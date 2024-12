El Gobierno confirmó en el proyecto de Presupuesto 2025 que no renovará el impuesto PAÍS, que vence a finales de diciembre de 2024

El reciente anuncio de la baja y eventual eliminación del Impuesto PAÍS generó expectativas y dudas sobre su impacto en el dólar tarjeta, las importaciones y el consumo en el exterior. Esta medida, promovida por el equipo económico liderado por Luis Caputo, busca aliviar la carga impositiva y dinamizar ciertos sectores clave de la economía argentina.

Dólar Tarjeta e Impuesto País

El Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS) se implementó en 2019 como un recargo del 30% sobre la compra de moneda extranjera y gastos en el exterior, incluyendo pagos con tarjeta de crédito y débito. Posteriormente, se le sumaron otros componentes como el adelanto del 45% a cuenta del Impuesto a las Ganancias, elevando el recargo total al 75% sobre el dólar oficial para este tipo de operaciones.

Por este motivo, dejará de aplicarse el próximo 24 de diciembre. La medida que confirmó el Gobierno en varias oportunidades implicará la eliminación del recargo del 30% asociado a ese tributo, pero la continuidad del 30% de percepción a cuentas de Ganancias y Bienes Personales.

La consecuencia será que los gastos de argentinos en el exterior que se realicen con ese medio de pago reducirá su precio significativamente desde principios del 2025, en el comienzo del período de vacaciones. De todos modos, este tipo de cambio, conocido también como "dólar turista", continuará siendo menos competitivo frente a alternativas como el dólar MEP o el "blue".

Cabe recordar que a fines de noviembre se dejó de cobrar el impuesto PAIS a las importaciones. Según detalló el ministro de Economía, Luis Caputo, se eliminó la retención del 95% que se exigía como anticipo para acceder a divisas para las compras que realizan en el exterior. Esta medida se oficializó a través de la Resolución General 5604/2024 que publicó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el Boletín Oficial el martes pasado. Como el plazo mínimo vigente desde que se pasa por Aduana hasta que se puede pagar por el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) es de 30 días, el organismo que se encarga del control aduanero ya no hace la retención porque al momento del pago no existiría el impuesto y no sería deducible.

¿Qué pasará con el dólar turista?

Al eliminarse el Impuesto PAIS, el llamado "dólar turista" será más barato. Esto podría incrementar los gastos de argentinos en el exterior y generar un mayor déficit en la cuenta cambiaria (la balanza de dólares que entra y sale del país).

Por lo cual, para pagar los costos de manera más económica, conviene comprar los dólares al MEP y pagar todos los consumos en la misma moneda y evitar los pesos.

Cómo queda cada divisa sin el impuesto PAIS