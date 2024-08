La conclusión del mercado es que agosto fue un mes calmo en el precio del dólar libre y de recuperación de varios de los instrumentos bursátiles, como acciones y bonos, por lo que ahora los analistas recomiendan invertir en determinados activos que lucen atractivos para ingresar. Sobre todo, se considera que el flujo de fondos generados por el blanqueo y una recategorización internacional pueden ayudar a que haya un nuevo incremento en las cotizaciones.

El principal índice de acciones de empresas líderes, el Merval, cerró el mes con un incremento acumulado de alrededor del 9%, con algunos papeles que llegaron a avanzar hasta 20% en el mes, como fue el caso de Grupo Galicia. Incluso, también avanzó en un nivel similar en todo agosto, pero en dólares, en Wall Street, junto a Mercado Libre.

En cuanto a los títulos públicos, se considera que fue un mes positivo para los bonos con vencimiento más extenso en dólares, para los que ajustan por inflación (CER) y para los Bopreales, que son los bonos emitidos por el Banco Central para cubrir deudas empresariales con el exterior.

"Fue un muy buen mes para bonos CER, donde llegaron a escalar hasta 12% en el mes, como fue el caso el del Tesoro nacional con vencimiento a noviembre de 2026 (TX26)", destaca a iProfesional José Bano, analista de mercados.

Por su parte, Guido Nigra, analista de Balanz, agrega: "En cuanto a los bonos soberanos, las legislaciones nacionales y de Nueva York terminaron en terreno positivo, destacándose el Bonar 2038. Por otro lado, los Bopreales experimentaron un notable aumento en su cotización y una compresión en sus tasas. El mercado ve con gran interés este segmento de bonos, que ofrece vencimientos cortos y atractivos rendimientos".

Qué pasó con las inversiones en agosto

Ahora bien, el balance positivo que tuvieron las acciones y los bonos argentinos ocurrió en un mercado bursátil que tuvo sus vaivenes en todo agosto, donde noticias internacionales, como el desplome de la Bolsa de Tokio (Japón) a inicios de mes, y ruidos políticos nacionales generaron la atención de los ahorristas.

Igualmente, una de las principales variables que influyeron de manera positiva es la estabilidad que tuvo el precio del dólar libre, gracias a que el Banco Central terminó con un saldo comprador de reservas en todo el mes. Además, el Gobierno espera en ingreso de divisas por el blanqueo de capitales.

"Agosto se caracterizó por la estabilidad en el mercado financiero, con los dólares MEP y contado con liquidación cerrando prácticamente sin cambios respecto al inicio del mes, gracias a las intervenciones del BCRA en el mercado local. Además, el Banco Central logró acumular un saldo comprador de divisas", resume Nigra.

Y completa: "En cuanto al mercado accionario local, las acciones mostraron sólidos resultados y mantuvieron su tendencia alcista. En este contexto, destacaron los bancos, con Grupo Galicia liderando, y las energéticas, con Pampa Energía encabezando el crecimiento mensual".

En tanto, Rocco Abalsamo, analista de PPi, completa: "El blanqueo es un tema que tiene al mercado pendiente. Los analistas más conservadores estiman una entrada de dólares de entre u$s20.000 millones y u$s25.000 millones, mientras que los más optimistas apuntan hasta los u$s40.000 millones".

Para aclarar que el interés del mundo inversor se basa en la capacidad del blanqueo de traer nuevos flujos al mercado de capitales y potenciar así las inversiones en activos locales, como bonos, acciones, fondos comunes de inversión (FCIs), entre otros.

"Agosto fue un mes muy positivo en el mercado y esto nos hace preguntarnos si estos buenos resultados fueron verdaderamente por una mejoría en las expectativas o si fue lisa y llanamente un tema de nuevos flujos que comienzan a aparecer", advierte Abalsamo.

En qué acciones y bonos invertir en septiembre

Al momento de las recomendaciones de inversiones para septiembre, los analistas consultados por iProfesional se mantienen conservadores ante la volatilidad que hubo en los últimos meses. Aunque reiteran que el flujo de capitales del blanqueo y la posibilidad que Argentina sea considerada un "Mercado Emergente" el año que viene, pueden ser suficientes impulsos para los activos nacionales.

"Permanecemos firmes en las acciones de Vista y BBVA (BBAR) para los sectores energético y financiero, respectivamente, destacando que analistas proyectan un precio de u$s65 para Vista", recomienda Abalsamo.

En cuanto a renta fija, para este experto resulta "interesante" la inversión en el Global al año 2035 (GD35) y Bopreal serie 3, con una tasa de retorno (TIR) del 21,8% para un bono emitido por el Banco Central y con "un vencimiento dentro del período del oficialismo, otorgando una relación retorno-riesgo muy atractiva".

Por parte de Bano, recomienda los bonos hard dólar y los Bopreales ya que "me gustan, y mucho, porque son papeles que están en un valor lejos de lo que valían cuando el riesgo país estaba en 1.150 puntos, que fue el mínimo que tocó a inicio de abril pasado. Y desde entonces hasta ahora no paramos de tener superávit fiscal, primario y casi todos los meses superávit financiero. Por lo que el sector público está derecho", destaca.

También subraya que se "castigaron mucho a esos bonos" cuando el BCRA dejó de comprar reservas los meses anteriores, pero ahora que volvió a comprar reservas se recuperaron estos títulos.

En este sentido, recomienda el Bopreal al año 2026 (BPY26) con tasa de 21% en dólares, ya que es un "bono corto que el año que viene empieza a pagar dividendos de forma trimestral y le queda un año y medio de vida".

En cuanto a los bonos en dólares (hard dólar), para este analista tienen "mayor perspectiva de tasa, en especial, el Global al 2030 (GD30)".

Y concluye Bano: "En cambio, si se ve una perspectiva de mayor acomodamiento del riesgo país, se puede ir con los más agresivos como el Global que caduca en 2035 (GD35), que tiene un potencial de crecimiento de suba de 25% a 30% en dólares si el riesgo país llega a acomodarse en torno a los 1.200 puntos debido a que ahí hay mucho para ganar".

En la misma línea, Nigra suma: "Hay grandes expectativas de un blanqueo exitoso, lo que impulsaría significativamente las cotizaciones de los activos disponibles para operar, como los bonos soberanos, Bopreales y corporativos".

Así, para perfiles más agresivos y optimistas sobre la coyuntura Argentina, afirma: "Mantenemos posiciones en bonos soberanos en dólares como el emitido al 2038 (AE38) y el Global al 2041 (GD41), ambos con gran potencial de revalorización si el país converge a niveles de TIR regionales en torno del 10% a 12%", resalta Nigra.

Finalmente, en cuanto a las acciones argentinas, Bano se muestra "cauto" debido a que sostiene que todo dependerá si Argentina pasa a ser, o no, "Mercado Emergente" el año que viene, hecho que "puede traer algo de flujo de capitales, que para nuestro mercado chico puede generar subas de precios de los activos. Pero no están subiendo las cotizaciones por fundamentals, porque los ratios ya no son tan buenos".

En este marco, Bano recomienda las acciones que "ya me gustaban, donde se encontraban Galicia, Pampa Energía e YPF, que si además se entra a ser "Mercado Emergente", estas empresas, por ser más grandes, "ponderarían más en los índices y subirían más de precio. Pero igual sería cauto".-