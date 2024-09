El dólar blue se vende este miércoles a $1.305 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.302; mientras que el dólar MEP opera en $1.287.

La compleja coyuntura económica argentina continúa generando incertidumbre y tensiones políticas. En las últimas semanas, el foco de atención se ha centrado en la evolución de las reservas internacionales, el impacto de las medidas fiscales y las presiones inflacionarias.

Según un análisis exhaustivo realizado por expertos del mercado, el gobierno argentino se encuentra en una encrucijada. Por un lado, busca consolidar su programa de estabilización económica y reducir la inflación, mientras que por otro, debe enfrentar el desafío de mantener un nivel adecuado de reservas internacionales en un contexto de creciente demanda de divisas por parte de importadores.

La reciente decisión de retrotraer la alícuota del Impuesto PAIS al 7,5% busca estimular las importaciones y aliviar las presiones sobre el tipo de cambio. Sin embargo, esta medida podría generar un aumento en la demanda de dólares y exacerbar las presiones sobre las reservas internacionales, que ya se encuentran en niveles bajos.

Los analistas consultados coinciden en que la superposición de los esquemas de importación y la postergación de operaciones por parte de las empresas podrían generar una fuerte presión sobre el acceso a divisas en los próximos meses. El Banco Central ha advertido sobre un posible incremento significativo en la demanda de dólares para pagos de importaciones.

A pesar de las dificultades, el gobierno argentino mantiene su compromiso con la consolidación fiscal y la reducción de la inflación. Sin embargo, la caída en la recaudación producto del recorte del Impuesto PAIS obligará al Ejecutivo a buscar nuevas fuentes de financiamiento o a implementar medidas de ajuste fiscal.

La confianza en el gobierno, medida a través de diversos índices, se ha mantenido relativamente estable hasta el momento. No obstante, la reciente tensión política generada por el debate sobre la fórmula jubilatoria y el veto presidencial podrían erosionar este apoyo en el futuro.

En conclusión, la situación económica argentina presenta un panorama complejo y desafiante. La combinación de presiones sobre las reservas internacionales, desafíos fiscales y la persistencia de la inflación plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del actual modelo económico. Será fundamental monitorear de cerca la evolución de estos indicadores y las decisiones políticas que se adopten en los próximos meses.

La política y las reservas, complicadas

De acuerdo con el bróker Grupo SBS, el ojo del mercado estuvo tanto en la arena política como en la económico-financiera. Con relación a lo primero, el PRO manifestó su apoyo al veto del presidente Javier Milei con relación a la fórmula jubilatoria impulsada por la oposición la semana anterior. En ese sentido, desde el gobierno aseguraron que el veto será total, por lo que aguardan a la reacción de la oposición, que puede insistir con el proyecto si logra reunir 2/3 de los votos en ambas Cámaras, por lo que, de insistir la oposición tras el veto, el resultado sería incierto.

Para los expertos, el gobierno busca evitar afrontar el costo fiscal de la medida (entre 0,69-1,25 puntos porcentuales del PBI, según la OPC), en un contexto en que finalmente anunció que, la alícuota del Impuesto PAIS para importaciones de bienes y fletes se retrotrae al 7,5% que estaba vigente al momento de asumir la actual administración.

"La medida está orientada en la dirección correcta dado que el Impuesto PAIS, que vencerá en diciembre de este año por ley, es uno más de los impuestos distorsivos de Argentina, que limita la normalización de las cuentas externas. Dicho esto, la medida podría traer consigo, pese a su correcta orientación, una mayor presión sobre el MULC dado que en agosto, estimamos que la demanda de importadores se con-trajo producto de la expectativa por la reducción de la alícuota en septiembre", indicaron.

Al respecto, los analistas observaron que desde agosto el acceso al MULC para importadores pasó a ser en dos cuotas de 50% (en lugar de las cuatro de 25% que dispuso el gobierno al asumir) por lo que la demanda de divisas podría incrementarse en un contexto de Reservas que siguen en terreno negativo.

Ya en julio, con la alícuota más alta y con una actividad económica que al segundo trimestre del año mostraba una caída (en julio habría rebotado), señalaron que las importaciones habían crecido tras 7 meses de contracción intermensual desestacionalizada, algo que creemos se da ante la importante apreciación del tipo de cambio real de los últimos meses.

Reservas bajo presión

De acuerdo con un informe de la ALyC Cohen, en la última semana de agosto, las reservas internacionales disminuyeron en u$s 1.138 millones y cerraron con un stock neto de u$s 26.707 millones, mientras que las netas habrían quedado con un saldo negativo de aproximadamente u$s3.700 millones -sin considerar los pagos por BOPREAL-.

"La pérdida semanal estuvo explicada principalmente por la reducción de encajes en moneda extranjera, habitual en cada cierre de mes, mientras que el BCRA logró comprar u$s 80 millones en el mercado de cambios", detallaron.

A pesar de esta caída, desde el bróker indicaron que en todo agosto las reservas brutas aumentaron u$s 306 millones -las netas prácticamente sin cambios-, explicado por la reversión en el saldo de operaciones en el mercado cambiario que pasó de vendedor en junio y julio a comprador neto por u$s 537 millones en agosto y por el aumento de encajes en casi u$s 250 millones, operaciones que fueron compensadas por los pagos netos de deuda a organismos internacionales -los pagos al FMI compensados por ingreso de financiamiento de otros organismos-. También habría influido la venta de divisas en el CCL que en agosto habría utilizado u$s 250 millones -se suman a los u$s 350 millones de julio-.

Por otro lado, para el analista Sergio Rodríguez, la superposición de los esquemas de importación generará una fuerte presión sobre el acceso a divisas en los próximos meses. El Banco Central advierte de un posible incremento de hasta el 150% en la demanda de divisas para pagos de importaciones en noviembre.

"Sin embargo, esta situación podría ser menos aguda debido a que muchas empresas han postergado sus operaciones para aprovechar la reciente baja del impuesto PAÍS. Al pagar el grueso del impuesto al momento de la nacionalización, las empresas han podido esperar hasta este mes para realizar sus importaciones, lo que podría suavizar el impacto en el corto plazo.", indicó.

A seguir el impacto de la baja del impuesto PAÍS

Para la sociedad de bolsa SBS, la baja del impuesto PAÍS será un factor para monitorear dado que, de acuerdo con lo implícito en futuros de dólar, el mercado no ve una "devaluación compensadora", por lo que el dólar importador podría presionar sobre la posición de Reservas Netas del BCRA.

De este modo, indicaron que el gobierno sigue evidenciando que, en el trade off RRNN-desinflación, sigue apostando por consolidar la segunda, ya que se apunta a que, con la reducción del dólar importador, cedan en el margen las presiones inflacionarias en septiembre, con datos de alta frecuencia que, para agosto, muestran que la desinflación perdió fuerza y que el registro núcleo podría incluso haberse acelerado.

En ese sentido, observaron que el propio ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la inflación de agosto "va a estar cercana a la de julio". De todos modos, alertaron que lo fiscal pesa y, ante la caída en la recaudación que supondrá el recorte de la alícuota del Impuesto PAIS, el gobierno dispondría en septiembre de nuevos aumentos en servicios públicos para reducir la carga del gasto en subsidios. Vemos con buenos ojos el reducir impuestos y subsidios, aunque todo tiene su costo, y creemos que el gobierno tiene eso en mente.

"Como sostenemos desde hace algún tiempo, el apoyo social al gobierno se man-tiene elevado creemos gracias a la desinflación mostrada y a la prácticamente nula presencia de episodios de volatilidad cambiaria. En ese sentido, la confianza en el gobierno medida por UTDT mostró un rebote en agosto, aunque debe mencionarse que el relevamiento se realizó previo a la sanción de la fórmula jubilatoria y de la tensión política entre el oficialismo y el PRO de la semana pasada", detallaron.

Para SBS, el gobierno sigue abocado a mantener el superávit, algo clave de aquí al mediano plazo. Esto queda evidenciado en la decisión de que, ante la caída esperada en la recaudación por Impuesto PAIS, se reducirían subsidios aún al costo de presión inflacionaria sobre regulados en el mes. Mantener cuentas públicas superavitarias es clave ya que de ello dependerá en parte la voluntad del mercado de continuar renovando la deuda en pesos que vence hacia los próximos meses.

"Si bien creemos que el gobierno podrá renovarlos, sigue siendo clave el mantener la prudencia fiscal para evitar sobresaltos en materia de rollover que pudieran traer consigo volatilidad nominal en un contexto de RRNN a la baja y de una desinflación que, al menos en agosto, parecería haber perdido fuerza (reiteramos que, a nuestro entender, uno de los motivos de esto fue la importante expansión del crédito privado ante las sucesivas bajas de tasas)", señalaron.

