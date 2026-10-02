El BCRA acelera con la compra de dólares, pero la City duda del gran objetivo de Caputo

El BCRA pisó el acelerador: entre martes y jueves compró más de u$s320 millones en el mercado de cambios. Parece poco si se compara con las mega-compras de abril y mayo, pero mucho respecto a las micro-compras de gran parte de agosto y septiembre. En el mercado estiman que en octubre mejorará el ritmo, aún lejos de las cifras del primer semestre: prevén mayor oferta tras la seguidilla de emisiones de bonos en dólares. El Central la tendría servida para comprar más. Aún así, está en duda que llegue a los casi u$s20.000 millones que proyectó el ministro Luis Caputo para este año.

La compra de u$s160 millones que registró el miércoles más los casi u$s95 millones del jueves abrieron un interrogante en el mercado: ¿De dónde salieron esos dólares? La cifra es llamativa porque contrasta con las minúsculas compras que registró durante gran parte del mes, muchas veces inferiores a los u$s10 millones por día. Incluso, septiembre tuvo dos jornadas en cero. Y el saldo cero se dio sólo tres veces desde la racha compradora que arrancó a principios de año.

No hay una explicación concreta sobre el repunte de este miércoles, pero los operadores coinciden en que probablemente alguna empresa o provincia ingresó parte de los dólares que obtuvo de una emisión de deuda en el exterior. Algunos sospechan que pudo haber sido San Juan, que la semana pasada captó u$s600 millones en Nueva York, pero otros afirman que sería pronto para esa liquidación y se inclinan por pensar en alguna operación corporativa.

De acuerdo con Gabriel Caamaño, director de Outlier, por lo menos gran parte de la compra se realizó "en bloque" y por fuera del mercado de cambios. Es decir, se habría pactado una operación de compraventa de manera directa entre el ofertante de los dólares y el BCRA. Lo estima en base al volumen operado. Igualmente, destaca que en la mayoría de los últimos cierres de mes el Central aceleró el ritmo de compras. Sería entonces una operación más de fin de mes.

Tomás Sisto Bourel, analista de Fortress Capital, agrega otro posible factor que habría ayudado al Banco Central a cerrar septiembre con la cabeza en alto: durante gran parte del mes, bancos y exportadores acumularon divisas y vendieron instrumentos dólar linked. En los últimos días, se les agotó el stock de títulos y les tocó salir a vender dólares en el mercado de cambios para afrontar compromisos en pesos. La autoridad monetaria aprovechó la oferta extraordinaria y quedó como el principal comprador de la jornada, estima, en base a comentarios de operadores.

¿Qué va a pasar con las compras de dólares del BCRA en octubre?

La proyección de compras de reservas para octubre también produce cierta división: algunos analistas estiman que los saldos del martes (u$s70 millones) y miércoles (u$s160 millones) fueron coyunturales, por lo que pronto retomaría el ritmo de compras chicas, pero gran parte se inclina a estimar que este mes habrá cierta aceleración, producto de la seguidilla de emisiones de títulos de deuda en dólares que hubo en los meses previos. La mejora sería respecto a septiembre. Seguiría muy por debajo de los registros de la primera mitad del año.

La expectativa de mejora tiene lógica: septiembre fue el segundo mes con mayor monto emitido en títulos de deuda en dólares desde noviembre, tras el shock de confianza que produjo el triunfo electoral de Javier Milei en las legislativas de 2025. Entre empresas y provincias, el mes pasado se colocaron casi u$s3.200 millones entre la plaza local y el exterior. No todo ingresará al mercado de cambios, pero sí una parte y se sentirá. Por lo tanto, para las próximas semanas se esperan más compras "en bloque".

De todas maneras, superar a septiembre en compras no sería muy difícil: hasta ahora, es el mes más débil en esta materia desde que arrancó el programa de recomposición de reservas, a principios del año:

Enero: u$s1.158 millones

Febrero: u$s1.555 millones

Marzo: u$s1.670 millones

Abril: u$s2.770 millones

Mayo: u$s2.601 millones

Junio: u$s1.418 millones

Julio: u$s2.163 millones

Agosto: u$s768 millones

Septiembre: u$s473 millones

¿Exceso de optimismo en la proyección de Caputo para 2026?

El Banco Central acumula más de u$s14.500 millones en compras en lo que va de 2026. El monto es significativamente superior a la meta de u$s10.000 millones que fijó el FMI para todo el año. Pero aún está lejos del monto proyectado recientemente por Caputo: el ministro comentó esta semana que prevé u$s19.400 millones para 2026. Es decir, aún faltan unos u$s5.000 millones. Tendría que lograrlo en apenas tres meses y no es precisamente el trimestre con la mejor estacionalidad del año. En el mercado no descartan que lo logre, pero la consideran una proyección desafiante.

Para Caamaño, "es optimista" la proyección de Caputo. Será clave, resalta, cómo vendrá la liquidación de la cosecha fina a fin de año y la evolución de los precios internacionales de los granos y del petróleo. Para Martín Genero, de Clave Bursátil, también parece una proyección un tanto exigente, aunque no imposible, gracias a las liquidaciones de títulos de deuda en dólares y la buena expectativa para las exportaciones de trigo en diciembre.

Los casi u$s20.000 millones en compras que estima Caputo para 2026 no sólo superan la meta anual del FMI (u$s10.000 millones), sino también la proyección "optimista" que el mismo equipo económico del Gobierno reveló hace unos meses, que era de u$s17.000 millones para el año. De todos modos, más allá de las proyecciones y el resultado final, el BCRA sobrecumplió la meta pautada para todo 2026, incluso antes de mitad de tiempo. Ni el más optimista imaginó un desempeño tan positivo cuando arrancó el programa de recomposición de reservas, a principios de año.