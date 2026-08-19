Las entidades podrán asistir a firmas sin ventas externas, aunque el máximo a prestar será un porcentaje limitado en relación a los depósitos exigibles

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) amplió las posibilidades para que los bancos otorguen créditos en dólares a empresas que no son exportadoras, aunque estableció límites y condiciones para reducir el riesgo asociado a este tipo de financiamiento.

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, explicó que la autoridad monetaria no prevé un "boom" de préstamos en dólares a compañías bajo este nuevo esquema, aunque señaló que determinados sectores, como la construcción, podrían beneficiarse de la mayor disponibilidad de financiamiento en moneda extranjera.

La medida fue instrumentada mediante la Comunicación "A" 8467, luego de una modificación normativa impulsada por el Gobierno. El nuevo esquema permite utilizar una parte de los depósitos en dólares para financiar a personas jurídicas que hasta ahora no estaban entre los principales destinatarios habilitados para este tipo de préstamos.

Qué dijo Santiago Bausili sobre los créditos en dólares

Durante una charla organizada por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Bausili explicó los criterios que llevaron al BCRA a flexibilizar las condiciones para el otorgamiento de préstamos en dólares a empresas no exportadoras.

"Lo que buscamos es agregar un grado de flexibilidad, pero en un contexto prudente", señaló el titular de la autoridad monetaria, al remarcar que el objetivo es ampliar las alternativas de financiamiento sin modificar las condiciones destinadas a limitar los riesgos del sistema financiero.

Según Bausili, existen sectores de la economía que, aunque no sean estrictamente exportadores, tienen una vinculación suficiente con actividades relacionadas con el sector externo o con activos reales como para acceder a financiamiento en moneda extranjera.

El funcionario también destacó el crecimiento de los depósitos en dólares y del crédito dentro del sistema financiero. Según indicó, anteriormente los bancos prestaban alrededor del 23% del total de los depósitos, mientras que esa proporción actualmente llegó al 55%.

En ese contexto, sostuvo que el crecimiento de la intermediación financiera puede encontrar límites derivados de las regulaciones y que esas restricciones podrían generar distorsiones si no se adaptan a las nuevas condiciones del sistema.

Cuánto podrán prestar los bancos en dólares

La nueva regulación no permite que los bancos utilicen sin límite los depósitos en dólares para financiar a empresas no exportadoras.

El BCRA estableció que las financiaciones otorgadas bajo este régimen podrán representar hasta el 15% de los depósitos en dólares de cada entidad.

Ese porcentaje funciona como un cupo específico para este segmento de préstamos y limita la exposición de los bancos frente a empresas que no cuentan necesariamente con ingresos habituales en moneda extranjera.

Bausili calificó este límite del 15% como una medida "conservadora" y señaló que el esquema fue diseñado para ampliar las posibilidades de financiamiento manteniendo condiciones prudenciales.

De esta manera, los dólares depositados en el sistema financiero podrán ser canalizados parcialmente hacia compañías que necesitan recursos para financiar sus actividades, aunque el volumen de estos créditos quedará sujeto al límite establecido por el BCRA.

Qué empresas podrán acceder a los préstamos

La modificación alcanza a empresas que no son exportadoras, pero que cuentan con determinadas características que pueden hacer compatible su actividad con una deuda denominada en dólares.

Bausili mencionó entre los posibles beneficiarios a los desarrolladores inmobiliarios y a pequeñas y medianas empresas cuyos titulares poseen dólares en el exterior y pueden acceder mediante esta vía a financiamiento en moneda extranjera dentro del país.

El presidente del BCRA también señaló que existen actividades vinculadas con activos reales o con el sector externo que podrían utilizar este tipo de crédito aunque no generen ingresos provenientes de exportaciones de manera directa.

La construcción aparece entre los sectores que podrían beneficiarse de este mecanismo. El ministro de Economía, Luis Caputo, también mencionó a la construcción y a la industria automotriz al referirse a las actividades que podrían recibir financiamiento a partir de la mayor utilización de los depósitos en dólares.

Qué deberán analizar los bancos antes de otorgar un crédito

El acceso al nuevo régimen no implica que una empresa pueda obtener automáticamente un préstamo en dólares. La entidad financiera deberá realizar previamente un análisis de la capacidad de pago del solicitante.

Entre los aspectos que deberá evaluar se encuentran la evolución de los fondos de la empresa, la situación patrimonial de la compañía, la evolución de sus ingresos, el impacto de las variaciones del tipo de cambio sobre su capacidad de pago y la posibilidad de afrontar la deuda en distintos escenarios cambiarios.

Este análisis adquiere particular importancia cuando una empresa obtiene sus ingresos principalmente en pesos.

Si una compañía toma un crédito en dólares y posteriormente se produce un aumento del tipo de cambio mientras sus ingresos permanecen relativamente estables, el costo de cancelar la deuda expresada en pesos puede aumentar.

Por ese motivo, el banco deberá determinar si la estructura financiera de la empresa permite afrontar una obligación en moneda extranjera incluso ante modificaciones en las condiciones cambiarias.

Qué pasará con los dólares entregados por los bancos

El nuevo esquema también establece condiciones respecto del destino de las divisas entregadas por las entidades financieras.

Los dólares otorgados mediante estas financiaciones deberán ser liquidados en el mercado de cambios oficial, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

En la práctica, esto implica que la empresa deberá ingresar las divisas al mercado cambiario y obtener pesos a cambio. De esta forma, los dólares provenientes de los depósitos bancarios se transforman en recursos en moneda local para financiar actividades dentro de la economía.

La operación también genera una oferta adicional de dólares en el mercado cambiario, dado que las divisas desembolsadas por el banco deben ser liquidadas bajo las condiciones establecidas por la normativa.

Por qué el Gobierno amplió los préstamos en dólares

La modificación se produjo después de que el Gobierno cambiara las normas que regulan el destino de los depósitos en moneda extranjera.

El DNU 736/2026 modificó el artículo 23 del Decreto 905/02 y amplió las posibilidades de utilizar los depósitos en dólares como fuente de financiamiento.

A partir de ese cambio, se incorporó la posibilidad de que los fondos fueran destinados a otras personas jurídicas, además de aquellas vinculadas con actividades que generan ingresos habituales en moneda extranjera.

Posteriormente, la Comunicación "A" 8467 del BCRA estableció las condiciones para que las entidades financieras puedan implementar este mecanismo.

La estrategia está relacionada con el crecimiento de los depósitos privados en dólares, que habían superado los u$s40.000 millones.

El objetivo es que una mayor proporción de esos fondos pueda ser intermediada por los bancos y transformarse en crédito destinado al sector productivo.

Los bancos tendrán mayores exigencias de capital

La ampliación de los préstamos en dólares para empresas no exportadoras está acompañada por requisitos prudenciales adicionales para las entidades financieras.

Las financiaciones alcanzadas por el nuevo régimen deberán considerar, en determinadas mediciones vinculadas con el riesgo crediticio y los requerimientos de capital, un factor de 1,25 sobre el importe que corresponda de acuerdo con las reglas generales.

Esto implica que estos créditos tendrán una ponderación regulatoria mayor y, por lo tanto, exigirán un nivel adicional de capital por parte de los bancos.

La normativa contempla una excepción para las operaciones comprendidas en el punto 2.5.3 del texto ordenado sobre capitales mínimos.

Bausili explicó que, además de las condiciones establecidas, el BCRA incorporó requerimientos de capital más elevados para este tipo de operaciones y una ponderación más exigente de los créditos.

Qué sectores podrían beneficiarse

El presidente del BCRA señaló que no se espera un fuerte crecimiento inmediato de los préstamos en dólares a empresas no exportadoras.

Sin embargo, identificó actividades que podrían utilizar este mecanismo por las características de sus negocios.

Entre ellas aparece la construcción, debido a que parte de sus operaciones y activos tienen referencias vinculadas con el dólar. También fueron mencionadas empresas relacionadas con actividades productivas y compañías cuyos propietarios poseen activos o ingresos en moneda extranjera.

La industria automotriz fue otro de los sectores mencionados por el ministro Luis Caputo al referirse a la ampliación de las fuentes de financiamiento.

El Gobierno busca que los dólares depositados en el sistema financiero puedan canalizarse hacia inversiones, adquisición de equipamiento, expansión de empresas y nuevos proyectos productivos.

Qué cambia para las empresas que no exportan

Con el nuevo esquema, una empresa que no genere dólares mediante exportaciones ya no queda automáticamente excluida de la posibilidad de acceder a un crédito denominado en moneda extranjera.

Sin embargo, deberá cumplir con las condiciones establecidas por la normativa y superar el análisis crediticio realizado por el banco.

La principal condición será demostrar una capacidad de pago compatible con una deuda en dólares. Esto resulta especialmente relevante para las compañías cuyos ingresos están denominados principalmente en pesos.

Para las entidades financieras, el margen para otorgar estos préstamos estará limitado al 15% de sus depósitos en dólares, mientras que las operaciones tendrán un tratamiento regulatorio de capital más exigente.

El esquema establecido por el BCRA amplía así las alternativas para canalizar los depósitos en dólares hacia el financiamiento empresarial, pero mantiene límites sobre el volumen de operaciones y requisitos destinados a controlar la exposición de los bancos al riesgo cambiario.