En la primera rueda de septiembre, el dólar blue se vende este lunes con una suba de cinco pesos, a $1.310 en las cuevas del microcentro porteño.

La incertidumbre cambiaria continúa siendo el principal motor de la economía argentina, a pesar de las medidas implementadas por el gobierno para contenerla. Según un reciente informe de Consultatio, el mercado financiero sigue expectante ante la inminente salida del cepo cambiario, un esquema que, según los expertos, es insostenible a largo plazo.

Los analistas consultados coinciden en que la economía argentina necesita urgentemente recomponer sus reservas internacionales, impulsar la inversión y lograr un crecimiento sostenible. Sin embargo, el cepo cambiario actúa como un obstáculo para alcanzar estos objetivos. A pesar de los esfuerzos del Banco Central por estabilizar el mercado a través de intervenciones en el mercado de futuros, la presión sobre el dólar continúa siendo intensa.

La semana pasada, el Banco Central argentino absorbió una importante suma de pesos en el mercado de futuros, lo que se interpreta como una intervención directa para contener la brecha cambiaria. Sin embargo, los expertos advierten que esta medida podría ser solo un parche temporal, ya que el problema de fondo radica en la escasez de dólares en el país.

El blanqueo de capitales y el pago anticipado de impuestos han generado una entrada de divisas en las últimas semanas, lo que ha aliviado momentáneamente la presión sobre el Banco Central. No obstante, los analistas consideran que esta situación es transitoria y que la entidad monetaria seguirá enfrentando desafíos en los próximos meses.

La depreciación del real brasileño y la creciente demanda de dólares por parte de los importadores también están ejerciendo una presión adicional sobre el tipo de cambio argentino. A pesar de las medidas implementadas por el gobierno, la brecha cambiaria continúa siendo elevada, lo que genera incertidumbre en los mercados y afecta la confianza de los inversores.

En este contexto, los expertos consideran que la prudencia del gobierno es una señal positiva, pero advierten que la desaceleración de la inflación podría ser una oportunidad para avanzar hacia una mayor estabilidad cambiaria. Sin embargo, la salida del cepo cambiario sigue siendo un desafío complejo que requerirá de una estrategia integral por parte del gobierno.

El lado B de la incertidumbre cambiaria

De acuerdo con un informe de Consultatio, aún en esta calma el tipo de cambio sigue en el centro de la escena, producto de que el mercado sigue ansioso por definiciones respecto a cómo se saldrá del cepo, un esquema sobre el que hay consenso pleno que no es sostenible indefinidamente.

En este contexto, los especialistas alertaron que la economía necesita recomponer el stock de reservas internacionales y con el cepo no se puede; necesita impulsar la inversión y con cepo se logra lo contrario; y necesita crecer sobre bases sostenibles en el tiempo y con cepo se exacerba el crecimiento de corto plazo.

"Nuestra interpretación es que la performance positiva reciente del BCRA en el MULC es pasajera, principalmente por tratarse de un periodo de tiempo en el que la estacionalidad juega en contra. La baja de la alícuota del impuesto PAIS (confirmada formalmente esta semana) y la modificación en el esquema de acceso al MULC para importadores serán un condicionante adicional para el frente cambiario, con pagos de importaciones que se multiplicarán casi por dos", señalaron.

Por esta razón, explicaron que el BCRA volvió a ser vendedor neto en el MULC tras 15 ruedas de compras y desde entonces logró sostener su performance únicamente como contrapartida de la dilación del pago de importaciones, tras conocerse que a partir del próximo lunes comenzará a regir la nueva alícuota del impuesto PAIS.

Fuerte intervención del BCRA la semana pasada

Desde Portfolio Personal Inversiones detallaron los últimos datos monetarios en los que hubo intervención oficial en MEP/CCL. Por el factor "Otros" de Base Monetaria, precisaron que el BCRA absorbió $71.032 millones el 23 de junio y $37.862 millones el 26 de agosto.

Al no tener un origen claro, ya que no varió el stock de LEDIV y el BCRA no tendría posición en futuros de dólar, indicaron que esta contracción monetaria sería producto de la intervención en MEP/CCL. Por lo tanto, se habrían utilizado alrededor de u$s107 millones para contener la brecha en la última semana, un monto no observado desde las primeras cinco jornadas tras el anuncio de intervención el 13 de julio.

"Esta semana (por la semana pasda) el volumen operado en GD30 y AL30 C y D se mantuvo en niveles elevados en comparación con ruedas previas en las que el BCRA prácticamente no habría intervenido. Sin embargo, al contrario de lo que sucedió la semana pasada, el mayor volumen sería por flujo genuino. Habría entrada de capitales por el blanqueo y el pago anticipado de Bienes Personales", indicaron

Así las cosas, apuntaron que el BCRA habría intervenido con un estimado de u$s484 millones desde el 15 de julio. Todavía podría esterilizar el equivalente a casi u$s1.400 millones en base al anuncio de absorber US$1.900 millones.

"Si bien las reservas netas se encuentran en un estimado de -u$s5.984 millones, el BCRA cuenta con liquidez para intervenir en MEP/CCL por u$s10.962 millones. Detalle no menor, el blanqueo podría contribuir a que esta cifra sea incluso mayor dada la suba de encajes, que hoy representan el 50% de los depósitos privados", señalaron

Más presión al BCRA

Desde Consultatio, apuntaron que la evidencia más clara de la presión sobre el frente externo es quizás la intervención realizada por el gobierno en el tipo de cambio libre (CCL), dado que lo que se anunció como una medida adicional dentro del nuevo esquema monetario implicó hasta aquí una pérdida de reservas por más de u$s 500 millones y llevó a que la volatilidad del CCL se desplome hasta niveles similares a los que registró en la previa de las elecciones legislativas en 2021.

En la última semana observaron que esta tendencia se intensificó y la intervención del gobierno ascendió a un promedio de u$s 30 millones diarios. En un contexto en el que la dinámica del resto de las monedas emergentes significó una presión adicional (el real brasilero se depreció 2,4% en los últimos cinco días), el CCL se mantuvo al margen y casi sin cambios incluso a pesar de registrar una correlación récord con la moneda de su principal socio comercial.

Para los expertos de la sociedad de bolsa, lo cierto es que la prudencia del gobierno es una señal positiva de cara a los últimos meses del año, pero además ofrece una oportunidad, producto que desde los niveles actuales la desaceleración de la inflación aún tiene más para dar en el corto plazo.

"El ministro Caputo confirmó recientemente que proyectan que los resultados de agosto sean similares al 4,0% mensual de julio, pero la reducción del impuesto PAIS podría tener un efecto positivo (aunque transitorio) sobre la medición de septiembre. Algunas proyecciones privadas apuntan a una reducción cercana a 1 punto porcentual", detallaron.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1310 para la venta y a $1280 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.298; mientras que el dólar MEP opera en $1.280.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $973.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $953.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.556,8.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera:

• Blue: 37%

• CCL: 37%

• MEP: 34%