Desde "Las claves de la semana" intentaremos acercar los datos a tener en cuenta en la semana que comienza, en pocas líneas y de forma concreta las principales variables que afectan al inversor. Lo que el mercado observa y espera para los próximos 5 días.

1- Dólar

BANCO NACIÓN $953.00 +0.32% semanal

BLUE $1.395 -2.79% semanal

MEP $1.334.04 -0.82% semanal

CCL $1.332.69 +0.95% semanal

Brecha con el dólar oficial

BLUE 46%

MEP 40%

CCL 40%

Los dólares financieros volvieron a retomar la tendencia alcista en especial en la segunda parte de la semana.

El Ministro de Economía en reunión con agentes de bolsa volvió a repetir que estos deberían ir al nivel de los $1.100 pero el mercado parece no pensar lo mismo.

Los dólares financieros no son de acceso libre, las empresas que operan con el dólar oficial no pueden acceder a ellos, además recibe la oferta del 20% de las exportaciones y ahora también intervención directa del BCRA. Esta intervención logró que en julio bajen un 4% pero no logrará modificar la tendencia de fondo.

Si el Gobierno propone la pulseada de saber si el mercado se quedará sin pesos antes que ellos sin dólares, terminará perdiendo.

2-Tasas

Plazo fijo tradicional 3.00%/3.20% TEM

Plazo fijo UVA: 4.6% hasta mediados de agosto y 4.8% estimado para los 30 días posteriores según las estimaciones de inflación el último REM (Relevamiento de expectativas del mercado)

Los bancos han modificado marginalmente al alza las tasas de plazo fijo y como cada banco puede determinar libremente las tasas podemos encontrar entre los de primera línea tasas del 37% TNA Banco Nación, 36% TNA Banco Macro o 35% TNA en el Banco Provincia. En entidades más pequeñas como Banco Bica 40% TNA, Banco Meridian 39% TNA y Banco CMF 38.25% TNA, entre otras.

Las mediciones de inflación anticipan una tasa cercana al 4% en el mes de julio por lo que, a pesar de la desaceleración, sigue por arriba del plazo fijo tradicional.

3-Acciones

S&P Merval 1.433.349,89 -7.05% semanal

Merval en u$s 1.084,57 -7.30% semanal

S&P 500 5.346,56 -2.06% semanal

Mercado local: Se profundiza la caída tanto en moneda nacional como en su variante dolarizada. Si bien la baja del viernes vino impulsada por el mercado externo, lo cierto es que localmente no generamos los fundamentals para poder diferenciarnos o defender nuestras cotizaciones. El merval sube 54% en el año, lo que realmente es una caída en términos reales. Los activos locales no encuentran demanda y si a eso se le suma una toma de ganancias a nivel internacional la tendencia a la baja puede sostenerse aún más.

Mercado americano: La corrección del mercado americano llegó sin dudas, esta baja la lidera el sector tecnológico que también fue el de mayor crecimiento en el año. Si bien la Reserva Federal mantuvo la tasa sin variaciones dejó abierta la puerta para una corrección en la próxima reunión. Pero el dato de solicitudes de desempleo del viernes no estuvo en línea a lo esperado y eso vuelve a generar señales que el mercado no toma bien.

Desde el análisis técnico el S&P 500 debería rebotar desde estos niveles para poder dar por terminada la etapa de corrección y volver a niveles de los 5500 puntos para retomar el canal alcista que venía desarrollando.

4- Bonos

Riesgo país 1.612 +50 pb

Bonos en dólares: Como viene sucediendo hace tiempo, una vez más, una noticia positiva fue oportunidad de venta y no el reinicio de la tendencia alcista que perdió ya hace unos meses. Con un riesgo país en el orden de los 1.600 puntos Argentina se encuentra lejos de poder volver al mercado voluntario de crédito para cancelar los vencimientos del próximo año. Ante esto el Ministro de Economía dice que se buscará un repo para conseguir los fondos faltantes, demostrando una y otra vez la voluntad de pago de la presente administración. El mercado no duda de ella, pero no parece ser suficiente para contener las cotizaciones cuando ve que además las reservas siguen cayendo.

El mercado necesita algo más que anuncios y buenas intenciones.

Bonos en pesos: El mercado ha ido desarmando posiciones en bonos CER frente a una inflación que da señales de desaceleración. Aún así instrumentos de corto plazo como el T2X5 con vencimiento febrero del año que viene y una tir de inflación +12 puntos luce más que razonable frente a opciones de similar vencimiento.

5- Base monetaria ampliada vs CCL

El gobierno limpió el balance del BCRA, pero el exceso de pesos no desapareció simplemente cambió de cuenta donde se registra. De esta manera hoy para ver la cantidad de pesos que puede presionar sobre el dólar incorporamos al cálculo tanto las Lefis que reemplazaron a los Pases, como el saldo del Tesoro depositado en el BCRA.

De esta forma vemos que el stock de pesos ha dejado de subir pero se mantiene en el orden de un dólar CCL en $1.400.