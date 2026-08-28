La autoridad monetaria publicó un manual para quienes planean solicitar un préstamo, con advertencias sobre cargos y aspectos del endeudamiento

En medio del debate desatado entre el Gobierno y la oposición sobre los niveles de morosidad bancaria y no bancaria en la Argentina, el Banco Central (BCRA) dio a conocer este jueves un artículo enumerando una serie de recomendaciones para las personas que están decididas a tomar un crédito bancario.

Si bien el Presidente Javier Milei definió que "la mora o la irregularidad en los pagos es un tema que se debe resolver entre privados", el BCRA publicó un artículo de educación financiera en el que remarcó la importancia de comparar costos, tasas y condiciones antes de asumir una nueva deuda.

En su primer párrafo el artículo destaca que un préstamo personal es un crédito de dinero que implica el compromiso de devolverlo en cuotas bajo ciertas condiciones y antes de contratarlo, es clave comparar opciones y entender todos los costos.

Los 5 consejos del Banco Central para elegir un crédito

Entre los consejos que da el BCRA se pueden citar los siguientes:

Comparar las alternativas que ofrecen las distintas entidades financieras y no concentrarse únicamente en el valor de la cuota

Para conocer cuánto costará realmente un crédito, uno de los principales indicadores que recomienda mirar es el costo financiero total (CFT)

La tasa de interés puede ser fija o variable , y es fundamental conocer qué tipo se aplicará y bajo qué condiciones puede cambiar

, y es fundamental conocer qué tipo se aplicará y bajo qué condiciones puede cambiar El plazo puede modificar de manera significativa el costo final, ya que más cuotas reducen el monto mensual pero elevan el costo total

Verificar las comisiones, ya que hay cargos que los bancos no pueden cobrar, como comisiones por cancelar anticipadamente el crédito

El CFT no solo incorpora la tasa de interés, sino también otros gastos asociados al financiamiento como comisiones, seguros y cargos. Por eso, permite tener una referencia más completa del costo que tendrá el préstamo y facilita la comparación entre distintas propuestas.

Esta cifra quedó como eje de una polémica semanas atrás cuando en una conferencia de prensa el ministro de Economía Luis Caputo dijo que había entidades que cobraban tasas abusivas entre el 400 y el 700% anual y también hay billeteras digitales que registran un costo financiero total efectivo que supera el 1300% anual.

El informe menciona que la tasa de interés es otro elemento central. La misma puede ser fija, en cuyo caso permanece sin cambios durante el plazo acordado, o variable, cuando puede modificarse según la referencia establecida en el contrato como, por ejemplo, por inflación. En este aspecto el BCRA recomienda conocer qué tipo de tasa se aplicará antes de aceptar el crédito y bajo qué condiciones puede cambiar.

Otro punto que puede modificar de manera significativa el costo final de un crédito es el plazo, ya que una mayor cantidad de cuotas puede reducir el monto que se debe desembolsar cada mes, pero también puede hacer que el costo total del financiamiento sea más elevado. Por eso, el contrato debería contemplar un valor mensual como la suma de todas las cuotas que se pagarán.

Qué dice el contrato y qué pasa si rechazan tu solicitud

También el artículo del BCRA menciona la importancia del contrato que se firma, donde quedan establecidos los derechos y obligaciones del cliente y la entidad financiera.

El artículo recomienda que antes de firmar, hay que leer las cláusulas y verificar que estén detalladas las condiciones del préstamo, las tasas, las comisiones, las formas de pago y qué sucede si se produce una demora en el pago de una cuota.

El artículo en su última parte destaca que el BCRA hizo hincapié en qué puede ocurrir cuando una persona intenta acceder a un préstamo y la entidad decide rechazar la solicitud. Entre las posibles razones aparecen ingresos que el banco considera insuficientes, problemas o inconsistencias en la documentación y antecedentes registrados en la Central de Deudores del sistema financiero, donde puede consultarse la situación crediticia.

Allí, al ingresar el CUIT o CUIL, es posible conocer si existen deudas informadas, con qué entidad, por qué monto y cuál es la situación asignada. El registro permite conocer los antecedentes que las entidades financieras utilizan como parte de su evaluación crediticia.

Si la información publicada es incorrecta o está desactualizada, el reclamo debe realizarse ante la entidad que informó la deuda para solicitar su corrección o actualización.

El contexto de morosidad récord que motivó la guía del BCRA

Esta explicación llega en un momento en el que la irregularidad de la cartera bancaria se mantiene en niveles elevados. Si bien en junio, la mora interrumpió la tendencia ascendente que había acumulado durante 19 meses y bajó levemente, del 7,7% al 7,6% del total de los préstamos otorgados por los bancos a los particulares, el comportamiento fue diferente cuando se observa a las familias: la morosidad se mantuvo en 12,8%.

Los números muestran que el deterioro es más marcado entre los préstamos personales, uno de los principales canales de financiamiento de los hogares. La irregularidad pasó del 15,9% en mayo al 16,3% en junio y volvió a marcar un máximo en el período reciente.

En las tarjetas de crédito, también se observa una situación de mayor tensión: el 12,6% de los argentinos no llegó a pagar siquiera el monto mínimo del resumen que llega a comienzos de mes.