ADRs argentinos suben hasta 5% en Wall Street mientras el riesgo país roza los 490 puntos

La operatoria limitada en el mercado argentino por el feriado impulsa a las acciones del país en Nueva York y eleva el apetito inversor

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street arrancaron la semana en su mayoría con sumas, en una jornada marcada por el contraste. Mientras la Bolsa porteña permanece cerrada por el feriado del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, los ADRs encuentran impulso en Nueva York.

El rally de los papeles argentinos se da en un contexto adverso para los bonos soberanos, que extienden pérdidas de hasta 0,4% en dólares, mientras el riesgo país medido por JP Morgan trepa 1,6% hasta los 483 puntos básicos.

Ese indicador acumula un salto superior al 12% en lo que va de agosto. La deuda argentina sigue presionada en un mes complejo.

Vista Energy y YPF lideran el rally petrolero en Wall Street

Las acciones de Vista Energy encabezaban las ganancias con una suba del 5,3% en Nueva York. La petrolera enfocada en Vaca Muerta se convirtió en la estrella de la jornada.

El ADR de YPF avanzaba 4,2%, hasta los u$s52,12. Adecoagro registraba un incremento cercano al 5% en dólares, sumándose al impulso del sector energético.

El rally de las petroleras argentinas se explica por el contexto favorable del precio internacional del crudo, que volvió a acercarse a los u$s90 por barril ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El escenario beneficia especialmente a las compañías argentinas con exposición al negocio de hidrocarburos. Vaca Muerta vuelve a colocar a la Argentina en el centro de la atención de los inversores globales.

En el otro extremo, Mercado Libre caía 2,9% y Bioceres retrocedía 5%, en una rueda con comportamiento dispar entre los papeles argentinos. No todos los sectores lograron escapar a la volatilidad.

Peter Thiel apuesta fuerte por Vista Energy y Vaca Muerta

Uno de los principales focos de atención está puesto sobre Vista Energy. Además del contexto favorable para las petroleras, la compañía recibió un nuevo respaldo de un inversor de peso.

Thiel Macro LLC, el fondo perteneciente al empresario tecnológico Peter Thiel, incorporó una participación valuada en aproximadamente u$s76 M en la petrolera enfocada en la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.

La operación quedó registrada en el formulario 13F presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Ese documento es el que utilizan los grandes fondos para informar sus posiciones en activos financieros.

El movimiento fue interpretado por el mercado como una señal positiva para Vista Energy y contribuyó a reforzar el interés sobre uno de los principales jugadores argentinos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta.

Thiel, cofundador de PayPal y uno de los primeros inversores de Facebook, tiene un historial de apuestas exitosas en tecnología. Su entrada en Vista Energy marca un giro hacia activos vinculados a la energía.

Wall Street opera en terreno mixto y los bonos argentinos siguen la tendencia

Los bonos argentinos se suman al humor bursátil norteamericano, donde el industrial Dow Jones lidera las pérdidas con un retroceso del 0,4%. Le sigue el S&P 500, que baja un 0,2%.

En la misma sintonía, el Russell 2000 cae 0,3%, pero el Nasdaq contrasta con un avance del 0,1%. El índice tecnológico resiste en una jornada de toma de ganancias.

El escenario internacional sigue marcado por la incertidumbre sobre la política monetaria de la Reserva Federal. Los inversores evalúan señales contradictorias sobre el ritmo de la suba de tasas.

Para los activos argentinos, el feriado local genera una dinámica particular. Los ADRs operan sin el contrapeso de la Bolsa porteña, lo que puede amplificar movimientos alcistas o bajistas según el contexto.

La próxima jornada, el martes 19 de agosto, será clave para confirmar si el rally de las petroleras argentinas se sostiene o si fue un efecto puntual del feriado y la apuesta de Peter Thiel.

El precio del petróleo se acerca a los u$s90 por el conflicto en Medio Oriente

El petróleo Brent vuelve a acercarse a los u$s90 tras recrudecer el conflicto en Medio Oriente.

Las idas y vueltas sobre la firma de un acuerdo vuelven a inquietar a los mercados y el barril de crudo sube a US$88,79 por unidad.

En las últimas horas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con atacar a Omán si se interpone en las negociaciones con Irán. El líder republicano también expresó su intención de incluir el estrecho de Ormuz como territorio de los Estados Unidos al finalizar el conflicto.

Toda esta escalada no hizo más que elevar la incertidumbre, que se reflejó en el precio. En Argentina, los productores siguen esperando una estabilización del precio del barril para definir qué hacer con el precio de los combustibles.