En un contexto económico donde los precios suben constantemente, realizar compras inteligentes en el supermercado se ha convertido en una habilidad esencial para quienes desean estirar su presupuesto. Aunque las promociones bancarias y los descuentos en ciertos días del mes pueden ayudar, existen varias estrategias que, cuando se aplican correctamente, permiten un pequeño ahorro.

Sin embargo, con una inflación acumulada de 263,4% en los últimos doce meses, la situación se agrava para los bolsillos de los argentinos que ven cómo la misma erosiona su poder adquisitivo en las compras del día día. En ese contexto, surgen herramientas que buscan llevar un alivio a los consumidores proponiendo distintas alternativas para que los pesos rindan.

Aplicaciones para anotar gastos, plataformas que comparan precios y los influencers del ahorro que anuncian las ofertas de los supermercados, son solo algunas estrategias de los consumidores para ahorrar a fin de mes.

Planificación en las compras del supermercado: la clave del ahorro

Una de las primeras reglas para hacer compras inteligentes es la planificación. Antes de ir al supermercado, es fundamental hacer una lista de lo que realmente necesitas. Este simple paso te ayudará a evitar compras impulsivas, que suelen ser las que más impactan en el bolsillo. Según la influencer Lara López Calvo, reconocida por sus consejos financieros en redes sociales, un error común es ir al supermercado sin un plan y dejarse llevar por las ofertas del momento, que no siempre son necesarias.

López Calvo sugiere realizar una revisión exhaustiva de la despensa y el refrigerador antes de salir de compras. De esta manera, podés identificar qué productos realmente necesitas reponer y cuáles puedes evitar comprar en esta ocasión. Además, planificar las comidas de la semana te permite comprar únicamente los ingredientes necesarios, evitando así el desperdicio de alimentos y dinero.

Ahorro: Aprovechar las promociones y descuentos

Las promociones bancarias y los descuentos que ofrecen los supermercados en ciertos días de la semana son una excelente manera de ahorrar, pero es importante utilizarlos de manera estratégica. Lara López Calvo aconseja estar al tanto de los días específicos en los que tu supermercado de confianza ofrece mayores descuentos, y planificar tus compras en función de ellos.

Por ejemplo, si sabes que los lunes hay un 20% de descuento en productos de limpieza, es recomendable esperar a ese día para hacer la compra de esos artículos. Del mismo modo, si las frutas y verduras están en oferta los miércoles, planifica tus comidas en función de lo que puedes conseguir a menor precio ese día.

Además, muchos supermercados ofrecen programas de fidelización que pueden resultar muy beneficiosos. Estos programas suelen ofrecer descuentos adicionales o promociones exclusivas para miembros. Suscribirse en estos y utilizarlos regularmente puede sumar un ahorro significativo a lo largo del mes.

Comparar precios y marcas en el supermercado

Una de las recomendaciones más eficaces de López Calvo es comparar precios y marcas. En muchas ocasiones, los productos de marca propia del supermercado son de calidad similar a las marcas más conocidas, pero a un precio considerablemente menor. Probar estas alternativas puede resultar en un ahorro considerable sin sacrificar la calidad.

Comparar precios no solo se refiere a las marcas, sino también a las cantidades. Es importante verificar si realmente estás obteniendo una mejor oferta al comprar productos en tamaño familiar o por unidad. En algunos casos, el precio por kilo o por litro de un producto en presentación grande puede no ser tan ventajoso como parece.

Además, la influencer sugiere utilizar aplicaciones o sitios web que comparan precios entre distintos supermercados. Estas herramientas pueden ser muy útiles para identificar dónde se encuentra la mejor oferta para los productos que necesitas, y planificar tu compra en función de ello. Algunas de ellas son: Ahí-tá! y Ratoneando.

Evitar las compras impulsivas para ahorrar más

Los supermercados están diseñados para tentar a los consumidores con productos no planificados, desde los snacks en la caja registradora hasta las promociones llamativas en las góndolas. Una de las recomendaciones más importantes de López Calvo es evitar las compras impulsivas. Estas compras también llamadas "gastos hormiga" suelen estar motivadas por el hambre o el deseo del momento, y rara vez son necesarias.

Para evitar caer en esta trampa, es mejor comer algo antes de ir al supermercado. Hacer la compra con hambre aumenta la probabilidad de comprar productos que no están en la lista y que no son necesarios. Además, recomienda ceñirse estrictamente a la lista de compras que has preparado con antelación.

Aprovechar la compra en volumen de productos no perecederos

Otro consejo para ahorrar en el supermercado es aprovechar la compra en volumen de productos no perecederos cuando están en oferta. Artículos como papel higiénico, detergente, pasta y arroz, entre otros, suelen tener una larga vida útil y pueden ser almacenados sin problema. Comprar estos productos en grandes cantidades cuando están en promoción puede generar un ahorro importante a largo plazo.

Sin embargo, no se debe exagerar con esta estrategia. Comprar en exceso puede llevar a gastar más de lo necesario en el corto plazo, además de ocupar espacio valioso en el hogar. Lo ideal es encontrar un equilibrio entre aprovechar las ofertas y no gastar más de lo que se tenía planeado.

Hacer compras inteligentes en el supermercado no es solo una cuestión de aprovechar promociones y descuentos, sino de adoptar una mentalidad estratégica que abarque desde la planificación hasta la ejecución de la compra. Siguiendo estos consejos de planificación, comparación y evitando las compras impulsivas, es posible maximizar el ahorro y optimizar el presupuesto familiar. En tiempos de incertidumbre económica, cada pequeño ahorro cuenta, y hacer compras de manera inteligente puede marcar una gran diferencia en las finanzas personales.