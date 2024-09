Sin la brújula de Wall Street por feriado, el Merval extiende su buen momento

La renta variable acumula nuevas subas, en una rueda sin operaciones en los principales índices bursátiles del New York Stock Exchange

La bolsa porteña avanza un 1,2%, impulsada por las acciones del sector bancario y energético, en una sesión sin la brújula de Wall Street por el feriado por el día del trabajador en los Estados Unidos.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York se negocian con tendencia negativa a lo largo de la curva de hasta 0,3%, liderado por el Global 30, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER marcan aumentos de hasta 0,5%, encabezados por el TX26.

A nivel local, el Gobierno confirmó vía decreto que veta el proyecto sancionado en el Congreso correspondiente a la fórmula de ajuste previsional impulsada por la oposición. Además, a través de otro decreto, dispuso un nuevo bono de hasta $70 mil pesos para jubilados. Se espera ahora por la reacción de la oposición, con varios representantes apuntando en los días previos a que insistirían con el proyecto sancionado, para lo cual necesitan de 2/3 de los votos en ambas Cámaras.

En tanto, se oficializó también que la alícuota del Impuesto PAIS para importaciones de bienes y fletes se reduce a 7,5% desde el 17,5% al que la había llevado el gobierno al momento de asumir.

De acuerdo con el decreto, "la presente medida comenzará a regir el día de su publicación en el Boletín Oficial, surtiendo efectos para las operaciones de compra de billetes y divisas en moneda extranjera efectuadas desde el día siguiente a esa fecha".

El mercado festeja, pero los riesgos aumentan

Desde el bróker Cohen señalaron que los activos argentinos tuvieron una excelente semana y un gran agosto. Pese a la fragilidad que vemos en el frente externo, resiliencia de la inflación y debilidad política con gran revés en el Congreso, los bonos y acciones tuvieron un fuerte repunte mientras que la brecha cambiaria se mantuvo estable.

"¿Qué los impulsa? Disciplina fiscal independiente del Congreso, expectativa de corto plazo por el blanqueo de capitales, valuaciones atractivas y que, a pesar de no dar señales de apertura de cepo, los inversores creen que el Tesoro tendrá los dólares para pagar los próximos vencimientos de deuda en enero –whatever it takes-", explicaron.

Para la sociedad de bolsa, no será un camino fácil, dado que en el medio vence el acuerdo con el FMI y la dinámica de las reservas internacionales sería muy negativa en los próximos tres meses por lo que esperamos que las presiones aumenten y la ansiedad por la salida del cepo vuelva al centro de la escena.

"La clave de esta semana será la evolución de la brecha cambiaria ante la baja del impuesto PAIS así como el impacto en las reservas internacionales dado el aumento esperado de importaciones. En el frente político, el presidente confirma el veto total al cambio de movilidad jubilatoria por lo que ahora la clave pasa por si logra que el Congreso no alcance los dos tercios necesarios para bloquear el veto –necesita 86 diputados y por ahora no llega a 75–", señalaron.

Balance cambiario de julio

Desde Balanz indicaron que el balance cambiario de julio registró un déficit de u$s1668 millones, resultado estuvo explicado por las salidas netas en las cuentas de "Ingreso Primario" y "Servicios" por u$s 1670 millones y u$s 566 millones, respectivamente. La cuenta de "Bienes" tuvo un superávit de u$s 551 millones.

"Las reservas internacionales disminuyeron en u$s 2.620 millones, finalizando el mes en u$s 26.402 millones, debido principalmente a los pagos de capital e intereses de títulos públicos y al Fondo Monetario Internacional. Les dejamos aquí el informe completo del BCRA", detallaron.

Para el analista Sergio Rodríguez, la superposición de los esquemas de importación generará una fuerte presión sobre el acceso a divisas en los próximos meses. El Banco Central advierte de un posible incremento de hasta el 150% en la demanda de divisas para pagos de importaciones en noviembre.

"Sin embargo, esta situación podría ser menos aguda debido a que muchas empresas han postergado sus operaciones para aprovechar la reciente baja del impuesto PAÍS. Al pagar el grueso del impuesto al momento de la nacionalización, las empresas han podido esperar hasta este mes para realizar sus importaciones, lo que podría suavizar el impacto en el corto plazo.", indicó.

Qué pasa en los mercados del mundo

Sin actividad en los principales índices de Wall Street por el feriado por el "Labor Day", después de un mes de altibajos en la acción del mercado, el S&P 500 registró su cuarto mes consecutivo de ganancias para terminar agosto.

Durante agosto, el S&P 500 sumó casi un 2,3%, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones sumó casi un 1,8% y se sitúa en un máximo histórico. Mientras tanto, el Nasdaq Composite sumó más del 0,6%.

Los mercados estadounidenses estarán atentos al informe de empleo de agosto, que se publicará el viernes, encabezará las publicaciones económicas de la semana que viene, ya que los inversores esperan ver si las señales de desaceleración en el informe de empleo de julio fueron exageradas o una advertencia temprana de una desaceleración más amplia.

En el frente económico, en julio, la economía estadounidense agregó 114.000 empleos, muy por debajo de las estimaciones, mientras que la tasa de desempleo alcanzó el 4,3%, su nivel más alto en casi tres años. El informe avivó los temores de recesión a medida que crecían las preocupaciones sobre un mercado laboral debilitado.

Wall Street

Sin actividad por feriado

Merval

El Merval marca una suba de 1,4%. En este contexto, los ascensos de las acciones líderes son registradas por Loma Negra (2,7%); Transener (2,3%); y Pampa Energía (5%).

ADRs

Sin actividad por feriado

Bonos

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York se negocian con tendencia negativa a lo largo de la curva de hasta 0,3%, liderado por el Global 30, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER marcan aumentos de hasta 0,5%, encabezados por el TX26.

Riesgo país

El riesgo país se ubica en torno a los 1.433 puntos básicos.