El Gobierno bajó el Impuesto PAIS para los importadores, volviendo del 17,5% al que había subido en diciembre a 7,5% para estas operaciones de comercio exterior en moneda extranjera, con lo que el ministro de Economía, Luis Caputo, espera que bajan precios de distintos productos en el mercado interno.

Qué dice el decreto que baja el Impuesto PAIS

Por el Decreto 777/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno beneficio a los importadores en el Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) por la compra de dólares.

La norma establece una reversión a la una baja de la alícuota que se aplica a estas operaciones de compra de billetes y divisas en moneda extranjera.

La alícuota se aplica a fletes y transporte de no residentes o servicios cuando son prestados en el exterior, y revierte a la baja de 17,5% a 7,5%.

Esta norma no se aplica a las siguientes mercaderías que tienen su propio régimen:

Medicamentos, relacionados canasta básica de alimentos y generación de energía.

Zonas Francas y Temporales (transformación posterior), sujeto a condiciones.

Para otros servicios prestados por profesionales en el exterior o por no residentes, y determinadas mercaderías, así como para la remesa de utilidades y dividendos, el decreto no introduce ningún cambio.

La vigencia de este Decreto, que disminuye la alícuota elevada en diciembre para las importaciones, entra en vigencia este mismo lunes.

Cómo impactará la baja del Impuesto PAIS en precios

Si bien el impacto puede no ser inmediato, es posible ver con el correr de las próximas semanas que productos importados o con componentes que se adquieren en el exterior comiencen a ajustar sus valores a la baja.

Según explican distintos analistas, el tipo de cambio que se utiliza para importar bienes bajará de $1.100 a $1.000 por dólar. Esto, como anticipó Caputo, tenderá a contener la inflación.

Los economistas consideran que no solo los productos importados tenderán a quedar más baratos. También disminuirán sus precios las mercaderías nacionales que compiten en el mercado local con esos artículos adquiridos en el exterior.

Es probable que el mayor impacto se vea en los productos tecnológicos o electrodomésticos, como podrían ser notebooks, celulares e incluso lavarropas, entre otros artículos.

Pero también podría reflejarse en algunos alimentos y productos de higiene y perfumería, por lo que ayudaría a quitarle presión al costo de vida: por ejemplo, artículos como el café, atún y cócteles de fruta enlatados, podrían bajar de precio debido a la medida del Gobierno.

Martín Kalos, director de EPyCA Consultores, señala: "Hablamos de la electrónica de consumo, bienes de capital que no se producen en el país. De marcas de producción nacional que compiten con productos importados. Hay marcas, desde fideos hasta autos, que importan en vez de producir en el país. No se puede decir que todos los autos y fideos son importados, pero hay algunos que sí lo son. Entonces, probablemente, se vean marcas que van a bajar sus precios o que al menos no subirán más en relación con su competencia".

En ese sentido, los analistas resaltan que la baja puede ser "transversal" y que debería reflejarse en distintos sectores. Aunque, señalan, que en los rubros de "electro y tecnología, como no tiene proceso de agregado de valor, la baja debería ser más clara". También incidirá, en este caso, la caída en las ventas.

De todos modos, los analistas opinan que la medida tiene riesgos asociados. Claudio Caprarulo, director en la consultora Analytica, afirma que "la decisión del Gobierno es arriesgada, ya que puede impulsar una mayor demanda de importaciones en un contexto donde sigue sin recomponer reservas internacionales, y reduce la recaudación, poniendo más presión sobre el ajuste fiscal".

Así, el Gobierno cumple la promesa a los importadores de la rebaja del Impuesto PAIS y se espera el impacto que la medida puede tener respecto de la baja de los precios en el mercado interno.