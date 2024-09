La inflación resiste: ¿por qué es un equilibrio inestable con las Reservas y el cepo cambiario?

En la primera rueda de la semana, el dólar blue se vende este lunes a 1.265 pesos en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.253; mientras que el dólar MEP opera en $1.226.

La economía argentina continúa navegando en aguas turbulentas, con la inflación como principal escollo. A pesar de las medidas de ajuste fiscal implementadas por el gobierno, el índice de precios al consumidor sigue mostrando una resistencia notable, especialmente en su componente núcleo. Según un consenso de expertos consultados por iProfesional, esta persistencia inflacionaria se explica por una combinación de factores internos y externos que dificultan la convergencia hacia un escenario de estabilidad de precios.

Los analistas coinciden en que la expansión del crédito privado, sumada a la inercia inflacionaria propia de economías que han experimentado altas tasas de inflación durante largos períodos, han jugado un papel fundamental en la evolución reciente de los precios. Sin embargo, es en el frente cambiario donde se encuentran los mayores desafíos. Si bien en las últimas semanas se ha observado una cierta calma en el mercado de divisas, los expertos advierten que esta situación podría ser transitoria y que persisten presiones cambiarias latentes.

La brecha cambiaria, es decir, la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, continúa siendo una fuente de preocupación. A pesar de los controles cambiarios vigentes, la demanda de dólares sigue siendo elevada, lo que ejerce una presión constante sobre las reservas internacionales. Los analistas señalan que la persistencia de un tipo de cambio oficial apreciado podría generar desincentivos a las exportaciones y fomentar las importaciones, lo que a su vez agravaría la situación de las reservas.

Por otro lado, la política monetaria también se encuentra en una encrucijada. El Banco Central se enfrenta al desafío de contener la inflación sin comprometer el crecimiento económico. La reciente venta de reservas internacionales sugiere que la autoridad monetaria está luchando por mantener el tipo de cambio bajo control. Los expertos advierten que una mayor depreciación del peso podría generar expectativas de inflación y dificultar aún más el objetivo de estabilizar los precios.

En este contexto, el gobierno se encuentra ante un dilema: por un lado, debe continuar con las políticas de ajuste fiscal para reducir el déficit y controlar la inflación; por otro lado, debe buscar mecanismos para fortalecer las reservas internacionales y evitar una devaluación brusca del peso. Los analistas consideran que una remoción gradual de los controles cambiarios podría ser beneficiosa a largo plazo, ya que enviaría una señal positiva al mercado y fomentaría la inversión. Sin embargo, esta medida podría generar un shock inflacionario en el corto plazo.

La inflación no cede

De acuerdo con el bróker Grupo SBS, la inflación de agosto mostró que, pese al ajuste fiscal llevado a cabo por la actual administración, ciertos factores no permiten perforar ciertos niveles para la inflación núcleo, que volvió a acelerarse en el mes, algo a lo que ya apuntaban los datos de alta frecuencia. En este sentido, señalaron que la expansión del crédito pri-vado, junto a componentes inerciales típicos de economías en regímenes de alta inflación, lo que explica que la desinflación haya perdido fuerza en las últimas semanas.

Sin embargo, los expertos pusieron la lupa en el frente cambiario. Si bien en las últimas ruedas el CCL mostraron una tendencia bajista, estimaron que esto se vería influenciado por factores impositivos, así como por el blanqueo. Pese a que consideraron que esta "calma cambiaria" podría continuar un tiempo más, no debe perderse de vista que aún siguen en vigencia férreos controles cambiarios y quelas RRNN se mantienen en terreno negativo.

"Así, pese a que no vemos en el muy corto plazo motivos para ver una dinámica fuerte al alza en los dólares alternativos y la brecha cambiaria, no es menos cierto que tampoco hay inflows significativos a la vista para pensar en una recomposición de RRNN. Este tema es clave ya que hay varias fuentes de presión sobre el MULC en el horizonte, por lo que la presión cambiaria podría reaparecer de empeorar la dinámica en las RRNN, pudiendo esto afectar la nominalidad", señalaron.

Con todo, indicaron que ven al gobierno comprometido con la desinflación como su principal prioridad, aún si ella es conseguida a costa de otros objetivos, como la acumulación de RRNN, algo que evidenciaron claramente varias de las medidas de los últimos meses.

El frente cambiario

Para los expertos de la sociedad de bolsa el gobierno no puede descuidar el frente cambiario, dado que si bien la apreciación del TCR tuvo un importante rol en la desinflación, una continuidad en este esquema durante más tiempo desincentivaría exportaciones a la vez que alentaría importaciones, pudiendo presionar más sobre unas RRNN negativas hace semanas.

"El frente externo, junto a la mencionada expansión del crédito privado son fundamentales, destacando que, aún en un mes en que la brecha cambiaria cayó en el margen, la inflación núcleo se aceleró, por lo que, de ocurrir episodios de volatilidad cambiaria, esto podría sumar presión sobre inflación además de la que, a nuestro entender, ya ejerce la expansión de agregados vía crédito privado", detallaron.

Según su mirada, si bien una remoción de controles de cambios podría implicar de corto plazo una escalada en la inflación, consideramos que los beneficios superarían los costos de dicha remoción, dado el impacto virtuoso sobre RRNN y actividad económica y, especialmente, en materia de la señal contundente que implicaría para el mercado en materia de firme compromiso con la normalización económica.

El peligro de las ventas en el MULC

Para Portfolio Personal Inversiones, el BCRA no corrió la misma suerte que en la primera semana de septiembre, con lo que ya vendió más de u$s 100 millones en lo que va del mes. De esta manera, los expertos alertaron que podría ser un mes desafiante para la autoridad monetaria y que la dinámica del MULC se volvería aún más desfavorable para la acumulación de reservas en octubre y noviembre, es decir, , lo que el Central desacumule en septiembre sería piso para octubre y noviembre si no hay cambios en el esquema cambiario.

Según los analistas, hay dos razones principales que explicarían las moderadas ventas en el MULC. En primer lugar, afirmaron que el diferimiento de importaciones ante la expectativa de que la reducción del impuesto PAÍS no fuera compensado por un salto discreto del tipo de cambio.

"Recordemos que la mayor parte del tributo se paga cuando se nacionaliza la mercadería, por lo que tenía sentido esperar para acceder a un tipo de cambio efectivo menor. Esto amortiguó el efecto del solapamiento de cuotas del "viejo" y "nuevo" esquema de pagos que iba a darse en septiembre.El BCRA esperaba el acceso al MULC para el pago de importaciones sea 125% de las importaciones devengadas. Por esto mismo, la demanda privada (principalmente explicada por los pagos de importaciones) apenas aumentó de u$s151 millones diarios el 30 de agosto (media móvil nueve días) a u$s182 millones", detallaron.

En segundo lugar, indicaron que la oferta privada permanece en niveles elevados e incluso aceleró en el margen respecto a fines de agosto (de u$s149 millones diarios a u$s171 millones).

"Si bien la liquidación del agro recortó, todavía no muestra su peor cara al mantenerse encima de u$s90 millones diarios en promedio. Hacia adelante, seguiría desacelerándose al entrar en el período de baja estacionalidad hasta diciembre. También estaría contribuyendo con el sostenimiento de la oferta el aumento de créditos en dólares para la prefinanciación de exportaciones. Es un efecto transitorio que amortigua la reducción de la oferta en el corto plazo", apuntaron.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1265 para la venta y a $1235 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.253; mientras que el dólar MEP opera en $1.226.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $982.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $962,50.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.571,20.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera:

• Blue: 31%

• CCL: 30%

• MEP: 27%