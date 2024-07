Tras el plan de shock monetario anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el riesgo país acentuó su escalada esta semana y bordea los 1.600 puntos, un nivel que los economistas plantean que refleja las dudas sobre la posibilidad de acumular y reservas hacia adelante, y por ende, preocupación por la capacidad de pago de los vencimientos de deuda.

Y es que el plan de shock dispone que los pesos emitidos por la compra de divisas en el mercado cambiario oficial serán esterilizados por el Banco Central a través de la venta de dólares en el mercado financiero.

Los economistas afirman que los últimos anuncios muestran al equipo económico enfocado en reducir la brecha cambiaria que había llegado a un pico de 60% entre el blue y el tipo de cambio oficial la semana pasada y apagar el último motor de emisión monetaria que quedaba, que era la intervención cambiaria del BCRA, pero la contracara es que se ralentizará la acumulación de reservas en un segundo semestre que ya, por una cuestión estacional, es bajo en materia de liquidación de divisas.

Y el stock de reservas es una variable que monitorean los inversores por que es clave para el levantamiento del cepo -ya que se necesita contar con poder de fuego para evitar eventuales tensiones- y para el pago de la deuda.

En materia de vencimientos de deuda, los economistas consideran que lo que queda por afrontar en lo que resta de este año no luce complicado, pero advierten que a partir de 2025 el monto de compromisos hace necesario volver al mercado de financiamiento internacional y para eso ello es fundamental que baje el riesgo país.

En línea general, el consenso es que para que Argentina pueda retornar a financiarse en el mercado internacional, el riesgo país, mínimo debería caer a 800 o 700 puntos, aunque algunos analistas consideran que un nivel más óptimo sería por debajo de 500 puntos.

Tras el anuncio del plan de shock monetario, el riesgo país llegó a superar esta semana la barrera de $1.600

¿Por qué preocupan las reservas?

Amilcar Collante consideró que ante el plan anunciado por Caputo que implica intervención en los dólares financieros "los tenedores de bonos tienen dudas porque las reservas del BCRA ahora tienen un objetivo más que cumplir que es controlar un poco la brecha, y entonces tienen que tener dólares para importar, y para pago de deuda, y eso hace que se genera duda sobre la capacidad de repago".

Según comentó un asesor económico del gobierno el BCRA estima esterilizar $2,5 billones por la compra de dólares de los últimos meses, por lo que podría haber una oferrta potencial en el CCL/MEP de más u$s1.900 millones, lo que impactaría en las reservas.

Eso en un contexto de escasez de dólares dado que en junio se frenó la acumulación de reservas y el BCRA terminó con ventas netas por u$s84 millones, y en lo que va de julio acumula compras por apenas u$s228 millones, tras haber registrado este jueves un saldo neto vendedor de u$s62 millones.Así suma compras netas por u$s17.435 millones en la era Milei.

El stock de reservas brutas internacionales se ubica en u$s27.608 millones, el nivel más bajo desde el 30 de abril último, con lo cual en el mes caen u$s 1.408 millones. En tanto, las reservas netas bajo la metodología internacional del FMI son negativas en alrededor de u$s 4.000 millones, según los cálculos de Eco Go, tras el pago de capital e intereses la semana pasada de Bonares y Globales la semana pasada por u$s2.600 millones y un vencimiento este lunes con el FMI por unos u$s640 millones.

Asimismo, en PPI estimaron que las reservas netas se ubican en -u$s5.998 millones, y esgrimieron que "ese bajo stock podría estar poniendo en dudas la señal de que el equipo económico hará todo lo posible para mantener la brecha a raya, y que podría tratarse de una amenaza más que de un hecho"-.

La consultora Eco Go sostuvo que "el impacto del esquema en las reservas netas de la intervención va a depender de la brecha:si se sostiene en el 50%, pierden u$s869 millones antes de otros pagos; si la brecha cae al 25% la pérdida de reservas ascendería a u$s1.556 millones, y en un extremo,sin brecha, deberian vender u$s2.415 millones".

El BCRA registró el jueves un saldo neto vendedor de u$s62 millones, y en el mes suma compras por apenas u$s228 millones

Además, advirtió que en la segunda mitad del año ya es dificil acumular reservas por efecto de la estacionalidad por el fin de la cosecha gruesa, sumado a la permanencia del dólar blen 80-20 que reduce la oferta de divisas en el mercado oficial, la continuidad del crawling peg de 2%mensual lo que atrasa el tipo de cambio y desincentiva la liquidación de los exportadores.

El desafío de los vencimientos de deuda

Ante este panorama, Eco Go remarcó que "el BCRA casi no compra dólares y ahora va comprar menos" y aseveró que "el programa financiero no se sostiene sin cepo con el actual riesgo país".

A su vez. Pedro Siaba Serrate, jefe estratega de PPI destacó que "el nuevo esquema promete derroer la acumulación de reservas en los próximos meses, y la relación entre dicha acumulación y las probabilidades implícitas de default sugiere que los tenedores de bonos argentinos le dan relevancia a este indicador". Y asevero: "si las reservas no aumentan, el interrogante sobre los próximos pagos aumenta".

El gobierno buscó despejar las dudas anunciado el último domingo que Economía procederá a comprar al BCRA las divisas requeridas para hacer frente al pago total de intereses de los bonos Globales y Bonares con vencimiento en enero de 2025, y que "los u$s1.528 millones correspondientes serán depositados en el fiduciario, Bank of New York, quedando disponibles únicamente para ser utilizados con el fin mencionado". Sin embargo la señal no fue suficiente y los bonos cayeron en los primeros tres días de esta semana, aunque el jueves cerraron con resultados mixtos.

Ante este panorama, Maximiliano Ramírez, economista de Sur Americana Visión, alegó que para recuperar la confianza del mercado "la principal fuente es que el mercado vea que podes empezar a engrosar las reservas".

A su vez Collante señaló que "este año es bastante poco los vencimientos que restan, pero de cara a 2025 se empieza a complicar un poco más el volumen, e inevitablemente Argentina tenía que ir en un sendero de entrar nuevamente al financiamiento externo pero para eso tendría que levantar el cepo, y que baje fuertemente el riesgo país".

Los inversores están preocupados por dificulta de acumular reservas que es clave para abrir el cepo

Al respecto, un informe de la consultora EconViews indicó que "este mes todavía quedan por pagarse u$s 461 millones a organismos multilaterales, y la primera amortización de los Bopreal serie 2 por u$s 167 millones".

"Lo que queda de 2024 no parece muy complicado. De multilaterales hay vencimientos por u$s 2.100 millones de acá a diciembre, pero no es descabellado pensar que se puedan refinanciar. De hecho, en el último staff report del FMI se habla de financiamiento neto positivo para este año por esa vía. También vencen u$s 1.500 millones con el FMI de los cuales dos tercios están cubiertos por los próximos desembolsos y u$s 1.100 millones de Bopreal donde ahí sí que el BCRA tendrá que gastar dólares", puntualizó.

La consultora aseguró que "el verdadero desafío para Caputo y su equipo empieza después del brindis de año nuevo: Enero de 2025 vuelve a ser un mes difícil. Los vencimientos de ese mes suman u$s 5.100 millones, explicados mayormente por las amortizaciones e intereses de Bonares y Globales. Lo mismo aplica para julio".

"Aparte de los u$s 8.900 millones de los bonos, en todo 2025 también vencen u$s 5.100 millones de multilaterales, u$s 3.000 millones del FMI, u$s 2.300 millones de Bopreales y u$s 500 millones de otras deudas. Todo esto suma u$s 19.800 millones. Desde 2026 hasta 2032 los vencimientos superan los u$s 20,000 millones por año", detalló

Ante ese panorama, la consultora resaltó que "el BCRA no tiene los dólares para que el Tesoro pueda afrontar esos pagos, y de eso se deduce que es necesario que el país vuelva a tener acceso al mercado de deuda internacional".

En ese sentido, la consultora consideró que "el mercado mira dos cosas para ponerle valor a los bonos soberanos: la evolución del balance fiscal y la acumulación de reservas". Y añadió que "en el primer punto Argentina está mejor que en el segundo; en las últimas semanas el BCRA compró menos divisas en el mercado y eso está haciendo algo de ruido", recalcó.

Riesgo país en casi 1.600 puntos refleja preocupación por capacidad de pagos de vencimientos de deuda

Evaluó que "una opción para incrementar el stock de reservas es negociar un nuevo programa con el FMI incluya el desembolso de fondos frescos además de la refinanciación de los vencimientos".Y acotó que "muy probablemente el acuerdo vendría con la condición de levantar el cepo". Según su visión, "la salida del cepo podría ayudar a que termine de reducirse el riesgo país y así refinanciar la deuda".

En sintonía, Siaba Serrate planteó que "más allá de las dudas de corto, consideramos que el efecto de mediano/largo plazo podría ser muy positivo en caso de que la reducción de la brecha mejore las perspectivas de normalización cambiaria"

"Levantar los controles cambiarios es el principal garante para acumular reservas de forma sostenible en el tiempo, y, por lo tanto, ayudar a la baja del riesgo país. Si el equipo económico aprovecha la "bala de plata" para quitar controles de cambio, el efecto final puede ser positivo. Por el contrario, si no lo hace, el outlook luciría más complicado", auguró.

A su vez, otro operador de amplia trayectoria alegó que "el problema es que para salir del cepo es muy importante que baje el riesgo país, y para eso hace falta acumular reservas y ellos están yendo al revés; quieren bajar el dólar usando reservas como si con una brecha artificialmente más chica pudieran abrir el cepo sin que por el arbitraje de tasas la deuda en pesos se haga imposible de rollear o deba pagarse una tasa exhorbitante"