Dólar, plazo fijo, acciones y más: las 5 claves de la semana para saber en qué invertir

Desde "Las claves de la semana" intentaremos acercar los datos a tener en cuenta en la semana que comienza, en pocas líneas y de forma concreta las principales variables que afectan al inversor. Lo que el mercado observa y espera para los próximos 5 días.

1- Dólar

BANCO NACIÓN $950.00 +0.58% semanal

BLUE $1.435 -0.69% semanal

MEP $1.323.17 -0.64% semanal

CCL $1.320.07 -1.79% semanal

Brecha con el dólar oficial

BLUE 51%

MEP 39%

CCL 39%

Segunda semana consecutiva que el gobierno logra baja en los dólares mediante la intervención. El costo es la caída en las reservas en un semestre que generalmente por motivos estacionales no acumula dólares.

La capacidad del Gobierno de intervenir es limitada, y la misma no cambiará la tendencia de fondo del dólar, los inversores que quieren dolarizar aprovechan estos mejores valores para hacerlos.

2 - Tasas

Plazo fijo tradicional 2.80%/3.00% TEM

Plazo fijo UVA: 4.6% hasta mediados de agosto y 4.8% estimado para los 30 días posteriores según las estimaciones de inflación el último REM (Relevamiento de expectativas del mercado)

Se concretó el traslado de pasivos remunerados (PASES) a letras del tesoro con Lefis, si bien no hubo suba de tasas por parte del BCRA como las Lefis no tributan ingresos brutos se produjo una mejora en la tasa efectiva que reciben los bancos, hasta ahora esa no ha sido trasladada a los depósitos a plazo fijo.

Si bien hay señales de desaceleración inflacionaria la misma no llega a los niveles de tasa que se obtienen en el mercado, los depositantes siguen perdiendo poder adquisitivo por sus plazos fijos.

3 - Acciones

S&P Merval 1.542.021,75 -1.72% semanal

Merval en u$s 1.169.93 -0.93% semanal

S&P 500 5.459,10 -0.83% semanal

Mercado local: Fue otra semana donde la tendencia negativa se mantuvo. El mercado, que ha tenido un importante rally alcista, no encuentra nuevos drivers para retomar ese sendero.

La señal para mejorar el rendimiento de las acciones debería venir de la economía real. Es fundamental ver que se haya encontrado el piso de la recesión, hasta ahora los datos son mixtos, muchos influenciados por el campo que en su comparación con un 2023 de sequía arroja incrementos muy importantes.

Mercado americano: Si bien la semana vuelve a mostrar una baja, los datos económicos conocidos el viernes lograron que al finalizar la semana se recorte la pérdida. Biden entra en la tapa final de su mandato con una economía en crecimiento y baja inflación lo que abre las puertas a la baja de tasas que tanto se hizo esperar. Eso sin dudas debería dar un nuevo impulso al mercado americano.

4 - Bonos

Riesgo país 1.562 -62pb

Bonos en dólares: Leve rebote en los bonos al final de la semana pero sin lograr perforar los 1562 puntos del riesgo país.

El mercado se focaliza más en lo que sucede con las reservas que en lo dicho por el gobierno. Este último ha dado todas las señales posibles sobre el paga del próximo vencimiento de deuda, aún faltan 6 meses, pero el mercado sigue preocupado y los precios de los bonos así lo reflejan.

El gobierno buscará ganar confianza a fuerza de cumplir con los compromisos, la venta de dólares para contener la brecha y los abultados compromisos del 2025 lo ponen a prueba.

Bonos en pesos: Señales de desaceleración inflacionaria siguen golpeando a los bonos cer, como es de esperarse, pero ya con rendimientos de inflación más 8%/9% deberían ser considerados con mayor atención.

La contraparte son las Lecaps que muestran mayor estabilidad con tasas de 4.7% TEM, de la misma manera que la desaceleración inflacionaria reduce el atractivo de los bonos CER también genera incentivos de colocarse en estos títulos.

5 - Compra ventas de dólares

Se comienza a notar el cambio en la dinámica de acumulación de reservas por parte del BCRA. La tendencia que comenzó en junio se profundiza en julio.

En este contexto el BCRA decide vender dólares para intervenir en el tipo de cambio paralelo lo que demuestra el malestar de los tenedores de bonos argentinos y por consiguiente su cotización. Cuánto tiempo más podrá el gobierno sostener esa posición es difícil saberlo, pero por el saldo del mercado de cambios parece que no será mucho.

El segundo semestre es más exigente en esta materia, por la estacionalidad de las exportaciones argentinas el mayor ingreso se da en la primera parte del año, por eso algunas decisiones cambiarias son cuestionables.