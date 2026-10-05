Cae el riesgo país y rebotan las acciones argentinas luego del triunfo de Bolsonaro

El optimismo se adueñó de la plaza financiera tras el resultado en Brasil. Saltan ADR y el riesgo país cayó hasta los 614 puntos básicos

Los bonos en dólares y las acciones argentinas registran este lunes una fuerte recuperación. El riesgo país cayó a 614 puntos básicos, mientras los papeles locales trepan tanto en Buenos Aires como en Wall Street.

El impulso llega desde Brasil. La victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta presidencial sacudió los mercados de la región. Los activos brasileños lideran el rally alcista y arrastran a los papeles argentinos en una jornada marcada por el optimismo de los inversores.

El S&P Merval avanza 3,9% y alcanza los 2.875.096,390 puntos básicos. Las acciones de energía y telecomunicaciones encabezan las subas en la plaza local.

Central Puerto lidera con un salto de 6,5%. Le siguen Telecom con 5,8% y BBVA con 5,6%.

Los ADRs argentinos en Wall Street trepan hasta 8%, con BBVA y Central Puerto compartiendo la punta con alzas de 7,4%.

La apuesta política de Milei en Brasil que salió bien

Fuentes de la City destacan que el presidente Javier Milei volvió a acertar en una apuesta electoral internacional. El mandatario argentino había respaldado públicamente a Flávio Bolsonaro en Brasil.

La jugada replica el apoyo que Milei dio a Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos en 2024. En ambos casos, los candidatos respaldados por el presidente argentino resultaron victoriosos.

Flávio Bolsonaro obtuvo 47,2% de los votos válidos contra 45% de Lula Da Silva. Ambos candidatos se medirán en una segunda vuelta el 25 de octubre.

Con 56 millones de votos, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro superó el desempeño electoral de su padre. Los números de Flávio están por encima de los que logró Bolsonaro padre tanto en 2018 como en 2022.

Un giro a la derecha que transforma Sudamérica

Analistas de PPI señalan que si Flávio se impone el 25 de octubre, Brasil se sumará a un viraje político que está redibujando el mapa ideológico de la región. A fines de 2023, solo tres de los doce países sudamericanos tenían gobiernos de derecha o centroderecha; con Brasil serían ocho.

El cambio fue vertiginoso. En apenas tres años, Argentina eligió a Javier Milei, Bolivia a Rodrigo Paz, Chile a José Antonio Kast, Perú a Keiko Fujimori y Colombia a Abelardo de la Espriella, quien sucedió al izquierdista Gustavo Petro.

El proceso empezó antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, pero desde 2025 encontró en Washington un aliado estratégico. La administración Trump refuerza el movimiento regional hacia posiciones más conservadoras.

Este realineamiento político genera un contexto favorable para Argentina. Los inversores ven con buenos ojos un bloque regional más afín a las políticas económicas de Milei.

El contexto del rebote: la semana negra que quedó atrás

La recuperación de este lunes contrasta con el duro golpe que sufrieron los activos argentinos la semana pasada. Acciones y bonos atravesaron un fuerte rally bajista que preocupó al mercado.

Los factores internacionales pesaron sobre los papeles locales. Las dudas de los inversores sobre la velocidad de la recuperación económica argentina también jugaron en contra.

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a dar explicaciones en diálogo con periodistas. Afirmó que la economía continúa creciendo, aunque a un ritmo más lento. Descartó enfáticamente la posibilidad de una recesión técnica.

Sobre el aumento del riesgo país, Caputo atribuyó parte del movimiento a shocks internacionales. Mencionó tasas de interés más altas en Estados Unidos y mayores precios del petróleo como factores de presión, además de la preocupación de los inversores ante un eventual regreso del kirchnerismo.

En paralelo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, envió una señal positiva. Afirmó que su país podría repetir la asistencia financiera que brindó a Argentina el año pasado. El comentario suma respaldo al programa económico del gobierno de Milei.