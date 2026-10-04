La City prevé impulso a la bolsa porteña y peso más fuerte por efecto Bolsonaro en Brasil

El mercado brasileño celebrará este lunes. El argentino, también. El 47% de votos que obtuvo Flávio Bolsonario en la primera vuelta de las presidenciales en Brasil luce alentador: lo deja cerca de derrotar a Lula Da Silva en el ballotage. Los inversores se entusiasman con el ajuste fiscal que promete el hijo del expresidente y se reflejará en los precios de los activos financieros y en el real. Además del efecto arrastre y la afinidad política con Javier Milei, juega principalmente a favor de Argentina: favorece a las exportaciones, al peso y a los activos financieros.

Cabe aclarar que la elección aún no está resuelta. Si bien Bolsonaro estuvo a un paso de ganar en la primera vuelta, el actual presidente quedó apenas 2 puntos abajo (47% vs. 45%). Una de las principales armas que hoy tiene el opositor es que, por cercanía ideológica, podría quedarse con la mayoría de los votos de los candidatos que ya no participarán de la elección del 25 de octubre.

Por ahora, la balanza se inclina a favor de Bolsonaro. Los inversores ya lo presentían: el Bovespa, principal índice de acciones del mercado brasileño, repuntó 2,6% el viernes y 4,7% la semana pasada, mientras el ETF "EWZ", que replica el rendimiento de las empresas más grandes y líquidas de ese país, ganó casi 3% el viernes y 5,5% en la última semana. Tras los resultados del domingo, en las operaciones nocturnas en Nueva York el ETF repuntó 10%. Esto anticipa fuertes ganancias para este lunes en la bolsa brasileña.

Como destino principal de nuestras exportaciones, es muy importante lo que pasa en Brasil: un Bolsonaro presidente hace prever estabilidad o apreciación del real, lo que es positivo para Argentina. Nunca es bueno que el país vecino esté en crisis, como sucedió en 1999, que contribuyó al colapso argentino en 2001.

Efecto político contraintuitivo: una derrota de Lula Da Silva reforzaría la ola anti-oficialismos que se observa últimamente en la región, un hecho que Milei no debería ignorar de cara a 2027, advierte el politólogo Ignacio Labaqui. Otro más: a pesar del eventual acercamiento bilateral entre Argentina y Brasil tras un triunfo opositor, los analistas políticos remarcan que la afinidad de Bolsonaro con Donald Trump le quitaría a Milei el lugar del "preferido" de Estados Unidos en la región, agrega Eduardo Crespo, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Cómo impacta el resultado de Brasil en las exportaciones, el dólar y la Bolsa argentina

Los inversores brasileños recibirán con los brazos abiertos el resultado electoral: la bolsa del vecino país operará en verde este lunes. El eventual repunte generaría un contagio en los activos argentinos. Sobre todo, tras el reciente deterioro de las cotizaciones locales (S&P Merval en u$s1.700 y riesgo país en 650 puntos). Es decir, el buen clima en Brasil serviría para impulsar un rebote en las acciones y bonos argentinos en dólares, de acuerdo con Santiago López Alfaro, titular de Dracma Investment.

El analista Gustavo Ber también prevé una reacción inicial positiva en nuestros activos financieros, a la espera de mayor claridad sobre las implicancias políticas y económicas para Argentina. La buena expectativa inicial se basa en la orientación política de Bolsonaro, más alineada con el gobierno de Milei. Además, su eventual triunfo electoral sumaría fuerzas pro-mercado en la región.

Un triunfo de Bolsonaro también sería positivo para las exportaciones argentinas: la apreciación que se prevé para el real encarecería los productos de ese país, lo que mejoraría la competitividad de las exportaciones desde nuestro país (los productos argentinos lucirían relativamente más accesibles en comparación con los brasileños). A la vez, el peso se beneficiaría de manera indirecta: más exportaciones y crecimiento del turismo receptivo implicaría mayores ingresos de dólares al país, lo que contribuye a la estabilidad cambiaria.

"Con Lula, el real se puede devaluar. Con Bolsonaro, hay más chances de estabilidad o apreciación del real. Esto último nos quita presión y nos da aún calma cambiaria, que es el mayor temor del mercado en 2027", agrega Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment.

Cuáles son las acciones y Cedear que más ganan tras el resultado en Brasil

Gustavo Neffa, director de Research for Traders, afirma que este lunes será un "lindo día" para los bonos y, sobre todo, para las acciones brasileñas. Estima que todo el mercado brasileño operará alcista, pero las acciones que más subirían serían las de aquellas empresas que más se benefician de un real más apreciado (tipo de cambio más bajo). Entre ellas, se destacan las de los siguiente rubros:

Bancos

Fintech

Energía eléctrica

Telecomunicaciones

Acereras

Sectores cíclicos

Esto es clave para el mercado local, porque muchos inversores argentinos están posicionados en activos brasileños, sobre todo en las últimas semanas: varios sumaron papeles del vecino país a las carteras de inversión para apostar al trade electoral, con la expectativa de un triunfo de Bolsonaro. Varios de estos activos están disponibles para operar desde Argentina, en pesos, a través de Cedear. Algunos de los preferidos y ya clásicos son la petrolera estatal Petrobras, el banco digital Nubank y el mencionado ETF "EWZ".