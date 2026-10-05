Euforia en los mercados tras el triunfo de Bolsonaro: fuerte suba de activos brasileños

Los mercados financieros brasileños protagonizan este lunes un rally de dos dígitos que sacude Wall Street. El disparador: el triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta electoral frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, un resultado que pocos habían anticipado.

Antes de la apertura en Nueva York, los principales papeles brasileños ya mostraban avances que superan el 10%. La magnitud de las subas refleja, sobre todo, la sorpresa del mercado: Bolsonaro terminó por encima de Lula, pese a que los últimos sondeos le daban ventaja al actual presidente.

Petrobras encabeza el movimiento alcista. Los ADR de la petrolera estatal brasileña llegaron a trepar cerca de 10% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

El salto se produce en medio de una mejora generalizada de los activos del país sudamericano. Los inversores recalculan rápidamente sus posiciones después del resultado electoral.

Los bancos brasileños lideran las subas en Wall Street

La reacción es todavía más pronunciada en el sector financiero. Los papeles de bancos brasileños negociados en Nueva York muestran subas que alcanzan hasta 14% en algunos casos.

Itaú Unibanco y Bradesco encabezan el rally. Ambas entidades financieras reflejan el entusiasmo de los inversores por el resultado de las urnas.

Vale, Embraer y otros papeles brasileños también acompañan el movimiento. El ETF iShares MSCI Brazil (EWZ), uno de los instrumentos más utilizados por los inversores internacionales para exponerse al mercado de ese país, registra un fuerte avance antes de la apertura.

El optimismo se extiende al mercado cambiario. El real brasileño se fortalece frente al dólar en las operaciones internacionales, otra señal clara de la reacción positiva de los inversores.

Qué pasó en las elecciones brasileñas que nadie esperaba

Con el escrutinio completo, Bolsonaro obtuvo 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula alcanzó el 45,16%. Como ninguno de los dos candidatos superó el 50%, la elección presidencial se definirá en un balotaje.

La segunda vuelta está prevista para el 25 de octubre. Los dos candidatos tendrán ahora tres semanas para convencer a los votantes indecisos.

El resultado marca un vuelco respecto a lo que había incorporado el mercado durante las semanas anteriores: los últimos sondeos mostraban al actual presidente Lula en ventaja, un escenario que no se cumplió en las urnas.

El mercado también analiza el resultado de las elecciones legislativas y estaduales. Esas votaciones, que acompañaron la presidencial, determinarán la composición del Congreso con el que deberá gobernar quien gane el balotaje.

Por qué los inversores celebran el resultado de Bolsonaro

La reacción de los inversores está vinculada principalmente con las expectativas sobre el rumbo fiscal y económico que podría adoptar Brasil. El mercado había seguido con atención durante los últimos meses el deterioro de las cuentas públicas y el aumento de la deuda.

También pesaron las propuestas económicas de los dos candidatos. Los inversores ven diferencias marcadas entre ambos en materia de política fiscal.

Una eventual administración de Bolsonaro es asociada por los inversores con una política fiscal más restrictiva y una agenda más favorable a las privatizaciones y las reformas económicas, expectativa que se reflejó rápidamente en Petrobras y los bancos.

Esos dos sectores son los más sensibles al escenario político brasileño. La petrolera estatal podría enfrentar cambios en su estructura de gobierno corporativo, mientras que los bancos anticipan un entorno regulatorio más favorable.

El viernes, antes de las elecciones, el Ibovespa ya había cerrado con una mejora de más de 2%, mientras el dólar había retrocedido frente al real. Pero el resultado del domingo obligó a los inversores a recalcular rápidamente sus posiciones y amplificar las apuestas alcistas.