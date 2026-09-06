Cómo cambiaron los indicadores de la economía argentina en los 1.000 días de Javier Milei

A 1.000 días de la gestión de Milei, se realizó una comparación de los indicadores económicos entre diciembre de 2023 y los últimos datos oficiales

A 1.000 días del inicio de la gestión de Javier Milei, la Agencia Noticias Argentinas realizó una comparación de los principales indicadores económicos entre diciembre de 2023 y los últimos datos oficiales disponibles. Luces y sombras del experimento libertario.

Inflación

Derrotar la inflación fue una de las principales promesas de campaña de Javier Milei y uno de los ejes del programa económico. En diciembre de 2023, la inflación fue del 25,5% mensual, mientras que la variación interanual alcanzó el 211,4%.

En julio de 2026, el último dato oficial disponible, el IPC registró una suba del 2,1% mensual, del 33,8% interanual y del 19,3% acumulado en los primeros siete meses del año.

Para agosto, las estimaciones de las consultoras ubican la inflación mensual entre 1,4% y 2%.

Dólar Oficial

El dólar oficial para la venta se ubicaba en $390 al cierre del gobierno de Alberto Fernández y pasó a $820 después de la devaluación inicial de diciembre de 2023. Al 4 de septiembre de 2026, se encontraba en torno a los $1.529, según la serie histórica del Banco Central.

Durante la gestión, el Gobierno también avanzó en la eliminación del cepo para las personas humanas y levantó distintas restricciones cambiarias, aunque se mantienen limitaciones para las empresas.

Riesgo País

El riesgo país es la sobretasa que debe pagar un país para financiarse en comparación con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y funciona como una referencia del riesgo que el mercado le atribuye.

Cuando Milei asumió, el 10 de diciembre de 2023, el indicador elaborado por JP Morgan se ubicaba en 1.923 puntos básicos. Al 4 de septiembre de 2026, se ubicaba en alrededor de 491 puntos.

Pobreza e indigencia

En el segundo semestre de 2023, la pobreza registró un pico y alcanzaba al 41,7% de las personas; mientras que la indigencia al 11,9%.

El último dato disponible corresponde al segundo semestre de 2025, cuando la pobreza fue del 28,2% y la indigencia del 6,3%. Los datos del primer semestre de 2026 todavía no fueron publicados.

Más allá de la evolución de los porcentajes, la metodología utilizada para medir la pobreza es objeto de cuestionamientos y algunos especialistas plantean críticas sobre la forma en que se construye el indicador oficial.

Desempleo

En el cuarto trimestre de 2023, la tasa de desocupación era del 5,7%, según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. En el primer trimestre de 2026, último dato disponible, alcanzó el 7,8%.

Actividad económica

En diciembre de 2023, el EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica) registró una variación interanual del -4,5%, mientras que la variación mensual desestacionalizada fue del -3,1% y la tendencia-ciclo del -0,4%. El acumulado de 2023 mostró una caída del 1,6%.

En junio de 2026, el EMAE registró una variación interanual del +2,7%, un crecimiento mensual desestacionalizado del +0,8% y una variación del +0,2% en la tendencia-ciclo.

La evolución, sin embargo, no fue igual para todos los sectores: algunas actividades, entre ellas la industria y la construcción, todavía se encuentran por debajo de los niveles registrados en 2023.

Los analistas describen una economía en forma de "K", con sectores que avanzan y otros que no encuentran piso para su caída.

Trabajo registrado

Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en diciembre de 2023 había 13,356 millones de personas con trabajo registrado. En términos desestacionalizados y respecto del mes anterior, la cantidad de trabajadores registrados no había presentado variación (0%).

En mayo de 2026, el total alcanzó los 12,751 millones de personas, lo que representó una caída interanual del 0,9%. Frente a abril, la disminución fue del 0,1%, equivalente a unos 12.000 trabajadores menos.