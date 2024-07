A una semana del anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, en el que anunció que buscará "cerrar la tercera canilla de emitir pesos para comprar dólares del BCRA" (o el comienzo de la Fase 2 del Plan Milei), es difícil por ahora hacer una evaluación de su impacto en el mercado financiero.

En la primera semana de vigencia del programa de "emisión cero" lanzado por el ministerio de Economía y el BCRA, la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el blue bajó del 60 al 55 % y la brecha con los dólares financieros pasó del 55% al 45 %. El dólar paralelo bajó de 1.500 a 1.445 pesos, y los dólares finacieros pasaron de 1.480 a 1.320 pesos en promedio.

El Gobierno, con la mira en las reservas del Banco Central

Por ahora, solo se observaron movimientos a la baja en el mercado accionario y una leve mejora en los bonos en dólares, con una caída del riesgo país de 1600 a 1550 puntos básicos.

La novedad fue que el BCRA tuvo que vender el viernes unos 106 millones de dólares para afrontar necesidades del mercado, su mayor venta de contado desde el pasado 24 de junio. Fuentes del BCRA indicaron a Iprofesional que las ventas obedecieron a pagos de importaciones energía.

En tanto, las reservas internacionales brutas bajaron a 27.566 millones de dólares, un mínimo desde el 27 de marzo cuando totalizaban unos 27.146 millones de dólares.

Hasta el presente el BCRA acumula compras netas en el mercado de cambios por unos 17.300 millones de dólares desde el 11 de diciembre del año pasado, cuando asumió el Gobierno de Javier Milei.

En los que va de la gestión del Gobierno, las reservas internacionales aumentaron un 30 por ciento

A la vez, el stock de reservas internacionales brutas aumentó unos 6.350 millones de dólares o 30%, desde los 21.209 millones disponibles el 7 de diciembre de 2023.

Pero, la gran duda de los operadores financieros locales y de Wall Street está enfocada en la acumulación de dólares del BCRA en este segundo semestre del año.

En las últimas dos semanas, el Banco Central lleva perdidos unos 2.900 millones de dólares lo que plantea un gran interrogante. Este tiene que ver con que si, frente a una baja de reservas internacionales del BCRA, se podría lograr en el futuro la eliminación del cepo cambiario e ir hacia la posibilidad de una libre elección de monedas.

Este mecanismo reemplazaría a la idea de la dolarizacion de la economía, que en un principio manejaban los equipos técnicos de campaña de Milei junto con la intención de sanear y luego dinamitar o hacer desaparecer la entidad que hoy lidera Santiago Bausili.

En ese aspecto, han habido una gran cantidad de declaraciones previas a las elecciones presidenciales del 2023, donde Milei manifestaba que utilizaría la motosierra para reducir el Estado, reducir el déficit fiscal para bajar la inflacion y que para dolarizar la economía había que eliminar los pasivos monetarios remunerados y luego dinamitar el BCRA.

Para conseguir ese objetivo, el líder de La Libertad Avanza planteaba eliminar la emisión monetaria de pesos del BCRA para financiar el déficit fiscal del Tesoro, que era de 5 puntos del PBI y terminar con los pasivos monetarios remunerados del BCRA para reducir el déficit cuasifiscal que significaba el pago de los intereses a los bancos que sumaba unos 10 puntos del PBI. Milei ya logró esos dos objetivos en menos de siete meses de gestión. El ahorro total en el año llegará a unos 75 .000 millones de dólares.

Caputo y Bausili pondrán en marcha la fase 3 del plan económico, con el cepo y la "emisión cero" como principales objetivos.

En menos de siete meses de gestión, el jefe de Estado logró eliminar un déficit total de 75.000 millones de dólares anuales

La novedad es que al pasar esos pasivos remunerados del BCRA al Tesoro ya no harían falta los 10.000 millones de dólares para aumentar el activo del Central ya que esos pasivos ahora son una deuda del Tesoro con los bancos.

Las tres anclas de Javier Milei para salir del cepo cambiario

Con la fuerte baja de la tasa de inflación, el superávit fiscal primario y financiero logrado por sexto mes concecutivo, la puesta en marcha del esquema de "emisión cero" del BCRA eliminando los pasivos remunerados del y cancelando los PUTs con los bancos y la devaluación del peso del 2% mensual en el mercado único y libre de cambios (MULC), el equipo economico fijó 3 anclas nominales para reducir drásticamente la tasa de inflación a traves de una fuerte contracción monetaria, generada sacando pesos del mercado lo que podría provocar una venta de dólares del sector privado para hacerse de los pesos que van a faltar.

Las tres canillas de emisión de pesos: para financiar el déficit fiscal del Tesoro, para financiar el déficit cuasifiscal del BCRA están cerradas y los resultados están a la vista . Lo que falta ahora es ver el resultado del cierre de la tercera que es la emisión del pesos del BCRA para comprar dólares y su posterior esterilización.

La gran pregunta es si todavía Milei mantendrá la intención de dinamitar o cerrar el BCRA, ya que todas la medidas dispuestas van en esa dirección.

Por lo tanto no hay que descartar la idea que en el futuro el BCRA funcione como una especie de organismo que solo controle y preste dinero y donde la política cambiaria y monetaria podría ser manejada por el ministerio de Economía a través del Tesoro.

El Gobierno anunció que ya no hay emisión para cubrir déficit, aunque resta disminuir los pasivos remunerados del BCRA.

"Se terminó con una de las bombas más grandes que eran los ‘puts’ de los bancos (...) Venimos acá a bajar la inflación y a bajar impuestos y la gente va a vender los dólares para pagar los impuestos. Para eso es fundamental cerrar todas las canillas monetarias", afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, en declaraciones al canal de noticias LN +.

Caputo agregó además: "Cerramos la tercera canilla de emisión, que eran los pesos que emitía el Banco Central por comprarle dólares al mercado y el BCRA gana dólares por la diferencia".

"No hay más emisión en la Argentina. Van a faltar los pesos en la Argentina porque no se emite más y porque por el superávit primario estamos contrayendo a razón de un billón o un billón y medio de pesos por mes. Inevitablemente el mercado de pesos se va a equilibrar y en competencia de monedas, el peso va a ser la moneda fuerte", añadió Caputo, en diálogo con el canal LN+.

Lo concreto es que con las recientes medidas anunciadas el Gobierno se comprometió a dejar de expandir su base monetaria, como parte de la política elegida para reducir la inflación.

La estrategia de Luis Caputo para lograr la "emisión cero"

Por ese motivo para cerrar la llamada tercera canilla el Gobierno autorizó la emisión de una Letra Fiscal de Liquidez (LeFi) a un año, por un valor nominal de hasta 20 billones de pesos o unos 21.650 millones de dólares al tipo de cambio oficial), la cual capitalizará interés diario con negociación entre el BCRA y las entidades financieras, y fijará la tasa de referencia de Argentina a partir del 22 de julio.

Por otra parte el Gobierno anunció que esterilizará toda la emisión de pesos proveniente de las compras de reservas, mediante ventas al CCL y -de esta manera- eliminará toda fuente de emisión de nuevos pesos.

Pese a las dudas del mercado, Caputo insiste en lograr que la inflación y la devaluación coincidan en el 2% mensual.

Pero mientras el Gobierno se focaliza en los pesos, la atención del mercado está en los dólares. La interpretación del anuncio fue que el objetivo es primordialmente reducir la brecha cambiaria, a costa de sacrificar la acumulación de reservas internacionales brutas y netas del BCRA.

"En el corto plazo, la medida anunciada es en efecto una profundización del ajuste monetario porque garantiza la eliminación de toda fuente de creación de nuevos pesos y mantiene fija la base monetaria amplia (que incluye la base monetaria tradicional y ahora los depósitos del Tesoro en el BCRA, que con anterioridad eran pases). En el mediano plazo, esto podría ir relajándose en la medida en que los bancos cancelen LEFIs tomando los pesos del tesoro depositados en el BCRA y volcándolos a la economía para abastecer la demanda de base monetaria", explicó a iProfesional el economista Hector Rubini director de la USAL.

La interpretación del mercado fue que esta última medida es de carácter principalmente cambiario y que su objetivo es reducir la brecha, pero acarrea una inconsistencia fundamental: el éxito de la medida retroalimenta sus efectos negativos, porque el porcentaje de ventas es inversamente proporcional al nivel de brecha.

El último informe de Invertir en Bolsa (IEB) señala que "con la estacionalidad del segundo semestre en contra, la intervención potencial por los nuevos flujos en el tercer trimestre podría no ser significativa, pero el oGbierno aclaró que no sólo se esterilizarán los nuevos flujos sino toda la emisión por este concepto desde mayo, lo que implicaría una salida de unos 1.900 millones de dólares que el Banco Central realmente no posee: las reservas netas se encuentran con saldo negativo por debajo de los 2,000 millones y esta venta duplicaría el rojo".

Caputo aclaró que es la Base Monetaria Ampliada la que quedaría constante. Esto se desprende también de una presentación del BCRA, que hizo su vicepresidente, Vladimir Werning en Nueva York, donde el nivel de equilibrio del mercado de dinero estaría en torno a 9% del PBI y que el Tesoro funcionará como "almacén" de liquidez", ante una remonetización futura. En dicha presentación Werning adelantó que la inflación minorista de julio sería del 3,7 % y en el BCRA perdería unos 3.000 millones de dólares de sus reservas en este segundo semestre.

Por el lado fiscal, luego de adelantarse la posibilidad de registrar déficit en junio, el ministerio de Economía confirmó que no sólo no hubo déficit el mes pasado, sino que se registró superávit financiero. El Gobierno anotó seis meses consecutivos con superávit financiero por primera vez desde 2008, llevando el acumulado del año a $6,9 billones de superávit primario y $2,6 billones de superávit financiero, o 1,1% y 0,4% del PBI respectivamente.

En este escenario, la base monetaria ampliada quedaría constante y el nivel de la misma equivaldría a 9,1% del PBI, el cual coincide con el registrado a fines de abril.

La determinación de dicho nivel es porque la autoridad monetaria estima que, en la medida que pueda conducir a la economía a una situación de normalidad, la demanda de dinero estaría en un nivel de 8 a 9%. Por lo tanto, en dicho nivel se podría equilibrar el mercado de dinero, situación que se alcanzaría recién al llegar a la Fase 3 del programa que finalizaría en la libre elección de monedas que antes de las elecciones del año pasado se denominaba dolarizacion.

Por otro lado, este mes se publicaron dos datos relevantes con relación a la inflación: el IPC, y el IPIM. El nivel general de precios minoristas creció un 4,6% en junio, y el de precios mayoristas 2,7%, lo que implica pasar de una inflación anualizada del 17.000 por ciento en diciembre, a una del 40% anual, si consideramos el valor de junio.

A esto hay que sumarle el dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de mayo. Este indicador mostró que luego de 12 meses consecutivos de caída hubo una suba del 2,3% con respecto a mayo del año pasado y del 1,6 % en relación a abril de este año. El dato estaría indicando que la actividad económica se estaría empezando a recuperar a partir de la actividad en el sector agropecuario que creció un 100 por ciento con respecto a mayo del año pasado.