El tipo de cambio mayorista se mantiene por debajo de la barrera que le impuso el Gobierno. La mirada de los analistas y el pulso del dólar futuro

El Gobierno mantiene el precio del dólar mayorista en $1.500 a pesar de la drástica caída en la compra de reservas del BCRA.

El precio del dólar es sostenido por el Gobierno, en los últimos dos meses, en torno a los $1.500 para el mercado mayorista, en un escenario en el que la compra de reservas ha caído de forma abrupta por la menor liquidación del campo. Ante este escenario, el tipo de cambio se sigue atrasando frente al avance del resto de las variables y además las tasas de interés empezaron a subir, por lo que desde la City se considera que la misión es impulsar la baja de la inflación mensual.

A cambio de este atraso cambiario, el peligro que están viendo varios economistas es que el billete estadounidense está luciendo más barato, hecho que puede impulsar la demanda de los ahorristas y empresas y forzar al alza a su cotización.

Sobre todo, el alerta que se abre es que esto puede ocurrir en la previa del clima electoral del 2027, donde se elige Presidente de la Nación, con toda la incertidumbre que involucra ese tema. Algo que se percibe en un riesgo país que volvió a superar los 500 puntos básicos y tasas de caución llegaron al 30% de tasa nominal anual (TNA) a un día, aunque luego bajaron a 18,5%.

Por lo pronto, el precio del dólar mayorista se ubicó este miércoles en $1.497, avanza 0,8% en agosto, pero en todo el 2026 asciende 2,8%. Ello pese a que solo en junio pasado trepó 5%.

Estos datos contrastan con la inflación acumulada en el año, que suma alrededor de 21%, y muestra que el tipo de cambio arrastra cierto atraso cambiario.

"Del 8% que se depreció el dólar entre mayo y junio, desde entonces ya se apreció la mitad", advierte Fernando Baer, economista jefe de la consultora Quantum.

Por otra parte, preocupa al mercado la baja compra acumulada de reservas en lo que va de agosto, algo que le resta poder de fuego al Banco Central, y que va en sintonía con la estacionalidad actual de la temporada baja de la cosecha, donde se liquida menor cantidad de divisas por exportaciones.

En concreto, el miércoles el BCRA compró apenas u$s15 millones y en los primeros 19 días de agosto suma u$s354 millones . Datos que quedan muy bajos respecto a las adquisiciones de meses anteriores.

En los primeros 19 días de julio, la autoridad monetaria adquirió u$s1.444 millones , que representan 3 veces más (308%) que la cifra actual.

En los primeros 19 días de junio, sumó u$s1.106 millones, que equivale a 212% más que lo presente.

En resumidas cuentas, el precio del dólar se mantiene, por el momento, a rajatabla a menos de $1.500, mientras las compras de reservas cayeron de forma pronunciada.

"Evidentemente, esta es una estrategia destinada a mantener muy acotada la evolución del tipo de cambio. Al disminuir el ritmo de compras para las reservas también disminuye la cantidad de pesos que inyecta al mercado, operando sobre la liquidez", gráfica Gustavo Quintana, operador de PR Cambios.

Al respecto, suma Isaías Marini, economista de ONE618 (ex Consultatio), debido a que afirma que, en un contexto de caída estacional de la demanda de pesos, "el Gobierno busca quitarle presión al tipo de cambio, convalidando la sequía de la plaza de pesos que dejó la licitación de fin de mes pasado y, en simultaneo, reduciendo las compras, algo que refuerza la menor liquidez al no inyectar pesos. Y se sumó que ofreció cobertura vía instrumentos dólar linked".

Precio de dólar quieto, reservas del BCRA en la mira

La estrategia del Gobierno de ir regulando la compra de divisas en el mercado para mantener "controlado" al precio del dólar, tiene como estrategia central impulsar a la baja a la inflación.

Según Francisco Díaz Mayer, operador de ABC Mercado de Cambios, el Banco Central muestra un sesgo marcadamente oportuno en la plaza cambiaria en función de la cotización del dólar, ya que la autoridad monetaria limita sus compras de divisas a un rango mínimo de entre u$s5 millones y u$s15 millones cada vez que el tipo de cambio opera por encima de los $1.495.

Por el contrario, la entidad solo incrementa su ritmo de acumulación de reservas cuando la divisa se ubica por debajo del umbral de los $1.490, franja en la que las intervenciones trepan a montos de entre 50 y 80 millones de dólares.

"Esta dinámica refleja una estrategia orientada a moderar la volatilidad cambiaria sin presionar la cotización al alza en los momentos de mayor tensión del mercado", resume Díaz Mayer.

En resumidas cuentas, la misión del Gobierno en esta estrategia es la de bajar la inflación.

"El hecho de que el tipo de cambio mayorista permanezca en ese nivel, junto con la cobertura cambiaria de los bonos dólar linked y la menor compra de reservas para no impulsar hacia arriba su precio, parece consistente con el objetivo del Banco Central al privilegiar, en el trade off de corto plazo, a reducir la inflación a riesgo de ralentizar el aumento en el nivel de actividad", dice Darío Rossignolo, economista y profesor de Finanzas Públicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Y completa: "Esto está en línea con las declaraciones recientes de su presidente, Santiago Bausili, en cuanto al sesgo contractivo de la política monetaria, lo que permite avizorar una recuperación de las tasas de interés. Por eso es muy importante monitorear la evolución del cronograma de vencimientos de deuda y de la demanda de dinero".

Qué puede pasar con el precio del dólar

En este escenario, el mercado empieza a predecir hasta cuándo puede mantenerse este tipo de cambio, y cuándo el Banco Central puede convalidar un valor más alto.

"Creo que dentro de un par de semanas, para septiembre, recién veremos a qué valor convalida el Gobierno al dólar, porque algunos operadores afirman que, incluso, estos días está vendiendo dólares, por otros canales, para mantenerlo estabilizado en $1.500", afirma Díaz Mayer.

Por lo pronto, en el mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex (A3), se está convalidando un precio de dólar mayorista de $1.507,5 para fin de agosto y de $1.533,5 para fines de septiembre.

En tanto, para fin de diciembre en la City se está negociando un tipo de cambio de $1.622.

"Evidentemente, el Gobierno intenta evitar que el dólar supere los $1.500 porque no quiere que se traslade a precio. El tema es que hoy el mercado ya descuenta un dólar con un piso entorno a los $1.600 para los próximos meses. Todo en un contexto de dolarización de carteras por clima electoral. No creo que puedan seguir sosteniéndolo sin hacer tambalear el programa de acumulación de dólares con el FMI. Este tipo de políticas solo terminan generando una mayor demanda de dólares", advierte la economista Natalia Motyl.

Para Marini, de corto plazo, la estrategia oficial puede "moderar la presión al precio, pero si la dinámica se mantiene puede tener efectos negativos sobre el crédito, que en los últimos meses mostró una incipiente recuperación. Acá el Gobierno se encuentra frente a un trade-off, y, por el momento, parece priorizar estabilidad cambiaria. La cuestión es ver si esto es sostenible si la demanda de cobertura continúa elevada".

Desde la operatoria, Quintana indica que, por ahora, no hay presión en el valor del dólar, ya que "las intervenciones oficiales en el mercado de futuros moderan el ajuste, para disipar tensiones en el dólar que puedan trasladarse a precios".

Un dato que tranquiliza el mercado es que el techo de banda cambiaria establecida por el BCRA para que pueda flotar el precio del billete estadounidense, en la que se propuso no intervenir en el mercado, y que ajusta todos los meses en base a la inflación de dos meses atrás (t-2), se ubica en $1.866, alrededor de 370 pesos más alto (casi 25%) de la cotización actual.

Asimismo, Florencia Fiorentín, economista jefa de Epyca, dice a iProfesional: "La acumulación de reservas ayuda, reduce la expectativa de una corrida cambiaria, o, por lo menos, manda señales de que el Gobierno podría controlarla. A diferencia de lo q pasó el año pasado. Y también otras variables ayudan, como el balance comercial por los buenos niveles de exportaciones. Pero ahora, por ejemplo, la preocupación por el riesgo país puede generar cierta incertidumbre".

Por su parte, Federico Zerba, economista y jefe de Economía Sectorial del Instituto De Economía Sectorial (IES), sostiene que "no se prevé un atraso cambiario sistémico, ni una devaluación abrupta, de un día para el otro. Por eso, de profundizarse la tensión, el Gobierno cedería terreno y permitiría que el dólar corra por encima de la inflación durante uno o dos meses para descomprimir el mercado".

Así, considera que recomponer reservas sigue siendo una "condición necesaria" para cumplir con el FMI y mitigar presiones futuras.

Al respecto, Baer concluye: "No creo que estas medidas oficiales presionen sobre el precio del dólar. Es un tema de cómo el Gobierno está ordenando las expectativas en torno a eso. Y el escenario en las últimas semanas es un poco más incómodo. Con la suba de tasas fuerte de inicio de semana, las presiones podrían evitarse, pero al costo de afectar la actividad, paradójico, porque la inflación volvió a reducirse".

En resumidas cuentas, se espera que el precio del dólar se mueva de forma más "armoniosa".