Dólar, plazo fijo, acciones y más: las 5 claves de la semana para saber en qué invertir

Desde "Las claves de la semana" intentaremos acercar los datos a tener en cuenta en la semana que comienza, en pocas líneas y de forma concreta las principales variables que afectan al inversor. Lo que el mercado observa y espera para los próximos 5 días.

1- Dólar

BANCO NACIÓN $944.50 +0.48% semanal

BLUE $1.445 -3.67% semanal

MEP $1.331.70 -5.91% semanal

CCL $1.344.15 -5.80% semanal

Brecha con el dólar oficial

BLUE 53%

MEP 41%

CCL 42%

Fuente: Christian Buteler

La amenaza de intervenir con hasta u$s 1.200 millones dio su fruto en los primeros dos días de la semana, a partir del miércoles los dólares retomaron su tendencia alcista.

Quienes han vendido esos días no lo hicieron porque encontraron el instrumento con la tasa y riesgo aceptable para ahora quedarse en moneda local, sino para esperar que la intervención del BCRA provoque una caída del precio del dólar y así recomprar a mejores valores. La tendencia de fondo no se modificó y los dólares seguirán en tendencia alcista en términos reales si las condiciones de base no se modifican.

2 - Tasas

Plazo fijo tradicional 2.80%/3.00% TEM

Plazo fijo UVA: 4.6% hasta mediados de agosto y 4.8% estimado para los 30 días posteriores según las estimaciones de inflación el último REM (Relevamiento de expectativas del mercado).

No hay modificación en las tasas, con la eliminación de los Pases y la incorporación de las Defi´s el costo de los intereses de los pasivos remunerados será contabilizado en el Tesoro lo que permitiría al BCRA aumentar las tasas sin pagar el costo financiero, por lo menos en el inicio. Aún así no se espera un aumento de las mismas dado que el gobierno insiste con la convergencia de tasas, inflación y crawling-peg al 2% mensual.

Mientras tanto la inflación se proyecta en torno del 4%/4.5% para el mes de julio.

3 - Acciones

S&P Merval 1.569.018,70 -8.54% semanal

Merval en u$s 1.180,88 -1.67% semanal

S&P 500 5.505 -1.97% semanal

Mercado local: La caída del dólar a nivel local impactó en la cotización de las acciones locales provocando la quinta mayor baja del mercado en un día con más de 12% de caída, si bien en la semana logró recuperar parte el saldo fue negativo por más de 8.5%. Medido en dólares el mes mantiene mayoría de bajas también, con algunos papeles como SUPV con 2 dígitos de caída.

Mercado americano: Parece haber llegado la corrección tan mencionada. La suba fue liderada por las tecnológicas y lo mismo pasa con la baja. Ante la profundización de la toma de ganancias una rotación hacia las small cap es una alternativa para pasar la corrección.

4 - Bonos

Riesgo país 1.590 +79pb

Bonos en dólares: la semana pasada decíamos que no era la medida anunciada el fin de semana no era buena para los bonos, y así fue. Se vivió una semana con clara tendencia bajista e incremento en el riesgo país que ya se acerca a los 1600 puntos, recordemos que hace un poco más de 1 mes estábamos en 1200.

El Gobierno anunció la adquisición y giro de los dólares necesarios para pagar los intereses de enero pero eso parece no haber sido suficiente para evitar la caída, ahora dice tener "cerrado" un repo para pagar los vencimientos del 2025. El problema es que ha ido perdiendo credibilidad y veremos cuánto de esa noticia es capitalizada por el precio.

Bonos en pesos: los bonos que ajustan por CER siguieron siendo castigados y hoy ya podemos encontrar a su mayoría con tasas positivas de hasta 2%/4% para los cortos, 5%/6% para los de mediano plazo y 8%/9% los largos, valores que no se veían hace ya tiempo. Las lecap´se han comprimido un poco más la tasa pero solo una mayor desaceleración de la inflación podría hacerlas atractivas.

5 - Depósitos privados en dólares

Los depósitos privados en dólares alcanzaron los u$s 18.377 millones, siguen recuperándose a buen ritmo y es una señal positiva. Aún lejos de los valores previos al desplome de 2019, son más de u$s 4.000 millones (25%) en 8 meses.

Más de u$s 500 millones fueron incrementados luego del pago de renta y amortización de los bonos hard dollar, habrá que monitorear en las próximas semanas si ese dinero queda en el sistema o es retirado por los depositantes, Más allá de ese motivo la tendencia alcista en los depósitos parece confirmarse.

Fuente: Christian Buteler

Dependerá del gobierno generar los incentivos correctos para que esta tendencia se profundice y se acelere.