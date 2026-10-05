El triunfo de Bolsonaro le da aire a Milei: gran arranque de la semana en los mercados

El mercado argentino reacciona ante el resultado electoral en Brasil, con fuertes movimientos en acciones y monedas en medio de la tensión internacional

El mercado arrancó la semana con una señal que Javier Milei necesitaba. Mientras las tasas de interés en Estados Unidos siguen al alza y el escenario internacional se vuelve cada vez más exigente para los países emergentes, los inversores encontraron en el resultado electoral de Brasil un motivo para volver a apostar por los activos argentinos.

En las primeras operaciones de este lunes, los bonos de la deuda argentina avanzaban alrededor de 1% en promedio y el riesgo país daba un fuerte paso atrás: desde los 655 puntos con los que había terminado la semana pasada hasta los 633 puntos durante las primeras horas de la jornada.

La caída, de unos 22 puntos, representaba una mejora de 3,4%.

La ola desde Brasil

La reacción tiene un componente político evidente. El triunfo de Flavio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones brasileñas dejó al candidato del Partido Liberal con una perspectiva favorable de cara al balotaje y abrió la posibilidad de un cambio de signo político en el principal socio comercial de la Argentina.

Para el mercado argentino, esa posibilidad resulta clave.

Un eventual triunfo de Bolsonaro significaría que Milei podría encontrarse, del otro lado de la frontera, con un gobierno mucho más cercano a sus posiciones políticas y económicas. Y esa expectativa empezó a reflejarse rápidamente en los precios.

La señal llega, además, en un momento particularmente delicado para los mercados. El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años continúa subiendo y ya se ubica en torno al 5,3% anual. Se trata de una referencia clave para los inversores de todo el mundo y, cuanto mayor es su rendimiento, mayor es la exigencia que enfrentan los activos de países emergentes como la Argentina.

El mercado argentino, sin embargo, comenzó la semana haciendo caso omiso de esa presión internacional.

Baja el dólar en Brasil; suben los bonos acá

Las acciones también acompañaban el movimiento. El índice Merval avanzaba 2,6% en el inicio de las operaciones y las acciones argentinas que cotizan en el exterior seguían la misma tendencia.

El movimiento local se producía en paralelo con una jornada de fuertes ganancias en la Bolsa de San Pablo, donde algunas acciones registraban subas de hasta 15%.

Pero quizás la señal más interesante para la Argentina aparecía en el mercado cambiario brasileño. El real se apreciaba con fuerza y el dólar llegaba a ubicarse alrededor de 4,96 reales, lo que implicaba una revaluación de aproximadamente 4% de la moneda brasileña.

Ese movimiento también puede darle oxígeno al mercado cambiario argentino.

Mercado bajo presión

En las últimas semanas, el dólar había mostrado una mayor presión en la Argentina, en un momento en que el Gobierno necesita acumular divisas para fortalecer las reservas.

La tensión se produce, además, mientras el escenario internacional se complica por el aumento de las tasas estadounidenses, que tiende a fortalecer al dólar y a hacer más difícil el financiamiento de los mercados emergentes.

Por eso, la combinación que se observa este lunes resulta particularmente favorable para Milei:

Bonos argentinos en alza

Riesgo país en baja

Acciones subiendo

Un real que recupera valor frente al dólar

No se trata solamente de una reacción financiera al resultado electoral brasileño. Los inversores están empezando a incorporar un escenario político regional diferente.

Durante los últimos años, Milei tuvo en Lula a un presidente brasileño con posiciones políticas prácticamente opuestas a las suyas. La posibilidad de que Brasil pase a tener un gobierno encabezado por Bolsonaro modificaría de manera significativa ese equilibrio y podría darle al Presidente argentino un nuevo aliado político en la región.