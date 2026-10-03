El desenlace electoral brasileño podría modificar el intercambio comercial, inversiones y la integración regional con impacto en la economía local

Brasil elegirá este domingo a su próximo presidente en una primera vuelta que tiene como principales protagonistas al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La campaña llegó a las últimas horas sin que los sondeos anticipen una victoria en primera vuelta y con una eventual segunda ronda como escenario central.

Para ganar en la primera vuelta, un candidato debe superar el 50% de los votos válidos. Si ninguno alcanza ese porcentaje, los dos postulantes más votados competirán nuevamente el 25 de octubre. Los votos blancos y nulos no se contabilizan para determinar ese umbral.

Las últimas encuestas muestran una disputa ajustada

Los últimos sondeos muestran una disputa concentrada entre Lula y Flávio Bolsonaro, aunque con diferencias según el escenario analizado.

La encuesta de Datafolha difundida el viernes ubicó a Lula al frente en la primera vuelta, con el 45% de los votos válidos, frente al 40% de Flávio Bolsonaro. Más atrás aparecen Augusto Cury, con 4%; Ronaldo Caiado y Renan Santos, con 3% cada uno; Romeu Zema y Samara Martins, con 1%, mientras que el resto de los candidatos no registra porcentajes significativos.

La medición fue realizada entre el 29 de septiembre y el 1° de octubre sobre 2.506 electores de 152 municipios y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales. Por ese motivo, la diferencia de cinco puntos entre los dos principales candidatos debe interpretarse dentro del margen estadístico del relevamiento.

El escenario cambia al proyectar una eventual segunda vuelta. En ese caso, el mismo sondeo mostró a Lula con 48% y a Flávio Bolsonaro con 45%. La diferencia de tres puntos también se encuentra dentro del margen de error.

La evolución de las mediciones durante la campaña muestra, además, una competencia que se fue estrechando. En el escenario de segunda vuelta relevado por Datafolha el 25 de septiembre, Flávio Bolsonaro aparecía con 49% frente al 41% de Lula. La medición más reciente redujo esa diferencia a tres puntos.

Los datos no permiten anticipar el resultado de la elección, pero muestran por qué la atención está concentrada en la capacidad de ambos candidatos para atraer a los votantes que todavía no tienen definido su voto y en el comportamiento electoral de quienes apoyan a las restantes candidaturas.

Once candidatos más completan la boleta presidencial

Aunque la disputa está concentrada entre Lula y Flávio Bolsonaro, otros once candidatos competirán en la primera vuelta.

Entre ellos se encuentran:

El escritor Augusto Cury, que aparece tercero en las encuestas

El exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado

El activista de derecha Renan Santos

El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema

Samara Martins, Edmilson Costa, Clariana Barão, Hertz Dias, Rui Costa Pimenta, Wilson Grassi y Leonardo Avalanche

Ninguno de ellos alcanza niveles de intención de voto comparables con los dos principales candidatos en los últimos sondeos.

La distribución de esos votos será relevante ante un eventual balotaje, ya que los electores de las candidaturas que queden fuera de la segunda vuelta deberán definir entre los dos postulantes que continúen en carrera.

Por qué el resultado impacta directamente en Argentina

El resultado tendrá una importancia particular para Argentina por el peso económico de Brasil y por el volumen del intercambio bilateral. Brasil es uno de los principales destinos y orígenes del comercio exterior argentino, además de ser el principal socio del Mercosur.

Según los datos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios incluidos en el informe citado en el material de base, el intercambio bilateral alcanzó u$s2.578 millones en agosto. Argentina exportó u$s1.099 millones a Brasil e importó u$s1.479 millones, por lo que registró un déficit de u$s380 millones durante ese mes.

Entre enero y agosto, el saldo comercial acumuló un resultado negativo de u$s1.635 millones para Argentina, aunque inferior al déficit de u$s4.103 millones registrado durante el mismo período de 2025.

Por eso, la orientación económica y comercial que adopte el próximo gobierno brasileño será uno de los factores a seguir desde Argentina, especialmente en cuestiones vinculadas con el Mercosur, el comercio bilateral y la evolución del real.

Dos candidatos con visiones políticas opuestas

Lula busca un nuevo mandato al frente del Partido de los Trabajadores (PT), mientras que Flávio Bolsonaro encabeza la fórmula del Partido Liberal (PL) y representa al espacio político de su padre, Jair Bolsonaro.

La campaña estuvo marcada por diferencias en materia económica, política exterior y seguridad, además de una fuerte disputa por el electorado de derecha y por los votantes que todavía no tienen definido su apoyo.

El posicionamiento internacional también constituye un elemento de la elección. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que sigue de cerca los comicios, mientras que Flávio Bolsonaro mantiene una relación política con sectores vinculados a la administración estadounidense. Lula, por su parte, cuestionó durante la campaña las posibles injerencias externas en la elección.

La cuestión tomó mayor relevancia después de que Estados Unidos suspendiera sus servicios consulares en Brasilia por motivos de seguridad. La Policía Federal brasileña realizó posteriormente operativos para investigar las presuntas amenazas y comunicó que, hasta ese momento, no había encontrado elementos que confirmaran los riesgos señalados inicialmente.

Una segunda vuelta que definirá el rumbo de Brasil y el Mercosur

Con los principales sondeos concentrados en Lula y Flávio Bolsonaro y sin un candidato cerca del 50% necesario para imponerse en primera vuelta, el resultado del domingo puede dejar definida la composición de la segunda ronda.

En caso de que ambos sean los más votados, la campaña continuará durante tres semanas hasta el balotaje del 25 de octubre. En ese período, además de los votos obtenidos por las restantes candidaturas, será determinante el comportamiento de los electores que todavía no definieron su posición.

Para Argentina, el resultado tendrá consecuencias más allá de la relación política entre los presidentes. La orientación del próximo gobierno brasileño incidirá sobre el comercio bilateral, el funcionamiento del Mercosur y la relación de Brasil con Estados Unidos y el resto de América Latina.