Cayó el Merval, el BCRA no compró dólares y subió el riesgo país: qué hay tras este cóctel

El precio del dólar avanza y en la última jornada el Banco Central no compró divisas, mientras las acciones y bonos argentinos descienden

Los inversores siguen de cerca la volatilidad de los mercados: las acciones de empresas líderes argentinas acumularon cinco ruedas consecutivas a la baja, mientras que el precio del dólar se recalentó en los últimos días de la semana, como consecuencia de las presiones compradoras de fin de mes, para cancelar compromisos de empresas e importadoras, sumado a que el Banco Central el viernes no compró divisas para las reservas.

El mercado lee que esto, en parte, es consecuencia de las subas de las tasas de interés en Estados Unidos, a causa de la mayor inercia inflacionaria en el mundo, algo que está causando que los inversores salgan de los activos emergentes, buscando mejores rendimientos.

Entonces, la plaza bursátil local se ve golpeada, ya que el índice Merval ByMA descendió 1,6% el viernes, con caídas que llegaron hasta el 3% en el sector financiero, por lo que acumula un negativo de 4,6% en todo septiembre.

También en el riesgo país se ve el impacto, ya que cerró la semana en 609 puntos básicos, su nivel más alto en tres meses, "influenciado por la baja del crudo, que afecta la cotización de las compañías del sector energético", detalla Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

Y todo este marco se completó con la mayor demanda estacional por fin de mes de empresas e importadores, generó un aumento en el precio del dólar.

El billete mayorista tuvo una suba de 0,4% el viernes, para ubicarse a $1.525,5, en un mercado en que el volumen operado aumentó 38% en la jornada, para alcanzar los u$s670 millones, totalizando u$s2.852 millones negociados en la semana.

De esta manera, el billete estadounidense avanza 1,1% en todo septiembre.

En la misma sintonía, el dólar oficial minorista cerró a $1.545 para la venta en Banco Nación, y asciende 1% en todo el mes.

Incluso, esta alza y mayor presión en el tipo de cambio también tiene cierto vinculo en que el Banco Central no intervino el viernes en el mercado de cambios, algo que ya había ocurrido el 7 de septiembre pasado, por lo que en todo el corriente mes lleva acumuladas compras por "apenas" u$s232 millones, en un escenario en que la cosecha del campo se encuentra en su temporada baja.

Precio del dólar: por qué crece la tensión

Por el lado del mercado cambiario, los expertos ponen sobre la mesa diversos factores que pesaron en los últimos días para que el billete norteamericano haya ascendido 10 pesos en la semana.

"Hay una combinación de factores, subas habituales de cada fin de mes, fixing de títulos vinculados con el dólar, comienzo de cierre de posiciones que vencen la semana que viene. Seguramente, hay pagos de importaciones en prevención de mayores subas de las cotizaciones, cancelaciones de deudas, dolarización de portafolios", enumera Gustavo Quintana, analista de PR Cambios.

Y agrega que las "declaraciones de políticos de la oposición, anticipando medidas para el año que viene en caso de imponerse en las elecciones presidenciales, adelantó el clima electoral. También incidió el clima adverso en el exterior, con subas importantes de las tasas en Estados Unidos. En fin, todo se combina y, claramente, hay un efecto contagio que contribuye al desarme de posiciones locales".

Por el lado de los futuros de dólar en el mercado del Matba-Rofex (A3), operaron un equivalente a u$s2.000 millones. Los distintos plazos se movieron en línea con el spot y subieron, en promedio, 0,35%.

Así, el contrato de fin de mes cerró en $1.531, y para fin de diciembre se ubicó en $1.611.

A ello se le agrega la presión por la mayor demanda de dólares que genera el pago de un título cuyo rendimiento ajusta acorde a la cotización de la moneda estadounidense para fin de mes.

"La rueda del viernes estuvo marcada por el fixing de la Lelink de septiembre, que define el tipo de cambio que deberá pagar el Tesoro por ese título. El mercado estuvo notablemente tomador en divisas, mostrando volúmenes significativos en Lelink y futuros. Además, la semana estuvo caracterizada por una marcada debilidad para la deuda soberana en dólares", destaca Matías Migliore, líder de equipo de la Mesa IFA en Balanz.

Inversores con la guardia alta

La caída generalizada de las cotizaciones de las acciones y bonos argentinos, que llegan a acumular en casos puntuales descensos de hasta 15% en todo septiembre, genera cierta preocupación en la City.

"Principalmente, esta baja ocurre porque las tasas de los bonos en Estados Unidos continúan subiendo a tal punto que la tasa del título a 5 años ha cruzado la barrera del 5% por primera vez desde 2007. Esto está motivado por una expectativa de inflación persistentemente más alta de lo que le gustaría a la FED, que seguiría subiendo las tasas, y aunque no supone una gran preocupación para las acciones estadounidenses, que históricamente han subido regularmente sin que importe mucho el contexto de tasas que atravesaban, sí perjudica mucho a las acciones argentinas", explica Leonardo Guidi, analista de AN Conectar Bursátil.

Así, el impacto en acciones argentinas de debe a que estas tasas tan altas en activos libres de riesgo, incentivan a los inversores internacionales a "demandarles más rendimiento a los activos riesgosos, como los nuestros, para que justifiquen su compra. Por eso, ahora, que las tasas han subido en el mundo, eso se consigue con precios más bajos", agrega.

Es decir, se considera que un inversor internacional no tiene incentivos para comprar bonos argentinos, debido a que los bonos estadounidenses, libres de riesgo, rinden arriba del 5%.

"O sea, los bonos argentinos se caen por su propio peso, y quienes presionan los precios son quienes necesitan vender y eso, por supuesto, arrastra a las acciones por una mera cuestión de arbitraje", acota Guidi.

En ello, ejemplifica Migliore: "De a poco, empieza a jugar la incertidumbre electoral en el mercado de deuda: el diferencial de rendimientos entre el bono en dólares a octubre de 2027 (AO27) y el emitido al 2028 (AO28) pasaron de unos 400 a 700 puntos básicos en estos últimos días. Así, mientras el AO27 sigue rindiendo en torno a 4,25% (en el MEP), el AO28 cierra la semana arriba de 11% de TIR".

Para Gustavo Neffa, economista y director de Research for Trades (RFT), se suman a ello otro tipo de noticias locales e internacionales, tanto en el plano económico como en el político: "El viaje de Milei no aportó nada, el discurso en la ONU no aportó mucho más allá de lo que ya sabemos. Y a ello se suma el dato del EMAE de 2,9%, que mide actividad, que es preocupante. Con lo cual, es un una situación un poquito frágil desde el punto de vista macro, donde también el Banco Central desaceleró la compra de reservas".

A ello se suma la "apatía" de los períodos preelectorales, con las elecciones presidenciales a la vista y la atención del mercado si continua el mismo modelo económico.

"En las acciones, el Merval está en un soporte de ese rango de lateralización después de las elecciones pasadas, pero ni más ni menos que eso. El petróleo empezó a bajar, con lo cual tampoco hay un empuje de acciones, como puede ser de YPF dentro del índice", ejemplifica Neffa a iProfesional.

Por el lado de Andrés Repetto, analista de mercado y fundador de Andy Stop Loss, también relativiza la baja de los mercados domésticos: "No cambió nada realmente, la macroeconomía sigue igual, vino mal el dato de la actividad industrial pero tampoco tanto, Axel Kiciloff se postuló formalmente a la candidatura presidencial pero ya lo sabíamos. En fin, no veo nada diferente realmente, porque el mercado argentino viene planchado hace un año".

Por eso, resume que, por un lado, la baja generalizada y el incremento del riesgo país, es porque el mercado "quiere saber si se continua por este camino económico el país, pero, por otro lado, aun haciendo las cosas bien y con Milei reelecto, los fondos fluyen a Estados Unidos porque los bonos rinden más de 5% allá y no hay interés por los papeles argentinos".

En consecuencia, Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE, anticipa un "adelantamiento por parte de los inversores, sobre todo locales, hacia una postura táctica más defensiva. Puntualmente, se observó una rotación orientada a coberturas hacia instrumentos corporativos y provinciales, priorizando una reducción anticipada de exposición soberana en adelantamiento al ciclo electoral de 2027".

En tanto, Guidi completa que, además, es recomendable rotar a CEDEARs para posicionamiento en acciones e índices del exterior, sobre todo pensando que el 3 de noviembre serán las elecciones legislativas en Estados Unidos y que se espera que la Fed siga ubicando las tasas de interes de referencia más altas.