo ve los próximos meses para el rumbo de la economía?

-La economía enfrenta, además de la consolidación del proceso de estabilización, la necesidad de volver a crecer. Este año se estima una caída del PBI del orden del 3,5%. Esta cuestión es relevante porque, de no mejorar la economía real, el apoyo popular a Milei decrecerá. Las tensiones sociales se van a acrecentar y el desempleo pasará a ser más importante que la inflación.

El precio del dólar y la inflación serán claves en los próximos meses para el rumbo económico.

Desde el lado del Gobierno, se estima una recuperación, pero aún no hay indicadores que anticipen la misma. Esta cuestión se asocia a una debilidad estructural de la gestión que es la baja gobernabilidad, como se mostró hasta la Ley Bases en ambas cámaras.

-¿Qué necesita el Gobierno para poder generar crecimiento?

-El Gobierno precisa ganar la elección de medio término para consolidar el modelo económico, pero sin reactivación, esto se vuelve muy complejo. Así, hay que mirar la recuperación del consumo, el nivel de las exportaciones favorecidas por la cosecha y por Vaca Muerta, además de la inversión que el esquema RIGI puede impulsar. También hay que observar la evolución del crédito, que puede activar la macroeconomía.

Entonces, los desafíos son muy importantes y se vuelve clave la capacidad de implementación en el diálogo con fuerzas políticas que apoyen al Gobierno y que no son de la Libertad Avanza.-