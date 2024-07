El dólar blue se vende este miércoles con una suba de diez pesos, a $1.455 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.337, mientras que el dólar MEP opera en $1.325.

El gobierno argentino anunció el cierre de una de las vías de emisión de dinero: las compras del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el Mercado Único Libre y Cambios (MULC). Esta medida busca moderar la expansión de la base monetaria y reducir la brecha entre el tipo de cambio CCL (Contado Con Liqui) y el dólar mayorista.

De acuerdo con expertos, la nueva medida de política monetaria del BCRA es un paso en la dirección correcta para abordar la brecha cambiaria y reducir el riesgo de una fuerte depreciación del peso una vez levantado el cepo. Sin embargo, la eficacia de la medida dependerá de la capacidad del BCRA para mantener la credibilidad y la confianza del mercado.

La decisión de la autoridad monetaria de vender dólares en el CCL es una señal de que está dispuesto a tomar medidas para reducir la brecha cambiaria. El costo de la intervención del BCRA es una menor acumulación de reservas. Esto podría dificultar al BCRA la defensa del peso en el futuro. Sin embargo, la autoridad monetaria considera que los beneficios de reducir la brecha cambiaria superan los costes.

Para los analistas, no se descarta una subida de tipos para seguir reduciendo la brecha, ya que ayudaría a hacer más atractivos los activos denominados en pesos y a reducir la demanda de dólares. Sin embargo, una subida de tipos también podría ralentizar el crecimiento económico.

Por esta razón, señalaron que la nueva medida de política monetaria del BCRA es un paso positivo, pero no está exenta de riesgos. La eficacia de la medida dependerá de la capacidad del BCRA para mantener la credibilidad y la confianza del mercado.

Cuáles son los desafíos en la nueva estrategia cambiaria de Caputo que preocupan al mercado

La sintonía fina de la política monetaria

En línea con la segunda etapa del plan del gobierno para salir del cepo, las autoridades económicas anunciaron el cierre de otra canilla de emisión: las compras del BCRA en el MULC. En este sentido, desde GMA Capital indicaron que la entidad monetaria venderá dólares al Contado con Liqui para compensar la expansión de pesos producto de las compras de dólares en el mercado oficial.

Y aclararon que, en principio, no dejará de acumular divisas, dado que existe una brecha entre el tipo de cambio CCL y el A3500, para que la entidad monetaria esterilice los pesos emitidos, deberá usar menos dólares que los efectivamente comprados en el MULC. Si la brecha fuera del 40%, el Central se quedaría (posterior a la compensación en el CCL) con el 30% de lo comprado.

"La nueva regla monetaria no sólo funciona para moderar la expansión de la base monetaria, sino que también busca reducir de "arriba hacia abajo" la brecha. Sin embargo, "no existen almuerzos gratis". El costo de la intervención es evidente: una menor acumulación de reservas", alertaron.

Al respecto, señalaron que ofrecer dólares en el mercado paralelo no era la única alternativa para "secar la plaza de los pesos". Un ejemplo sería que el Tesoro realice más recompras de títulos públicos en cartera del BCRA (como ya ha hecho en otras ocasiones). Sin embargo, el costo de la esterilización hubiese recaído en el Tesoro, quien pasará a hacerse cargo del pago de intereses de las LeFi (nuevo instrumento que remplazará los pases).

¿Viene una suba de tasa para profundizar la compresión de la brecha?

De acuerdo con Portfolio Personal Inversiones, el movimiento errático del CCL sumado a la discrecionalidad de la regla de intervención siembran dudas acerca de la magnitud de la intervención del BCRA. En un contexto en el que las reservas netas se ubican en -u$s6.130 millones y que el Central retomó su racha vendedora en el MULC, señalaron que "tiene sentido" que el mercado comience a cuestionar la credibilidad de los anuncios por más que para el presidente un stock positivo no sea condición necesaria para levantar el cepo.

"En otras palabras, el mercado podría estar diciendo que el nivel de reservas netas es relevante pensando en una unificación, o, aún más, si el Cepo va a mantenerse. Con respecto a la performance del BCRA en el mercado oficial, recordamos que vendió u$s62 millones el jueves y u$s110 millones el viernes, los mayores rojos desde fines de junio, aunque no descartamos que se deba al acceso de corporativos al MULC para el pago de Ons", indicaron.

Si el BCRA vende demasiados dólares, podría dar una señal de debilidad al mercado, al utilizar reservas para controlar la brecha cambiaria

Para el bróker, los anuncios del fin de semana anterior fueron efectivos para contener la brecha inicialmente, pero perdieron efecto a partir del miércoles. Ante el bajo stocks de reservas y el regreso de las ventas en el MULC, se volvió menos creíble que el BCRA cumpla la amenaza de absorber $2,5 billones mediante venta de divisas en CCL/MEP.

"En este contexto, no nos sorprendería que el equipo económico saque un nuevo as bajo la manga para tratar de mantener a raya a la brecha. No descartamos que el lanzamiento de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI) venga aparejado de una suba de la tasa de política monetaria, aunque el mercado no tiene esto en precios. Recordamos que, a partir de hoy, el BCRA cancelará los Pases Pasivos (stock de $11,28 billones al 18/07) y comenzará a ofrecer este nuevo instrumento del Tesoro a los bancos", concluyeron.

Reducción de la brecha

De acuerdo con GMA, el mercado mostró una rápida reacción ante los anuncios del nuevo esquema monetario. El CCL bajó más de $ 100 en la primera jornada de la semana, sólo con la expectativa de intervención del BCRA. La noticia de una esterilización de $ 2,5 billones (casi u$s 2.000 millones a un tipo de cambio de $ 1.300) pondría fuerte presión sobre el nivel de la divisa, en un mercado con un volumen cercano a u$s 75 millones diarios.

Si bien el martes pasado continuó la caída del CCL, este pareció encontrar un nivel más estable cercano a $ 1.300 durante la semana. Y detallaron que "es posible" que en estos valores ya se haya encontrado oferta del BCRA bajo el nuevo esquema de esterilización. El elevado volumen en bonos como el AL30 en la bolsa local son indicios de que la intervención en el mercado de cambios es un hecho.

"Una reducción sustancial de la brecha frente al tipo de cambio importador podría traer cierta tranquilidad sobre las consecuencias de una salida del cepo. La posibilidad de un salto abrupto del tipo de cambio tras el levantamiento de los controles se reduciría, por lo que la actividad y los precios no se verían tan fuertemente afectados", indicaron.

Por su parte, advirtieron que las restricciones cruzadas y el andamiaje del cepo que se extiende hasta el mercado financiero plantean la duda de que el CCL sea el "techo" del tipo de cambio oficial en un contexto con una cuenta capital más abierta. Más aún, si en el momento de salida se cuenta con menos dólares en las reservas por haber sido utilizados para bajar la brecha, el salto inicial puede ser mayor.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1455 para la venta y a $1425 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.337, mientras que el dólar MEP opera en $1.325.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $946.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $929.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.513,60.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera:

• Blue: 56%

• CCL: 44%

• MEP: 43%