Los depósitos en pesos rinden más que el dólar y, en muchos casos, le ganan a la inflación. Cuánto se obtiene con $2 millones a 30 días

El plazo fijo tradicional vuelve a seducir a los ahorristas de la mano de un precio de dólar estancado y de una tendencia descendente para la inflación. En resumen, te contamos cuánto se puede ganar ahora en un depósito en Banco Ciudad, la entidad financiera pública de Capital Federal, que tiene activas 1,3 millones de cajas de ahorro.

Para eso, se tomó el ejemplo de la colocación inicial de $2 millones, en un período de 30 días, que es el tiempo mínimo de encaje requerido por el sistema financiero para los fondos en este instrumento.

Además se debe sumar como dato que incentiva más a realizar estos depósitos que los bancos realizaron una pequeña suba en los intereses que pagan a los inversores.

En este caso, el Banco Ciudad subió la tasa nominal anual (TNA) otorgada para los plazos fijos tradicionales en un punto porcentual, tras mantenerla sin cambios durante más de tres meses.

Así, ahora paga 18% para los depósitos minoristas de personas físicas, efectuados para un período de 30 a 59 días, a través de los distintos canales disponibles de esta entidad, como la app, home banking, cajeros automáticos (ATM), ventanilla e, incluso, para los no clientes que hacen plazo fijo web.

De esta manera, la renta efectiva brindada es de 1,48% en 30 días.

Este porcentaje se ubica apenas por debajo de la inflación más baja de los últimos doce meses, que, según el último informe del INDEC, fue de 1,7% en agosto pasado. Y la tendencia es en descenso, debido a que en julio pasado había sido de 2,1%.

Incluso, se espera que la tendencia se mantenga en los próximos meses, debido a que, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado a principios de mes por el Banco Central, sobre una encuesta efectuada entre unos 44 economistas privados de consultoras, se espera para el corriente septiembre un índice de precios al consumidor (IPC) de 1,8%. En cambio, para octubre se prevé que vuelva a caer a 1,7% y en noviembre sería de 1,6%.

Por otro lado, los ahorristas consideran un dato no menor: el precio del dólar se encuentra prácticamente planchado, ya que en todo el presente mes avanza apenas 0,3%, mientras que en el acumulado del 2026 suma apenas 4% en el segmento mayorista.

el veredicto de los analistas sobre el dólar a $1.848 para 2027"

Entonces, el plazo fijo tradicional le está ganando al avance del precio del dólar en el que el veredicto de los analistas sobre el dólar a $1.848 para 2027 , que es la inversión preferida y más conservadora, por lo que hacer tasa en pesos se posiciona como la mejor opción.

Asimismo, si se constituye un depósito a un período mayor a los 60 días, incluso si supera los 366 días, la tasa brindada por la entidad porteña se ubica en el 18,5% de TNA. Es decir, medio punto porcentual anual adicional a los lapsos mínimos, y representa una renta efectiva mensual de 1,52%.

Plazo fijo Banco Ciudad: cuánto ganás con $2 millones

En resumidas cuentas, un plazo fijo tradicional en Banco Ciudad, con una inversión inicial de $2 millones, durante el lapso mínimo de 30 días, permite obtener una ganancia total de $2.029.589, en ese período.

Por lo que el ahorrista podrá generar unos 29.589 pesos adicionales por mes con esta colocación, que representa a obtener una renta de 1,48% mensual, o 18% de TNA.

Hacer un plazo fijo tradicional en Banco Ciudad es sencillo y accesible, debido a que se puede recurrir a los distintos canales disponibles, como la aplicación (app) de celulares y tablets, sitio web (home banking), ventanillas de las sucursales y cajeros automáticas (ATM). Para ello se precisa colocar un monto mínimo simbólico de solo $100.

En caso de preferir hacer esta inversión desde la web del banco, se puede iniciar este trámite desde la sección "personas", y luego se debe hacer clic en la opción "inversiones". Allí aparecerá un listado con las diferentes alternativas, en el que se debe seleccionar "plazo fijo tradicional".

Tras ello, se debe indicar la cantidad de pesos que se desean depositar en este instrumento y el tiempo en el que se desea permanecer encajado, donde el mínimo de inmovilización es de 30 días.

El plazo fijo tradicional brinda una alternativa para pelearle mano a mano a la inflación, y casi no perder el poder de compra de los ahorros, pero, fundamentalmente, está superando de forma notoria al rendimiento del dólar, por lo que se transforma en una inversión atractiva.-