La city puso en crisis la estrategia cambiaria de Caputo y anticipa otra suba del dólar

El dólar blue se vende este miércoles con una baja de cinco pesos, a $1.410 en las cuevas del microcentro porteño, con lo que se ubica en su nuevo máximo histórico nominal. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.397 y el MEP se ofrece en $1.375.

La mirada de los inversores cambió rápidamente desde la aprobación de las leyes en el Congreso, y ahora exigen una explicación más clara sobre el camino a seguir en materia cambiaria y monetaria durante el segundo semestre. Los analistas consutaldos por iProfesional analizaron los motivos que impulsaron el fuerte incremento en la brecha cambiaria.

En primer lugar, en junio el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se convirtió en vendedor neto de divisas debido al incremento en la demanda por importaciones. Esto se debe tanto a la recuperación de las compras como a los vencimientos de cuotas de meses anteriores. A pesar de una liquidación del agro acorde a la estacionalidad del mes, el "dólar blend" y la caída en los precios internacionales afectaron la situación.

Por otro lado, las reservas internacionales dejaron de aumentar y enfrentarán un segundo semestre con mayores pagos de deuda del Tesoro y del BCRA. El gobierno reconoce esta situación y ha anunciado que no están dadas las condiciones para levantar el control de cambios. En cambio, se enfocará en sanear el balance del BCRA, eliminando los pases pasivos.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que la tasa real negativa debe ser dejada atrás. Aunque aún no hay señales contundentes de tasas reales positivas en la tasa fija, algunos Boncer exhiben rendimientos por encima de la nominalidad. La salida del cepo es una prioridad, pero el mercado sigue preocupado por los vencimientos de los próximos 18 meses.

Es que, en los próximos 6 meses de 2024, las deudas ascienden a u$s 9.000 millones, y para todo 2025, los desafíos superan los u$s 18.000 millones. Aunque los expertos no ven riesgos de falta de voluntad de pago de Argentina, la permanencia de las restricciones cambiarias genera temores sobre la capacidad para enfrentar obligaciones de corto plazo.

Hay ley pero falta mucho

De acuerdo con un informe de Cohen, si bien el gobierno logró que la Cámara de Diputados apruebe la Ley Bases y también el paquete fiscal que había sido rechazado por el Senado, el mercado observa con mayor preocupación la dinámica del mercado cambiario.

La city puso en crisis la estrategia cambiaria de Caputo y anticipa otra suba del dólar

En este sentido, advirtieron que en junio, el BCRA pasó a ser vendedor neto de divisas debido al aumento de la demanda por importaciones, tanto por la recuperación de las compras como por los vencimientos de las cuotas de los meses previos. Y agregaron que esto ocurre en un contexto en el que la liquidación del agro estuvo acorde a la estacionalidad del mes, aunque afectada por el "dólar blend" y la caída en los precios internacionales.

"Es una señal de alerta para la política cambiaria y para las reservas internacionales, que dejaron de aumentar y enfrentarán un segundo semestre con mayores pagos de deuda del Tesoro y del BCRA. El gobierno reconoce esta situación y cerró la semana con una conferencia de prensa en la que anunció que no están dadas las condiciones para levantar el control de cambios y por lo tanto no tiene fecha para que suceda. Lo que sí anunció fue que seguirá saneando el balance del BCRA, eliminando los pases pasivos, que pasarán a ser Letras de Regulación Monetaria del Tesoro", señalaron.

Pese a que desde la sociedad de bolsa reconocen la medida como "sana y lógica", apuntaron que dejó un sabor agridulce que los funcionarios reconocieran que necesitan más reservas para liberar el mercado de cambios y que por ello no tienen una fecha para la apertura del control de cambios.

"Para nosotros, no es una sorpresa, pues venimos remarcando que no esperamos apertura antes de fin de año y que los "mandamientos" de la política económica no se tocan: superávit fiscal y devaluación del 2%", precisaron.

Desconfiando de la estrategia actual

Con la misma línea, desde Aurum Valores, explicaron que el mercado continuó cuestionando la consistencia del modelo actual y si bien, la aprobación de las leyes era condición necesaria, no fue suficiente para corregir la dinámica. El tipo de cambio, termómetro clave del mercado, alcanzó nuevos máximos nominales, extendiendo la brecha cambiaria.

"Estos niveles de brecha ya comenzaron a impactar negativamente en ciertas industrias y naturalmente desaceleraron las liquidaciones del agr en un momento del año en que la estacionalidad comienza a jugar en contra de la oferta local de divisas. El mercado demanda nuevas definiciones en materia de tipo de cambio o crawling peg, algo que en principio el gobierno parece reticente a negociar por su impacto en la inflación", explicaron los expertos.

Pese al incremento de la brecha, el Palacio de Hacienda mantiene su estrategia cambiaria

Además, indicaron que, de concretarse la anunciada reducción de 10 puntos porcentuales en la alícuota del impuesto PAIS para importaciones, bien podría contemplarse una devaluación de similar magnitud con un efecto prácticamente nulo en precios, que traería algo de alivio a la brecha y mejoraría el atractivo del Dólar Blend y consiguientemente la oferta de divisas.

"Más allá de estas dificultades, la sociedad mantiene inmutable su voto de confianza en el gobierno: luego de 5 meses de gestión marcados por un fuerte ajuste fiscal, el nivel de confianza medido por la Universidad Di Tella se mantiene en niveles muy elevados (49%)", observaron desde Aurum Valores.

Después de la Ley de Bases, ¿qué está mirando el FMI?

Para GMA Capital, el verdadero desafío está en reafirmar la trayectoria y continuar anotando ganancias en la corrección de la macro y microeconomía. Mejorar la calidad del ajuste y dar señales claras hacia la salida del cepo son algunas de las exigencias del Fondo.

"Tanto el Gobierno como el Fondo están de acuerdo en que la tasa real negativa debería ser dejada en el pasado. Aunque por fuera de lo discursivo todavía el mercado no muestra señales contundentes de tasas reales positivas en la tasa fija, cada vez son más los Boncer que exhiben rendimientos por encima de la nominalidad", señalaron.

Desde el bróker, indicaron que, a pesar de la falta de consenso en cuanto al esquema monetario, tanto el Gobierno como el FMI afirman en que la salida del cepo debe ser la prioridad.

"Lo cierto es que el organismo multilateral parecería estar más en línea con las exigencias de los inversores. Es que el mercado no deja de expresar su preocupación por el desafiante perfil de vencimientos de los próximos 18 meses. En el cortísimo plazo, solamente en julio el Tesoro deberá enfrentar pagos por u$s2.560 millones (Globales, Bonares), que gracias a la última licitación del Mecon, se aseguran los pagos de los cupones", alertaron.

Además, estimaron que en los 6 meses restantes de 2024, las deudas ascienden a u$s 9.000 millones, mientras que para todo 2025 los desafíos superan los u$s 18.000 millones.

El mercado demanda nuevas definiciones en materia de tipo de cambio o crawling peg

"El mercado ya no ve riesgos de falta de voluntad de pago de Argentina, pero, observando las obligaciones en moneda dura, teme que la permanencia de las restricciones cambiarias sea señal de menor capacidad para hacer frente a las obligaciones de corto plazo.

Así, la mirada del inversor pivoteó en tan solo 2 semanas desde el recinto del Senado (esperando la aprobación de las leyes) y ahora exige una explicación sobre el camino a recorrer en materia cambiaria y monetaria durante el segundo semestre. Estos fantasmas serían los que acechan a los inversores más allá del ruido político", concluyeron.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1.410 para la venta y a $1.390 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.397 y el MEP se ofrece en $1.375.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $933,50.

El dólar mayorista se negoció a un promedio de $915,50.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.493,60.

La brecha cambiaria

