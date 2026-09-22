El Nasdaq 100 marcó un nuevo récord y las tecnológicas recuperaron impulso, con Meta al frente tras subir 11,4% y avances en empresas de semiconductores

El mercado estadounidense volvió a poner el foco en las compañías vinculadas con la inteligencia artificial (IA). El Nasdaq 100 alcanzó un nuevo máximo histórico durante la jornada, mientras las principales empresas tecnológicas recuperaron terreno frente al S&P 500.

El movimiento estuvo acompañado por una mejora en las condiciones para las compañías con altos niveles de inversión y financiamiento. La caída de los rendimientos de los bonos alivió parte de la presión que venía afectando al sector tecnológico.

La recuperación también se reflejó en los semiconductores. El índice PHLX ganó 4,3%, con fuertes avances de AMD (10%), Intel (12,2%) y Arm Holdings (17%).

Meta se dispara 11,4% y empuja al Nasdaq 100 a un nuevo récord

Dentro de las grandes tecnológicas, Meta tuvo una jornada particularmente positiva: sus acciones aumentaron 11,4%. La suba llegó después de que Muse alcanzara el primer puesto entre las aplicaciones gratuitas de la App Store estadounidense.

La reacción del mercado está relacionada con las expectativas sobre la nueva propuesta de Meta, que contempla un asistente capaz de realizar gestiones en nombre del usuario. Nvidia también acompañó el movimiento, con una mejora del 2,3% en la jornada y un avance acumulado del 9% durante el último mes.

En ese mismo período:

Apple ganó un 9% , mientras que sus acciones subieron 0,8% durante la jornada .

ganó un , mientras que sus acciones subieron . Tesla avanzó 3% el lunes y acumula una mejora mensual del 7,5% .

avanzó y acumula una mejora mensual del . Microsoft , por su parte, registró un aumento diario del 1,6% y del 2,9% en los últimos 30 días .

, por su parte, registró un aumento diario del y del . Alphabet mostró subas del 1,5% y 2,9% , respectivamente.

mostró subas del y , respectivamente. Amazon tuvo un comportamiento diferente: ganó 1,8% durante la rueda, aunque todavía acumula una caída mensual del 1,3%.

La inteligencia artificial concentra las subas

El comportamiento reciente del mercado muestra una concentración de las ganancias en las empresas relacionadas con la IA. Desde el 16 de septiembre, este grupo dentro del S&P 500 acumula un avance del 8%, frente al 1% del resto de las compañías.

Los semiconductores fueron los principales ganadores del año, con una suba cercana al 51%. En comparación, el S&P 500 equiponderado avanzó alrededor del 10%, mientras que las 7 Magníficas registraron una mejora cercana al 8% en ese período.

Sin embargo, las grandes tecnológicas comenzaron a revertir en las últimas sesiones la debilidad relativa que mantenían frente al S&P 500.

El Roundhill Magnificent Seven, índice que reúne a las siete grandes compañías tecnológicas, acumula una suba semanal cercana al 5%, mientras que en el mes avanza un 8%.

Cómo vienen las 7 Magníficas

Los datos de Bloomberg muestran que las 7 Magníficas acumulan una ganancia anual del 11%. La mayor parte de ese resultado se explica por el comportamiento del último mes, cuando el grupo registró una suba del 8,5%.

El ritmo es inferior al observado en los dos años anteriores. Durante 2025, el valor conjunto de estas compañías aumentó 21% en bolsa, mientras que en 2024 había obtenido una rentabilidad del 48%.

La evolución reciente de Meta se destaca dentro del grupo. La compañía acumula un avance de más del 30% en el último mes.

El mercado mira cuánto puede rendir la inversión en IA

Más allá de la evolución de las cotizaciones, uno de los puntos que siguen bajo análisis es el volumen de recursos que las compañías destinan a infraestructura de inteligencia artificial.

El gasto continúa aumentando pese a las advertencias surgidas en las últimas semanas dentro de la propia industria sobre los riesgos de seguridad asociados al desarrollo de sistemas de IA sin control. Esas preocupaciones habían contribuido anteriormente a una venta generalizada de acciones tecnológicas a nivel global.

El comportamiento de los rendimientos de los bonos también resulta relevante para las tecnológicas. Cuando las tasas dejan de aumentar, las compañías con importantes necesidades de financiamiento pueden encontrar un escenario menos exigente para sus valuaciones.

Meta y las expectativas de los analistas

Según TipRanks, 43 analistas revisaron la acción de Meta: 37 recomendaron comprar y 6 mantener. El precio objetivo promedio es de u$s753,08, con un máximo de u$s1.000 y un mínimo de u$s580. Ese valor promedio implica un potencial alcista del 22,1%.

El debate sobre los riesgos de la IA tendrá además un escenario internacional esta semana, con su tratamiento en la Asamblea General de la ONU. El organismo abordará los riesgos asociados a esta tecnología y la posibilidad de establecer límites a su desarrollo, una alternativa a la que Donald Trump se ha opuesto.

Mientras tanto, el S&P 500 cerró su mejor jornada desde agosto y terminó apenas 0,4% por debajo de su máximo histórico anterior. El Nasdaq, en tanto, consiguió su primer cierre en niveles récord desde el 2 de junio.